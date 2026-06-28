Arsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerak

·77·Sport
Arsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerak

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogersni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida, biroq London klubi kutilmagan moliyaviy toʻsiqqa duch keldi. Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi tarkibni kuchaytirish maqsadida ushbu iqtidorli futbolchini asosiy maqsad sifatida belgilagan boʻlsa-da, Birmingem klubi oʻz yetakchisi uchun astronomik summa talab qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football.london nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Aston Villa rahbariyati 23 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosini 100 million funt sterlingdan (taxminan 132 million dollar) kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Bu kabi yuqori narx Arsenal uchun haqiqiy sinov boʻlishi kutilmoqda, chunki klub Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng tarkibni yangilash uchun katta mablagʻ sarflashni rejalashtirgan edi.

Aston Villa nima uchun bunday katta mablagʻ talab qilmoqda?

Morgan Rogersning Aston Villa bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Bu esa klubga muzokaralarda ustunlik beradi va ularni oʻz yulduzini sotishga majburlamaydi. Unai Emery jamoasining sobiq himoyachisi Alan Huttonning fikricha, Rogers jamoaning "yuragi" hisoblanadi va uning transferi rekord darajadagi mablagʻ evaziga amalga oshishi kerak.

"Agar Villa uni sotadigan boʻlsa, men 100 million funtlik narxni belgilagan boʻlardim. Birinchidan, men uni sotishni istamayman. U klub uchun ulkan aktiv va jamoa oʻyinining ajralmas qismidir. Emery uni juda yaxshi koʻradi, Rogers bir nechta pozitsiyada oʻynay oladi va yarim himoya bilan hujumni bogʻlovchi asosiy boʻgʻindir", — deya taʼkidladi Hutton PariuriX nashriga bergan intervyusida.

Mikel Arteta Rogersning toʻpni chiziqlar orasidan olib oʻtish qobiliyatiga yuqori baho bermoqda. Oʻtgan mavsumda futbolchi oʻzining koʻp qirraliligi bilan ajralib turdi: u ham klassik oʻninchi raqam pozitsiyasida, ham chap qanotda birdek samarali harakat qila oladi. Aynan mana shu ijodkorlik Arsenal oʻyinini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Goal.com nashri xabariga koʻra, London klubi bu transferni amalga oshirish uchun baʼzi yulduz futbolchilarini sotib yuborish variantini ham koʻrib chiqishi mumkin. Chunki 100 million funtlik xarid klubning moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilishiga taʼsir oʻtkazishi aniq. Hozirda jamoaning transfer strategiyasini boshqarayotgan Andrea Berta ushbu masalada yakuniy qarorni qabul qilishi lozim.

Oʻtgan mavsumda Aston Villa Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida Rogersning hissasi beqiyos boʻldi. Uning driblinglari va maydonni koʻrish qobiliyati jamoaga hujumda katta ustunlik taqdim etdi. Agar Arsenal ushbu transferni amalga oshirsa, bu jamoa tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanishi mumkin.

ArsenalAston VillaMorgan RogersTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiManchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiBugun, 19:56Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiNeymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildiBugun, 19:52Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi