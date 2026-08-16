Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildi
Liverpul va Komo o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida Komo himoyachisi 27 yoshli Alberto Dossena barmog'ini jiddiy tarzda chiqarib oldi. U Jeyms Makkonnell va Uill Rayt bilan to'qnashuvdan so'ng qo'liga noqulay tarzda yiqildi. Tibbiy yordamdan keyin Dossena barmog'ini bintlatib, bahsning qolgan olti daqiqasida maydonda harakat qildi. Aleksis Mak Allister, Federiko Keza va Kostas Simikas maydonga tushgan uchrashuv 0:0 hisobida yakunlandi.
Liverpul klubining yangi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni kutilmagan yoqimsiz voqea bilan soyada qoldi. Express nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning Italiyaning A Seriyasiga yoʻllanma olgan Komo jamoasiga qarshi yopiq eshiklar ortidagi oʻrtoqlik uchrashuvida futbolchilardan biri jiddiy jarohat oldi. Ushbu holat nafaqat maydondagilarni, balki bahsni jonli efirda kuzatib turgan teletomoshabinlarni ham qattiq tashvishga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yakshanba kuni boʻlib oʻtgan dastlabki bahsda Liverpul tajribali tarkibni maydonga tushirgan edi. Aleksis Mak Allister, Federiko Keza va Kostas Simikas kabi asosiy futbolchilar harakat qilgan bellashuv 70 daqiqaga moʻljallangan boʻlib, golli vaziyatlarga boy boʻlmadi va 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Biroq uchrashuvning asosiy muhokamasiga aylangan voqea Komo himoyachisi Alberto Dossena bilan bogʻliq boʻldi.
Komo futbolchisining ogʻir jarohati va efirdagi noqulay holatHavo kurashlari davomida toʻp uchun kurashgan 27 yoshli markaziy himoyachi Alberto Dossena qoʻliga noqulay tarzda yiqilib tushdi. Maydonda harakatlanayotgan Jeyms Makkonnell va Uill Rayt bilan toʻqnashuvdan soʻng u yerda qattiq ogʻriq bilan yotib qoldi. Kamera yaqinlashib koʻrsatgani tufayli futbolchining barmogʻi jiddiy tarzda chiqib ketgani ekran orqali aniq namoyon boʻldi. Bu koʻrinish sharhlovchilar va tomoshabinlar uchun kutilmagan holat boʻldi.
LFCTV telekanali orqali jonli efirga uzatilgan ushbu vaziyat boshlovchilarni ham shoshirib qoʻydi. Bosh sharhlovchi Jon Bredli tibbiy xodimlar darhol maydonga tushishi kerakligini taʼkidlab, vaziyatning jiddiyligiga eʼtibor qaratdi. U oʻz soʻzida futbolchi barmogʻini chiqarib olganini maʼlum qildi. Unga hamrohlik qilgan ikkinchi sharhlovchi Natashi Doui ham bu koʻrinish yoqimsiz ekanini yashirmadi.
Televideniye orqali uzr soʻralishi va futbolchining matonatiVaziyatning oʻta koʻrgazmali va qoʻrqinchli chiqqani telekanal ijodkorlarini ham qiyin ahvolga soldi. Oʻyinni tushlik paytida yoki dunyoning turli burchaklarida, jumladan San-Diegoda tonggi nonushta ustida tomosha qilayotgan muxlislar noqulay holatga tushib qolmasligi uchun sharhlovchi Stiv Xanter efir orqali rasman uzr soʻradi. U tomoshabinlardan shunday yoqimsiz manzaralar uchun afv etishlarini soʻrab murojaat qildi.
Shunga qaramay, mazkur qoʻrqinchli jarohat va qisqa muddatli tibbiy tanaffusdan soʻng Alberto Dossena oʻzida matonat topa bildi. Komo tibbiy shtabi uning barmogʻini bint bilan mahkam bogʻlab qoʻygach, futbolchi uchrashuvning qolgan olti daqiqasida maydonda harakatlanishni davom ettirdi. Uning bu qahramonligi tufayli Italiya klubi oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi va oʻyin golsiz yakunlandi.
…