Jud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchi

·23·Sport
Jud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchi

Angliya terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻz sardori Harry Kane haqida yuqori fikr bildirdi. Panama ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Bellingham tajribali hujumchini mamlakat futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchi deb atadi. Bu eʼtirof Kane navbatdagi tarixiy rekordni yangilaganidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati doirasida Panama terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda Angliya 2-0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz guruhida peshqadamlikni taʼminladi. Uchrashuvning 67-daqiqasida aynan Jud Bellingem tomonidan uzatilgan toʻpni Harry Kane boshi bilan darvozaga yoʻlladi. Bu gol hujumchi uchun jahon birinchiliklaridagi 11-gol boʻldi va u afsonaviy Gary Linekerning uzoq yillik rekordini yangiladi.

Tarixiy rekord va yangi bosqich

Goal.com nashri xabariga koʻra, Harry Kane endilikda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatlarida eng koʻp gol urgan futbolchiga aylandi. Avvalgi rekord 1990-yildan buyon 10 ta gol bilan Gary Linekerga tegishli edi. Bellingham oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida sardorini tabriklar ekan, "Birinchi maqsadga erishildi! Biz pley-offdamiz. Harry Kane — bizning tariximizdagi eng buyuk oʻyinchi. Tabriklayman, birodar!" deya yozib qoldirdi.

Oʻyinning oʻzi Angliya uchun oson kechgani yoʻq. Thomas Tuchel shogirdlari uzoq vaqt davomida Panamaning zich himoyasini yorib oʻta olishmadi. Uchrashuvning birinchi soati davomida toʻp nazorati inglizlarda boʻlsa-da, yakuniy zarba beradigan futbolchi topilmadi. Vaziyatni 22 yoshli Bellingham oʻz qoʻliga oldi va Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpidan soʻng hisobni ochishga muvaffaq boʻldi.

Thomas Tuchelning taktik yurishlari

Terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel ushbu bahs uchun tarkibda sezilarli oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Gana bilan durangdan soʻng, mutaxassis beshta yangi futbolchini asosiy tarkibga kiritdi. Jarohat olgan Reece James oʻrniga Jarell Quansah maydonga tushgan boʻlsa, qanotlarda Marcus Rashford va Bukayo Saka harakat qildi. Shuningdek, hujumkorlikni oshirish maqsadida Morgan Rogers ham yarim himoyadan joy oldi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Panama qarshi hujumlarda xavfli koʻrindi. Darvozabon Jordan Pickford bir necha bor jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Biroq, ikkinchi boʻlimda Angliyaning tajribasi va mahorati oʻz soʻzini aytdi. Jud Bellingem va Harry Kane oʻrtasidagi ajoyib hamkorlik yakunda gʻalabani taʼminladi.

Ushbu gʻalaba Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdi va jamoa pley-off bosqichiga yoʻllanmani naqd qildi. Harry Kane uchun esa bu turnir nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki shaxsiy rekordlar oqshomi sifatida yodda qoladigan boʻldi. Endilikda inglizlar nimchorak final bahslariga tayyorgarlikni boshlashadi.

AngliyaHarry KaneJude BellinghamJahon ChempionatiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urugvay guruhidagi natijalardan so‘ng charter reysi bekor qilindiUrugvay guruhidagi natijalardan so‘ng charter reysi bekor qilindiBugun, 16:42Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiLionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiBugun, 15:34Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiLionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiBugun, 15:15Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiMessi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiBugun, 15:14Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBraziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBugun, 15:12Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Bugun, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi