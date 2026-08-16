7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!
Yangi futbol mavsumiga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rayotgan Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvini safarda Shveysariyaning ko‘p karra chempioni «Bazel» jamoasiga qarshi o‘tkazdi.
Gollarga va keskin hujumlarga boy kechgan bellashuvda «ko‘k-anorranglilar» raqib darvozasiga 5 ta to‘p kiritib, 5:2 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
7 ta gol va Bisivudan so‘nggi daqiqalarda dubl
Uchrashuvda «Barselona»ning ham tajribali yulduzlari, ham yosh iqtidorlari o‘z mahoratini ko‘rsatdi:
Birinchi bo‘limdagi almashinuv: 34-daqiqada Karim Adeyemi hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffus arafasida mezbonlar safida Dukure (43) muvozanatni tikladi (1:1);
Abdulkarim va Yamalning aniq zarbalari: Ikkinchi bo‘lim boshida zaxiradan tushgan Abdulkarim (49) jamoasini oldinga olib chiqdi. 81-daqiqada esa jamoa yetakchisi Lamin Yamal penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;
«Bazel»ning javobi va finaldagi nuqta: Mezbonlar 84-daqiqada Olaygbening penaltidan urgan goli evaziga farqni qisqartirishdi. Biroq o‘yin yakunida zaxiradan tushgan yosh iqtidor Bisivu 89 va 90+1-daqiqalarda ketma-ket ikkita to‘p kiritib, dubl qayd etdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (5:2).
O‘rtoqlik bahsi. Statistika va tarkiblar
«Bazel» — «Barselona» — 2:5
16 avgust. Bazel, Shveysariya
Gollar: Dukure (43), Olaygbe (84, penalti) — Adeyemi (34), Abdulkarim (49), Yamal (81, penalti), Bisivu (89, 90+1).
«Barselona» tarkibi: Joan Garsiya (Shesni, 46), Erik Garsiya (Kunde, 46), Kristensen (Kubarsi, 71), Martin, Balde (Peske, 46), Bernal (Farinas, 71), Espart (Bisivu, 79), Fermin (Olmo, 65), Adeyemi (Tunkara, 79), Gordon (Abdulkarim, 46), Rafinya (Yamal, 65).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…