Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqda

·13·Texno
Koinot chiqindilari: sunʼiy yoʻldoshlar kritik chegaraga yetmoqda
Qisqacha

Yer orbitasidagi sun'iy yo'ldoshlar soni ortib borayotgani kosmik chiqindilar ko'chkisini yuzaga keltirish xavfini kuchaytirmoqda. Hozir orbitada 30 000 ga yaqin apparat bor, yana 1 milliondan ortiq qurilmani joylashtirish bo'yicha arizalar qabul qilingan va rejalar amalga oshsa, ularning umumiy soni 1,7 millionga yaqinlashadi.

Yer orbitasiga chiqarilgan sunʼiy yoʻldoshlar soni xavotirli darajaga yetib bormoqda va yaqin kelajakda bu holat nazorat qilib boʻlmaydigan kosmik chiqindilar koʻchkisini keltirib chiqarishi mumkin. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hozirning oʻzida 30 000 ga yaqin apparat orbitaga chiqarilgan boʻlib, regulyatorlar yana 1 milliondan ortiq qurilmani joylashtirish boʻyicha arizalarni qabul qilib olgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Birmingem universiteti olimi Xyu Lyuis oʻtkazgan yangi ilmiy tahlil shuni koʻrsatadiki, sunʼiy yoʻldosh guruhlarining oʻziga xos kritik oʻlchami mavjud. Ushbu chegara kesib oʻtilgach, orbital toʻqnashuvlar oʻz-oʻzidan koʻpayib boruvchi va oldini olib boʻlmaydigan qoldiqlar oqimini ishga tushiradi. Agar joriy rejalashtirilgan loyihalar toʻliq amalga oshirilsa, umumiy apparatlar soni 1,7 millionga yaqinlashishi kutilmoqda.

Kaskad effekti va xavfsizlik muammolari

Mazkur muammirning asosiy sababi kaskad effektiga borib taqaladi. Bunda ikkita sunʼiy yoʻldoshning toʻqnashuvi minglab mayda boʻlaklarni hosil qiladi va ularning har biri keyingi apparatni yoʻq qilib, yanada koʻproq chiqindilarni keltirib chiqarishga qodir. Mutaxassisning taʼkidlashicha, amaldagi xavfsizlik baholashlari odatda faqat alohida kosmik apparatlar xavfini koʻrib chiqadi va butun boshli guruhlarning birgalikdagi xatti-harakatlarini hisobga olmaydi.

Xyu Lyuis maxsus matematik model ishlab chiqib, uning yordamida sunʼiy yoʻldoshlar va qoldiqlarning muayyan hududlardan oʻtish chastotasini hisoblab chiqdi. Model, shuningdek, apparatlarning toʻqnashuvlardan qochish qobiliyati hamda ularning foydalanish muddati tugagandan keyin orbitadan chiqib ketish tezligini ham inobatga olgan. Olim hozirda orbitada mavjud boʻlgan va rejalashtirilish bosqichida boʻlgan 16 ta yirik sunʼiy yoʻldosh guruhini baholadi.

Olingan natijalar va xatarlarni kamaytirish yoʻllari

Tadqiqot natijalariga koʻra, oʻrganilgan guruhlarning 6 tasi chiqindilar cheklanmagan tarzda oʻsishni boshlaydigan kritik chegaradan allaqachon oshib ketgan. Bu guruhlar orasida AQSh va Xitoyning yirik loyihalari ham borligi aniqlandi. Yana 3 ta guruh esa chiqindilar toʻplanib boradigan, biroq jarayon hali nazorat qilib boʻlmaydigan koʻchkiga aylanmagan turgʻunsiz zonaga tushgan.

Kritik chegara faqatgina apparatlar soniga bogʻliq emas. Masalan, orbitalarning oʻziga xos joylashuvi tufayli atigi bir necha yuzta sunʼiy yoʻldoshga ega boʻlgan guruh ham beqarorlik keltirib chiqarishi mumkinligi maʼlum boʻldi. Baʼzi kichik guruhlarda esa manevr qilish uchun motorlarning yoʻqligi vaziyatni yanada ogʻirlashtirgan.

Olimning hisob-kitoblariga koʻra, konstruksiyaga kiritiladigan nisbatan oddiy oʻzgarishlar orqali xatarlarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Jumladan, apparatlarning aerodinamik qarshiligini oshirish orqali ularning ish tugagach tezroq orbitadan tushishini taʼminlash yoki xizmat muddatini uzaytirish evaziga yangi almashtirishlar sonini qisqartirish shular jumlasidandir.

Kosmik chiqindilarSunʼiy yoʻldoshlarOrbitadagi xavfsizlikFan va texnikaIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaKecha, 19:51NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaNASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:23Xiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiXiaomi brendining ilk smartfoniga 15 yil toʻldiKecha, 15:28Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiKecha, 13:29Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinKecha, 12:53SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiKecha, 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari