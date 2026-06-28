Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”

·0·Sport
Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”

Jahon chempionati doirasida Kolumbiya va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi kurash, balki ikki eski qadrdonning uchrashuvi bilan ham yodda qoldi. Real Madrid klubining sobiq yulduzlari Jeyms Rodriges va Cristiano Ronaldo Mayamidagi bahsdan so‘ng bir-birlariga bo‘lgan yuksak hurmat va do’stlik rishtalarini yana bir bor namoyish etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichining hal qiluvchi o‘yinida jamoalar 0:0 hisobida durang o‘ynashdi. Bu natija Kolumbiyaga 7 ochko bilan K guruhida peshqadam bo‘lish imkonini bergan bo‘lsa, Portugaliya 5 ochko bilan ikkinchi o‘rindan pley-offga yo‘l oldi. Biroq uchrashuvning asosiy voqeasi ikki sardorning o‘yin oldidan va tanaffus vaqtidagi samimiy muloqoti bo‘ldi.

Maydondagi do‘stlik va hayrat

Marca nashrining xabar berishicha, o‘yin boshlanishidan avval Rodriges Ronaldoni hazilomuz tarzda “kilishgan” deb atagan, bunga javoban portugaliyalik yulduz uni “birodar” deya quchoqlab kutib olgan. Ularning do‘stligi 2014-yilda, Jeyms Madridning Real Madrid klubiga o‘tganidan so‘ng shakllangan edi. Kolumbiyalik futbolchining so‘zlariga ko‘ra, u doimo Ronaldoning uyida mehmon bo‘lgan va ular o‘rtasida juda mustahkam aloqa o‘rnatilgan.

O‘yindan so‘ng ESPN nashriga bergan intervyusida Jeyms Rodriges o‘zining sobiq jamoadoshi haqida to‘lqinlanib gapirdi. U ayniqsa Ronaldoning 41 yoshda bo‘lishiga qaramay, hali ham yuqori saviyada o‘yin ko‘rsatayotgani va o‘z sport formasini saqlab qolganiga alohida to‘xtalib o‘tdi.

“Biz uzoq gaplashdik. U Real Madrid davridagi eng yaqin do‘stim va ajoyib inson. Uning 41 yoshdagi jismoniy holatiga bir qarang, u nimalar qilayotganini ko‘ring. U barcha uchun haqiqiy namuna va buyuk sportchi. Men unga juda katta mehr va hurmat bilan qarayman”, – deya ta’kidladi Rodriges.

Yillar o‘tsa-da so’nmas mahorat

Hozirda Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonida, Jeyms Rodriges esa AQSHning Minnesota jamoasida to‘p surayotgan bo‘lsa-da, masofa ularning do‘stligiga ta’sir qilmagan. Goal.com ma’lumotiga ko‘ra, portugaliyalik hujumchi hali ham jahon futbolining eng nufuzli turnirlarida yetakchilik qilishda davom etmoqda, bu esa uning professionalizmiga bo‘lgan hayratni yanada oshirmoqda.

Ushbu uchrashuv Cristiano Ronaldoning nafaqat maydondagi yutuqlari, balki jamoadoshlari orasida qanchalik katta obro‘ga ega ekanligini yana bir bor isbotladi. O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu ikki yulduzning hamkorligi Real Madridning “oltin davri” bilan bog‘liq yorqin xotiralarni uyg‘otishi shubhasiz.

Cristiano RonaldoReal MadridJeyms RodrigesJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiHabib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiBugun, 21:57Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaMessi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaBugun, 21:12Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi