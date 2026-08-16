O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!

·2·Sport
O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!
Qisqacha

«Bashakshehir» Turkiya Superligasining 1-turida o‘z maydonida «Kojaelispor»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Abbosbek Fayzullayev 14-daqiqada Operiga golli uzatma berdi, Eldor Shomurodov esa 72-daqiqada gol urdi. Har ikki futbolchi uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi, Fayzullayev 63-daqiqada, Shomurodov esa 75-daqiqada zaxiraga olindi.

Turkiya Superligasining yangi mavsumi 1-turi o‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun haqiqiy bayramga aylandi. Istanbulning nufuzli «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Kojaelispor» jamoasini qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvning eng yorqin qahramonlari sifatida O‘zbekiston milliy terma jamoasining ikki yetakchisi — Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov maydonda yorqin o‘yin namoyish etib, g‘alabaning asosiy ijodkorlariga aylanishdi.

14-daqiqada Fayzullayevdan assist, 72-daqiqada Shomurodovdan supergol

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan «Bashakshehir»ning to‘liq tashabbusi ostida o‘tdi:

  • Fayzullayevning golli uzatmasi: Bahsning 14-daqiqasidayoq Abbosbek Fayzullayev sherigi Operiga qulay to‘p oshirib, ajoyib assist muallifiga aylandi va hisobning ochilishiga zamin yaratdi (1:0);

  • Shomurodovning mahorati va nuqta: 72-daqiqada esa O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va to‘purari Eldor Shomurodov raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi hamda bahs taqdirini amalda hal qildi.

Ikkala legionerimiz ham uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, jamoaning hujum chizig‘ida to‘liq yetakchilikni o‘z qo‘llariga olishdi (Fayzullayev 63-daqiqada, Shomurodov 75-daqiqada zaxiraga olindi).

Turkiya Superligasi. 1-tur

  • «Bashakshehir» — «Kojaelispor» — 2:0

  • 16 avgust, Fotih Terim nomidagi stadion

  • Gollar: Operi (14), Eldor Shomurodov (72).

  • «Bashakshehir» tarkibi: Shengezer, Shahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kalujinski (Ergun, 89), Skov Olsen (Gureler, 89), Eldor Shomurodov (Zelke, 75), Abbosbek Fayzullayev (Sari, 63), Bertug (Bozok, 75).

O‘zbek duetining Turkiya Superligasidagi bunday yorqin starti «Bashakshehir»ning yangi mavsumdagi chempionlik ambitsiyalari yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiLiverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiBugun, 22:50«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha