«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!

·23·Sport
«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!
Qisqacha

Amaldagi chempion «Nasaf» Qarshining «Markaziy» stadionida «Paxtakor»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ro‘ziqul Berdiyev mag‘lubiyatga jamoa munosib bo‘lmaganini, uchrashuv taqdirini raqibning zaxira futbolchilari, omadsizlik va birinchi goldagi Alibek Davronovning texnik xatosi hal qilganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, «Nasaf» moliyaviy imkoniyatlari cheklangani sababli kuchli legionerlarni jalb qila olmagan va mavjud futbolchilardan foydalanishga harakat qilmoqda.

Qarshining «Markaziy» stadionida kechgan keskin bellashuvda amaldagi chempion «Nasaf» o‘z maydonida Toshkentning «Paxtakor» klubiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bahsdan keyingi matbuot anjumanida Ro‘ziqul Berdiyev jurnalistlarning barcha o‘tkir savollariga batafsil javob qaytardi.

«Mag‘lubiyatga munosib emasdik»: O‘yin tahlili va hal qiluvchi omil

«Nasaf» ustozi uchrashuv taqdirini zaxira futbolchilari va omadsizlik hal qilganini ta’kidladi:

  • Hayajon va xato: «Bugun ozroq omadimiz kelmadi. Mag‘lubiyatga munosib emasdik. O‘yinni hayajon bilan boshladik, xatoga yo‘l qo‘ydik va gol o‘tkazib yubordik. Shunga qaramay, ikkinchi bo‘limda o‘zimizga kelib, hisobni tenglashtirdik»;

  • «Paxtakor»ning ikkita tarkibi: «Raqibning zaxiradan tushgan futbolchilari bahs taqdirini hal qildi. „Paxtakor“ga ikkita teng kuchli tarkibi borligi katta yordam berdi»;

  • Birinchi goldagi xato: «Birinchi golda Alibek Davronovning xatosi ko‘proq bo‘ldi, u to‘pga birinchi kelgandi va boshqacha qaror chiqarsa bo‘lardi. Bu yerda texnik xato yuz berdi. Ammo umuman olganda Alibek va barcha yigitlar borlarini berib harakat qilishdi».

«Imkoniyatimiz cheklangan: Oxirgi variant bilan cheklandik»

Jamoaning yangi mavsumdagi seleksiya ishlari va tarkib muammolari haqida gapirar ekan, bosh murabbiy moliyaviy imkoniyatlar masalasiga to‘xtaldi:

«O‘zimiz xohlagan tarkibni yig‘a olmadik, bunga imkoniyatimiz ham bo‘lmadi. Oldingizda uchta variant bo‘ladi: yaxshi, o‘rta va oxirgi. Biz kuchli legionerlarni olib kelishni xohlagandik, ammo imkoniyatimiz cheklangani bois oxirgi variant bilan cheklandik. Hozir bor yigitlardan foydalanishga harakat qilamiz».

«Nasaf»dan ketgan shogirdlar va sadoqat masalasi

Qarshi klubidan futbolchilarning, xususan, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Paxtakor»ga o‘tib ketishi va muxlislar munosabati haqidagi savolga Ro‘ziqul Berdiyev falsafiy va kuyunchaklik bilan javob qaytardi:

  • Futbolchi faoliyati va hayot: «Futbolchilar boshqa jamoaga o‘tib ketsa muxlislar uchun sadoqati yo‘qdek ko‘rinsa-da, professional futbolchining faoliyati shunaqa. Futbolchi futbol orqasidan hayotini to‘g‘rilashga harakat qiladi, bu vaziyatni juda yaxshi tushunamiz»;

  • 50 dan ortiq shogird: «Sanaydigan bo‘lsak, 50 nafardan ziyod futbolchi bizdan ketdi. Har bir jamoaga qarshi o‘ynaganimizda raqib safida ikki-uch nafar shogirdlarimizni ko‘ramiz. Ko‘plab futbolchilar biz uchun shogird, lekin ular ustoz sifatida tan oladimi, bilmayman».

Alohida futbolchilar holati: Komilov, Shala va Abdurahmatov

  • Akrom Komilov: O‘yindan qoniqmagani va jamoaga tezlik qo‘shish zarur bo‘lgani sababli tanaffusda zaxiraga olingan;

  • Adenis Shala: O‘yini juda yaxshi, biroq uchrashuv davomida toliqib qolgani sabab muntazam almashtirilmoqda;

  • Zafarmurod Abdurahmatov: Ko‘p o‘yinlarda maydonga tushayotgani tufayli jismoniy toliqish va o‘yinida pasayish kuzatilmoqda, biroq murabbiylar shtabi uning mahoratiga ishonadi;

  • Gruziyalik yangi legioner: So‘nggi bir oy davomida rasmiy o‘yinlarda qatnashmagani sababli hozirda jismoniy holatini tiklash va moslashuv jarayonini kechirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ro'ziqul BerdiyevNasafPakhtakorQarshiAlibek Davronov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbulda o‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol (video)Istanbulda o‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol (video)Kecha, 23:25«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiKecha, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Kecha, 22:51Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiLiverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiKecha, 22:50«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiKecha, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Kecha, 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha