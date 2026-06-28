Arsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerak
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogersni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida, biroq London klubi kutilmagan moliyaviy toʻsiqqa duch keldi. Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi tarkibni kuchaytirish maqsadida ushbu iqtidorli futbolchini asosiy maqsad sifatida belgilagan boʻlsa-da, Birmingem klubi oʻz yetakchisi uchun astronomik summa talab qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football.london nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Aston Villa rahbariyati 23 yoshli Angliya terma jamoasi aʼzosini 100 million funt sterlingdan (taxminan 132 million dollar) kamiga qoʻyib yubormoqchi emas. Bu kabi yuqori narx Arsenal uchun haqiqiy sinov boʻlishi kutilmoqda, chunki klub Chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng tarkibni yangilash uchun katta mablagʻ sarflashni rejalashtirgan edi.
Aston Villa nima uchun bunday katta mablagʻ talab qilmoqda?Morgan Rogersning Aston Villa bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Bu esa klubga muzokaralarda ustunlik beradi va ularni oʻz yulduzini sotishga majburlamaydi. Unai Emery jamoasining sobiq himoyachisi Alan Huttonning fikricha, Rogers jamoaning "yuragi" hisoblanadi va uning transferi rekord darajadagi mablagʻ evaziga amalga oshishi kerak.
"Agar Villa uni sotadigan boʻlsa, men 100 million funtlik narxni belgilagan boʻlardim. Birinchidan, men uni sotishni istamayman. U klub uchun ulkan aktiv va jamoa oʻyinining ajralmas qismidir. Emery uni juda yaxshi koʻradi, Rogers bir nechta pozitsiyada oʻynay oladi va yarim himoya bilan hujumni bogʻlovchi asosiy boʻgʻindir", — deya taʼkidladi Hutton PariuriX nashriga bergan intervyusida.
Mikel Arteta Rogersning toʻpni chiziqlar orasidan olib oʻtish qobiliyatiga yuqori baho bermoqda. Oʻtgan mavsumda futbolchi oʻzining koʻp qirraliligi bilan ajralib turdi: u ham klassik oʻninchi raqam pozitsiyasida, ham chap qanotda birdek samarali harakat qila oladi. Aynan mana shu ijodkorlik Arsenal oʻyinini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Goal.com nashri xabariga koʻra, London klubi bu transferni amalga oshirish uchun baʼzi yulduz futbolchilarini sotib yuborish variantini ham koʻrib chiqishi mumkin. Chunki 100 million funtlik xarid klubning moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilishiga taʼsir oʻtkazishi aniq. Hozirda jamoaning transfer strategiyasini boshqarayotgan Andrea Berta ushbu masalada yakuniy qarorni qabul qilishi lozim.
Oʻtgan mavsumda Aston Villa Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida Rogersning hissasi beqiyos boʻldi. Uning driblinglari va maydonni koʻrish qobiliyati jamoaga hujumda katta ustunlik taqdim etdi. Agar Arsenal ushbu transferni amalga oshirsa, bu jamoa tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanishi mumkin.
…