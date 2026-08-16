Ona farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdi

·2·Dunyo
Ona farzandi bilan muloqot uchun qo‘liga klaviatura tatuirovka chizdirdi
Qisqacha

Kanadalik ona Jessika Fletcher gapira olmaydigan autizmli 11 yoshli o‘g‘li Xanter bilan muloqot qilish uchun bilagiga klaviatura tasvirini tatuirovka qildirdi. Bu g‘oya Xanter bilan restoranda bo‘lganida AAC qurilmasi batareyasi tugab, bolaning salfetkaga chizilgan klaviatura orqali buyurtma berganidan keyin paydo bo‘lgan.

Farzandi har qanday vaziyatda ham o‘z fikrini bildirishi va yaqinlari bilan muloqot qila olishi uchun kanadalik ona Jessika Fletcher o‘ziga g‘ayrioddiy yechim topdi. U gapira olmaydigan autizmli o‘g‘li Xanter istagan paytda u bilan muloqot qila olishi uchun bilagiga klaviatura tasvirini tatuirovka qildirdi.

Bu g‘oya oddiy, ammo oila uchun muhim bo‘lgan bir voqeadan keyin paydo bo‘lgan. Jessika 11 yoshli Xanter bilan ovqatlanish uchun restoranga borganida, bolaga so‘z va belgilarni tanlash orqali muloqot qilish imkonini beruvchi AAC qurilmasining, ya’ni planshetining batareyasi to‘satdan tugab qolgan.

Ona bu holatdan xavotirlangan bo‘lsa-da, Xanter xotirjamlikni saqlagan. U salfetkani olib, unga klaviatura chizgan va barmog‘i bilan kerakli harflarni ko‘rsatib, nima buyurtma qilmoqchi ekanini tushuntirgan.

Aynan shu vaziyat Jessika uchun muhim fikrga sabab bo‘ldi. U texnologiya har doim ham ishonchli bo‘lavermasligini, shuning uchun farzandini faqat elektron qurilmaga bog‘lab qo‘ymaslik kerakligini angladi.

«Texnologiya bizga ba’zan xiyonat qilishi mumkin, shuning uchun uning imkoniyatlarini faqat qurilma bilan cheklab qo‘ymasligim kerak», — dedi Fletcher CTV News nashriga.

Ona qo‘lidagi «zaxira klaviatura»

Shundan so‘ng Jessika tatuirovka ustasi bilan hamkorlik qilib, bilagiga haqiqiy klaviaturaga o‘xshash tasvir tushirtirdi. Unda harflardan tashqari, xursandchilik va xafalikni ifodalovchi belgilar hamda «Men sizni yaxshi ko‘raman» ma’nosidagi yurakcha tugmasi ham bor.

Ona yangi tatuirovkasini o‘g‘liga ko‘rsatganida, Xanter birinchi bo‘lib «Mama» so‘zini terdi. Bu Jessika uchun unutilmas lahza bo‘ldi.

Endi ular birga bo‘lganida, Xanter onasi bilan muloqot qilish uchun shunchaki uning qo‘lidagi klaviaturadan foydalanishi mumkin. Bu esa avvalgi muloqotda yuzaga kelgan ko‘plab qiyinchiliklarni kamaytirgan.

Tatuirovkaning yana bir o‘ziga xos jihati bor — maxfiy muloqot qilish imkoniyati. Elektron qurilma Xanter aytmoqchi bo‘lgan so‘zlarni ovoz chiqarib o‘qib bersa, onasining qo‘lidagi klaviatura orqali ular boshqalar eshitmaydigan tarzda gaplasha oladi.

G‘oya butun dunyoga tarqaldi

Jessika 8 iyul kuni Xanterning qo‘lidagi klaviatura orqali muloqot qilayotgani aks etgan videoni Facebook'da e’lon qildi. Video ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, ikki milliondan ortiq layk to‘pladi.

Bu g‘oya boshqa oilalarga ham ilhom berdi. Jessika autizmli va gapira olmaydigan insonlar uchun muloqotdagi to‘siqlarni kamaytirish muhimligini ta’kidladi.

Qizig‘i, Xanterning maktabdagi do‘stlari ham shunday klaviaturali futbolkalarga ega bo‘lishni xohlab qolishgan. Ular bu orqali tanaffus paytida Xanter bilan muloqot qilish, hatto boshqalar eshitmaydigan tarzda unga sirlarini aytishni istashgan.

Shundan so‘ng Jessika kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan hamkorlik qilib, yeng qismida klaviatura tasviri tushirilgan futbolkalar yaratishni boshladi.

Uning aytishicha, dunyoning turli hududlaridan ota-onalar, hamshiralar, shifokorlar va birinchi yordam xodimlari ham unga murojaat qilgan. Ular bu usuldan autizmli bolalar bilan maktab, shifoxona yoki oila muhitida muloqot qilishni osonlashtirish uchun foydalanishga qiziqish bildirgan.

Ayrim tatuirovka ustalari esa autizmli farzandi bor ota-onalarga xuddi shunday klaviaturani bepul tatuirovka qilib berishni taklif qilgan.

Jessika Fletcherning oddiy bir oilaviy vaziyatdan topgan yechimi shu tariqa nafaqat Xanterning muloqotini yengillashtirdi, balki boshqa ko‘plab oilalar uchun ham insonlar o‘rtasidagi muloqot to‘siqlarini yengish mumkinligini ko‘rsatgan ta’sirli g‘oyaga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiTungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiBugun, 22:29Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiUkraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiBugun, 22:19Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Bugun, 17:53Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Bugun, 17:48Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Bugun, 17:43Har bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiHar bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi