Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildi

·8·Sport
Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildi
Qisqacha

Liverpul va Komo o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida Komo himoyachisi 27 yoshli Alberto Dossena barmog'ini jiddiy tarzda chiqarib oldi. U Jeyms Makkonnell va Uill Rayt bilan to'qnashuvdan so'ng qo'liga noqulay tarzda yiqildi. Tibbiy yordamdan keyin Dossena barmog'ini bintlatib, bahsning qolgan olti daqiqasida maydonda harakat qildi. Aleksis Mak Allister, Federiko Keza va Kostas Simikas maydonga tushgan uchrashuv 0:0 hisobida yakunlandi.

Liverpul klubining yangi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni kutilmagan yoqimsiz voqea bilan soyada qoldi. Express nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning Italiyaning A Seriyasiga yoʻllanma olgan Komo jamoasiga qarshi yopiq eshiklar ortidagi oʻrtoqlik uchrashuvida futbolchilardan biri jiddiy jarohat oldi. Ushbu holat nafaqat maydondagilarni, balki bahsni jonli efirda kuzatib turgan teletomoshabinlarni ham qattiq tashvishga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yakshanba kuni boʻlib oʻtgan dastlabki bahsda Liverpul tajribali tarkibni maydonga tushirgan edi. Aleksis Mak Allister, Federiko Keza va Kostas Simikas kabi asosiy futbolchilar harakat qilgan bellashuv 70 daqiqaga moʻljallangan boʻlib, golli vaziyatlarga boy boʻlmadi va 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Biroq uchrashuvning asosiy muhokamasiga aylangan voqea Komo himoyachisi Alberto Dossena bilan bogʻliq boʻldi.

Komo futbolchisining ogʻir jarohati va efirdagi noqulay holat

Havo kurashlari davomida toʻp uchun kurashgan 27 yoshli markaziy himoyachi Alberto Dossena qoʻliga noqulay tarzda yiqilib tushdi. Maydonda harakatlanayotgan Jeyms Makkonnell va Uill Rayt bilan toʻqnashuvdan soʻng u yerda qattiq ogʻriq bilan yotib qoldi. Kamera yaqinlashib koʻrsatgani tufayli futbolchining barmogʻi jiddiy tarzda chiqib ketgani ekran orqali aniq namoyon boʻldi. Bu koʻrinish sharhlovchilar va tomoshabinlar uchun kutilmagan holat boʻldi.

LFCTV telekanali orqali jonli efirga uzatilgan ushbu vaziyat boshlovchilarni ham shoshirib qoʻydi. Bosh sharhlovchi Jon Bredli tibbiy xodimlar darhol maydonga tushishi kerakligini taʼkidlab, vaziyatning jiddiyligiga eʼtibor qaratdi. U oʻz soʻzida futbolchi barmogʻini chiqarib olganini maʼlum qildi. Unga hamrohlik qilgan ikkinchi sharhlovchi Natashi Doui ham bu koʻrinish yoqimsiz ekanini yashirmadi.

Televideniye orqali uzr soʻralishi va futbolchining matonati

Vaziyatning oʻta koʻrgazmali va qoʻrqinchli chiqqani telekanal ijodkorlarini ham qiyin ahvolga soldi. Oʻyinni tushlik paytida yoki dunyoning turli burchaklarida, jumladan San-Diegoda tonggi nonushta ustida tomosha qilayotgan muxlislar noqulay holatga tushib qolmasligi uchun sharhlovchi Stiv Xanter efir orqali rasman uzr soʻradi. U tomoshabinlardan shunday yoqimsiz manzaralar uchun afv etishlarini soʻrab murojaat qildi.

Shunga qaramay, mazkur qoʻrqinchli jarohat va qisqa muddatli tibbiy tanaffusdan soʻng Alberto Dossena oʻzida matonat topa bildi. Komo tibbiy shtabi uning barmogʻini bint bilan mahkam bogʻlab qoʻygach, futbolchi uchrashuvning qolgan olti daqiqasida maydonda harakatlanishni davom ettirdi. Uning bu qahramonligi tufayli Italiya klubi oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi va oʻyin golsiz yakunlandi.

LiverpulKomoFutbolJarohatA Seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!Bugun, 23:01«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha