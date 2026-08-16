«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!
Amaldagi chempion «Nasaf» Qarshining «Markaziy» stadionida «Paxtakor»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ro‘ziqul Berdiyev mag‘lubiyatga jamoa munosib bo‘lmaganini, uchrashuv taqdirini raqibning zaxira futbolchilari, omadsizlik va birinchi goldagi Alibek Davronovning texnik xatosi hal qilganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, «Nasaf» moliyaviy imkoniyatlari cheklangani sababli kuchli legionerlarni jalb qila olmagan va mavjud futbolchilardan foydalanishga harakat qilmoqda.
Qarshining «Markaziy» stadionida kechgan keskin bellashuvda amaldagi chempion «Nasaf» o‘z maydonida Toshkentning «Paxtakor» klubiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bahsdan keyingi matbuot anjumanida Ro‘ziqul Berdiyev jurnalistlarning barcha o‘tkir savollariga batafsil javob qaytardi.
«Mag‘lubiyatga munosib emasdik»: O‘yin tahlili va hal qiluvchi omil
«Nasaf» ustozi uchrashuv taqdirini zaxira futbolchilari va omadsizlik hal qilganini ta’kidladi:
Hayajon va xato: «Bugun ozroq omadimiz kelmadi. Mag‘lubiyatga munosib emasdik. O‘yinni hayajon bilan boshladik, xatoga yo‘l qo‘ydik va gol o‘tkazib yubordik. Shunga qaramay, ikkinchi bo‘limda o‘zimizga kelib, hisobni tenglashtirdik»;
«Paxtakor»ning ikkita tarkibi: «Raqibning zaxiradan tushgan futbolchilari bahs taqdirini hal qildi. „Paxtakor“ga ikkita teng kuchli tarkibi borligi katta yordam berdi»;
Birinchi goldagi xato: «Birinchi golda Alibek Davronovning xatosi ko‘proq bo‘ldi, u to‘pga birinchi kelgandi va boshqacha qaror chiqarsa bo‘lardi. Bu yerda texnik xato yuz berdi. Ammo umuman olganda Alibek va barcha yigitlar borlarini berib harakat qilishdi».
«Imkoniyatimiz cheklangan: Oxirgi variant bilan cheklandik»
Jamoaning yangi mavsumdagi seleksiya ishlari va tarkib muammolari haqida gapirar ekan, bosh murabbiy moliyaviy imkoniyatlar masalasiga to‘xtaldi:
«O‘zimiz xohlagan tarkibni yig‘a olmadik, bunga imkoniyatimiz ham bo‘lmadi. Oldingizda uchta variant bo‘ladi: yaxshi, o‘rta va oxirgi. Biz kuchli legionerlarni olib kelishni xohlagandik, ammo imkoniyatimiz cheklangani bois oxirgi variant bilan cheklandik. Hozir bor yigitlardan foydalanishga harakat qilamiz».
«Nasaf»dan ketgan shogirdlar va sadoqat masalasi
Qarshi klubidan futbolchilarning, xususan, to‘g‘ridan to‘g‘ri «Paxtakor»ga o‘tib ketishi va muxlislar munosabati haqidagi savolga Ro‘ziqul Berdiyev falsafiy va kuyunchaklik bilan javob qaytardi:
Futbolchi faoliyati va hayot: «Futbolchilar boshqa jamoaga o‘tib ketsa muxlislar uchun sadoqati yo‘qdek ko‘rinsa-da, professional futbolchining faoliyati shunaqa. Futbolchi futbol orqasidan hayotini to‘g‘rilashga harakat qiladi, bu vaziyatni juda yaxshi tushunamiz»;
50 dan ortiq shogird: «Sanaydigan bo‘lsak, 50 nafardan ziyod futbolchi bizdan ketdi. Har bir jamoaga qarshi o‘ynaganimizda raqib safida ikki-uch nafar shogirdlarimizni ko‘ramiz. Ko‘plab futbolchilar biz uchun shogird, lekin ular ustoz sifatida tan oladimi, bilmayman».
Alohida futbolchilar holati: Komilov, Shala va Abdurahmatov
Akrom Komilov: O‘yindan qoniqmagani va jamoaga tezlik qo‘shish zarur bo‘lgani sababli tanaffusda zaxiraga olingan;
Adenis Shala: O‘yini juda yaxshi, biroq uchrashuv davomida toliqib qolgani sabab muntazam almashtirilmoqda;
Zafarmurod Abdurahmatov: Ko‘p o‘yinlarda maydonga tushayotgani tufayli jismoniy toliqish va o‘yinida pasayish kuzatilmoqda, biroq murabbiylar shtabi uning mahoratiga ishonadi;
Gruziyalik yangi legioner: So‘nggi bir oy davomida rasmiy o‘yinlarda qatnashmagani sababli hozirda jismoniy holatini tiklash va moslashuv jarayonini kechirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…