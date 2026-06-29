Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqda
Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida kutilmagan va shov-shuvli transfer ustida ish boshladi. Kataloniyaliklar Germaniyaning Bavariya jamoasi va Angliya terma jamoasi yulduzi Harry Kane vakillari bilan aloqaga chiqib, futbolchining transfer imkoniyatlarini oʻrgangan. Ushbu harakat klubning asosiy toʻpurari Robert Levandovski jamoani tark etishga qaror qilganidan soʻng amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri xabariga koʻra, Robert Levandovski faoliyatini AQSHning MLS ligasida, xususan Chikago Fayr klubida davom ettirish boʻyicha kelishuvga erishgan. Shu sababli, Barselona rahbariyati markaziy hujumchi pozitsiyasini dunyoning eng yaxshi toʻpurarlaridan biri bilan toʻldirishni maqsad qilgan. 32 yoshli Harry Kane bu oʻrin uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Transferdagi qiyinchiliklar va moliyaviy holatHozirda Harry Kane bor eʼtiborini 2026-yilgi Jahon chempionatiga qaratgan. Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchining agentlari kataloniyaliklar bilan boʻlgan dastlabki muloqotda transfer ehtimolini rad etishgan. Angliyalik hujumchi Myunxendagi hayotidan mamnun va hozircha klubini oʻzgartirish niyatida emas. Biroq Barselona rahbariyati bu rad javobidan soʻng ham taslim boʻlmoqchi emas va turnir yakunlangach, muzokaralarni qayta tiklashni rejalashtirmoqda.
Klubning moliyaviy qiyinchiliklari barchaga maʼlum boʻlsa-da, rahbariyat bunday darajadagi transferni amalga oshirish uchun kreativ yoʻllarni izlamoqda. Harry Kane va Bavariya oʻrtasidagi amaldagi shartnoma yakunlanishiga bir yil qolganligi Ispaniya grandiga biroz umid bagʻishlamoqda. Shunga qaramay, nemis klubi oʻzining eng yaxshi oʻyinchisini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq.
Harry Kane va uning rekordlariHarry Kane Germaniyaga koʻchib oʻtganidan beri ajoyib natijalar qayd etmoqda. U oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 51 oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Angliya terma jamoasi tarixida Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ayni damda uning hisobida mundiallarda kiritilgan 11 ta gol mavjud.
Hujumchi hozirda Thomas Tuchel boshchiligidagi terma jamoa bilan pley-off bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Angliya terma jamoasi 1/16 finalda Kongo DR jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Kane oʻz intervyusida bor eʼtibori chempionatga qaratilganini va rekordlar emas, jamoaviy gʻalaba muhimligini taʼkidlab oʻtgan.
Xulosa qilib aytganda, Barselona uchun Harry Kane transferi juda murakkab vazifa boʻlib koʻrinmoqda. Agar kataloniyaliklar ingliz toʻpurarini koʻndira olsa, bu soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanadi. Hozircha barcha muzokaralar Jahon chempionati yakuniga qadar toʻxtatilgan.
…