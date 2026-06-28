Jud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchi
Angliya terma jamoasining yosh yulduzi va Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻz sardori Harry Kane haqida yuqori fikr bildirdi. Panama ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Bellingham tajribali hujumchini mamlakat futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchi deb atadi. Bu eʼtirof Kane navbatdagi tarixiy rekordni yangilaganidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati doirasida Panama terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda Angliya 2-0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz guruhida peshqadamlikni taʼminladi. Uchrashuvning 67-daqiqasida aynan Jud Bellingem tomonidan uzatilgan toʻpni Harry Kane boshi bilan darvozaga yoʻlladi. Bu gol hujumchi uchun jahon birinchiliklaridagi 11-gol boʻldi va u afsonaviy Gary Linekerning uzoq yillik rekordini yangiladi.
Tarixiy rekord va yangi bosqichGoal.com nashri xabariga koʻra, Harry Kane endilikda Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatlarida eng koʻp gol urgan futbolchiga aylandi. Avvalgi rekord 1990-yildan buyon 10 ta gol bilan Gary Linekerga tegishli edi. Bellingham oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida sardorini tabriklar ekan, "Birinchi maqsadga erishildi! Biz pley-offdamiz. Harry Kane — bizning tariximizdagi eng buyuk oʻyinchi. Tabriklayman, birodar!" deya yozib qoldirdi.
Oʻyinning oʻzi Angliya uchun oson kechgani yoʻq. Thomas Tuchel shogirdlari uzoq vaqt davomida Panamaning zich himoyasini yorib oʻta olishmadi. Uchrashuvning birinchi soati davomida toʻp nazorati inglizlarda boʻlsa-da, yakuniy zarba beradigan futbolchi topilmadi. Vaziyatni 22 yoshli Bellingham oʻz qoʻliga oldi va Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpidan soʻng hisobni ochishga muvaffaq boʻldi.
Thomas Tuchelning taktik yurishlariTerma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel ushbu bahs uchun tarkibda sezilarli oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Gana bilan durangdan soʻng, mutaxassis beshta yangi futbolchini asosiy tarkibga kiritdi. Jarohat olgan Reece James oʻrniga Jarell Quansah maydonga tushgan boʻlsa, qanotlarda Marcus Rashford va Bukayo Saka harakat qildi. Shuningdek, hujumkorlikni oshirish maqsadida Morgan Rogers ham yarim himoyadan joy oldi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Panama qarshi hujumlarda xavfli koʻrindi. Darvozabon Jordan Pickford bir necha bor jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Biroq, ikkinchi boʻlimda Angliyaning tajribasi va mahorati oʻz soʻzini aytdi. Jud Bellingem va Harry Kane oʻrtasidagi ajoyib hamkorlik yakunda gʻalabani taʼminladi.
Ushbu gʻalaba Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdi va jamoa pley-off bosqichiga yoʻllanmani naqd qildi. Harry Kane uchun esa bu turnir nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki shaxsiy rekordlar oqshomi sifatida yodda qoladigan boʻldi. Endilikda inglizlar nimchorak final bahslariga tayyorgarlikni boshlashadi.
…