O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!
«Bashakshehir» Turkiya Superligasining 1-turida o‘z maydonida «Kojaelispor»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Abbosbek Fayzullayev 14-daqiqada Operiga golli uzatma berdi, Eldor Shomurodov esa 72-daqiqada gol urdi. Har ikki futbolchi uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi, Fayzullayev 63-daqiqada, Shomurodov esa 75-daqiqada zaxiraga olindi.
Turkiya Superligasining yangi mavsumi 1-turi o‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun haqiqiy bayramga aylandi. Istanbulning nufuzli «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Kojaelispor» jamoasini qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvning eng yorqin qahramonlari sifatida O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov maydonda yorqin o‘yin namoyish etib, g‘alabaning asosiy ijodkorlariga aylanishdi.
14-daqiqada Fayzullayevdan assist, 72-daqiqada Shomurodovdan supergol
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan «Bashakshehir»ning to‘liq tashabbusi ostida o‘tdi:
Fayzullayevning golli uzatmasi: Bahsning 14-daqiqasidayoq Abbosbek Fayzullayev sherigi Operiga qulay to‘p oshirib, ajoyib assist muallifiga aylandi va hisobning ochilishiga zamin yaratdi (1:0);
Shomurodovning mahorati va nuqta: 72-daqiqada esa O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va to‘purari Eldor Shomurodov raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi hamda bahs taqdirini amalda hal qildi.
Ikkala legionerimiz ham uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, jamoaning hujum chizig‘ida to‘liq yetakchilikni o‘z qo‘llariga olishdi (Fayzullayev 63-daqiqada, Shomurodov 75-daqiqada zaxiraga olindi).
Turkiya Superligasi. 1-tur
«Bashakshehir» — «Kojaelispor» — 2:0
16 avgust, Fotih Terim nomidagi stadion
Gollar: Operi (14), Eldor Shomurodov (72).
«Bashakshehir» tarkibi: Shengezer, Shahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kalujinski (Ergun, 89), Skov Olsen (Gureler, 89), Eldor Shomurodov (Zelke, 75), Abbosbek Fayzullayev (Sari, 63), Bertug (Bozok, 75).
O‘zbek duetining Turkiya Superligasidagi bunday yorqin starti «Bashakshehir»ning yangi mavsumdagi chempionlik ambitsiyalari yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…