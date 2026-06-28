Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”
Jahon chempionati doirasida Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi kurash, balki ikki eski qadrdonning uchrashuvi bilan ham yodda qoldi. Real Madrid klubining sobiq yulduzlari Jeyms Rodriges va Cristiano Ronaldo Mayamidagi bahsdan so‘ng bir-birlariga bo‘lgan yuksak hurmat va do’stlik rishtalarini yana bir bor namoyish etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichining hal qiluvchi o‘yinida jamoalar 0:0 hisobida durang o‘ynashdi. Bu natija Kolumbiyaga 7 ochko bilan K guruhida peshqadam bo‘lish imkonini bergan bo‘lsa, Portugaliya 5 ochko bilan ikkinchi o‘rindan pley-offga yo‘l oldi. Biroq uchrashuvning asosiy voqeasi ikki sardorning o‘yin oldidan va tanaffus vaqtidagi samimiy muloqoti bo‘ldi.
Maydondagi do‘stlik va hayratMarca nashrining xabar berishicha, o‘yin boshlanishidan avval Rodriges Ronaldoni hazilomuz tarzda “kilishgan” deb atagan, bunga javoban portugaliyalik yulduz uni “birodar” deya quchoqlab kutib olgan. Ularning do‘stligi 2014-yilda, Jeyms Madridning Real Madrid klubiga o‘tganidan so‘ng shakllangan edi. Kolumbiyalik futbolchining so‘zlariga ko‘ra, u doimo Ronaldoning uyida mehmon bo‘lgan va ular o‘rtasida juda mustahkam aloqa o‘rnatilgan.
O‘yindan so‘ng ESPN nashriga bergan intervyusida Jeyms Rodriges o‘zining sobiq jamoadoshi haqida to‘lqinlanib gapirdi. U ayniqsa Ronaldoning 41 yoshda bo‘lishiga qaramay, hali ham yuqori saviyada o‘yin ko‘rsatayotgani va o‘z sport formasini saqlab qolganiga alohida to‘xtalib o‘tdi.
“Biz uzoq gaplashdik. U Real Madrid davridagi eng yaqin do‘stim va ajoyib inson. Uning 41 yoshdagi jismoniy holatiga bir qarang, u nimalar qilayotganini ko‘ring. U barcha uchun haqiqiy namuna va buyuk sportchi. Men unga juda katta mehr va hurmat bilan qarayman”, – deya ta’kidladi Rodriges.
Yillar o‘tsa-da so’nmas mahoratHozirda Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonida, Jeyms Rodriges esa AQSHning Minnesota jamoasida to‘p surayotgan bo‘lsa-da, masofa ularning do‘stligiga ta’sir qilmagan. Goal.com ma’lumotiga ko‘ra, portugaliyalik hujumchi hali ham jahon futbolining eng nufuzli turnirlarida yetakchilik qilishda davom etmoqda, bu esa uning professionalizmiga bo‘lgan hayratni yanada oshirmoqda.
Ushbu uchrashuv Cristiano Ronaldoning nafaqat maydondagi yutuqlari, balki jamoadoshlari orasida qanchalik katta obro‘ga ega ekanligini yana bir bor isbotladi. O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu ikki yulduzning hamkorligi Real Madridning “oltin davri” bilan bog‘liq yorqin xotiralarni uyg‘otishi shubhasiz.
…