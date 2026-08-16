7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!

·1·Sport
7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!

Yangi futbol mavsumiga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rayotgan Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvini safarda Shveysariyaning ko‘p karra chempioni «Bazel» jamoasiga qarshi o‘tkazdi.

Gollarga va keskin hujumlarga boy kechgan bellashuvda «ko‘k-anorranglilar» raqib darvozasiga 5 ta to‘p kiritib, 5:2 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.

7 ta gol va Bisivudan so‘nggi daqiqalarda dubl

Uchrashuvda «Barselona»ning ham tajribali yulduzlari, ham yosh iqtidorlari o‘z mahoratini ko‘rsatdi:

  • Birinchi bo‘limdagi almashinuv: 34-daqiqada Karim Adeyemi hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffus arafasida mezbonlar safida Dukure (43) muvozanatni tikladi (1:1);

  • Abdulkarim va Yamalning aniq zarbalari: Ikkinchi bo‘lim boshida zaxiradan tushgan Abdulkarim (49) jamoasini oldinga olib chiqdi. 81-daqiqada esa jamoa yetakchisi Lamin Yamal penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • «Bazel»ning javobi va finaldagi nuqta: Mezbonlar 84-daqiqada Olaygbening penaltidan urgan goli evaziga farqni qisqartirishdi. Biroq o‘yin yakunida zaxiradan tushgan yosh iqtidor Bisivu 89 va 90+1-daqiqalarda ketma-ket ikkita to‘p kiritib, dubl qayd etdi va bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi (5:2).

O‘rtoqlik bahsi. Statistika va tarkiblar

  • «Bazel» — «Barselona» — 2:5

  • 16 avgust. Bazel, Shveysariya

  • Gollar: Dukure (43), Olaygbe (84, penalti) — Adeyemi (34), Abdulkarim (49), Yamal (81, penalti), Bisivu (89, 90+1).

  • «Barselona» tarkibi: Joan Garsiya (Shesni, 46), Erik Garsiya (Kunde, 46), Kristensen (Kubarsi, 71), Martin, Balde (Peske, 46), Bernal (Farinas, 71), Espart (Bisivu, 79), Fermin (Olmo, 65), Adeyemi (Tunkara, 79), Gordon (Abdulkarim, 46), Rafinya (Yamal, 65).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38Arsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdiArsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdiBugun, 22:14Barselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdiBarselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdiBugun, 21:55Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiRamazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiBugun, 21:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha