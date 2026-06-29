Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqda

·107·Sport
Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqda

Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida kutilmagan va shov-shuvli transfer ustida ish boshladi. Kataloniyaliklar Germaniyaning Bavariya jamoasi va Angliya terma jamoasi yulduzi Harry Kane vakillari bilan aloqaga chiqib, futbolchining transfer imkoniyatlarini oʻrgangan. Ushbu harakat klubning asosiy toʻpurari Robert Levandovski jamoani tark etishga qaror qilganidan soʻng amalga oshirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri xabariga koʻra, Robert Levandovski faoliyatini AQSHning MLS ligasida, xususan Chikago Fayr klubida davom ettirish boʻyicha kelishuvga erishgan. Shu sababli, Barselona rahbariyati markaziy hujumchi pozitsiyasini dunyoning eng yaxshi toʻpurarlaridan biri bilan toʻldirishni maqsad qilgan. 32 yoshli Harry Kane bu oʻrin uchun asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Transferdagi qiyinchiliklar va moliyaviy holat

Hozirda Harry Kane bor eʼtiborini 2026-yilgi Jahon chempionatiga qaratgan. Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchining agentlari kataloniyaliklar bilan boʻlgan dastlabki muloqotda transfer ehtimolini rad etishgan. Angliyalik hujumchi Myunxendagi hayotidan mamnun va hozircha klubini oʻzgartirish niyatida emas. Biroq Barselona rahbariyati bu rad javobidan soʻng ham taslim boʻlmoqchi emas va turnir yakunlangach, muzokaralarni qayta tiklashni rejalashtirmoqda.

Klubning moliyaviy qiyinchiliklari barchaga maʼlum boʻlsa-da, rahbariyat bunday darajadagi transferni amalga oshirish uchun kreativ yoʻllarni izlamoqda. Harry Kane va Bavariya oʻrtasidagi amaldagi shartnoma yakunlanishiga bir yil qolganligi Ispaniya grandiga biroz umid bagʻishlamoqda. Shunga qaramay, nemis klubi oʻzining eng yaxshi oʻyinchisini osonlikcha qoʻyib yubormasligi aniq.

Harry Kane va uning rekordlari

Harry Kane Germaniyaga koʻchib oʻtganidan beri ajoyib natijalar qayd etmoqda. U oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 51 oʻyinda maydonga tushib, 61 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Angliya terma jamoasi tarixida Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ayni damda uning hisobida mundiallarda kiritilgan 11 ta gol mavjud.

Hujumchi hozirda Thomas Tuchel boshchiligidagi terma jamoa bilan pley-off bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Angliya terma jamoasi 1/16 finalda Kongo DR jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Kane oʻz intervyusida bor eʼtibori chempionatga qaratilganini va rekordlar emas, jamoaviy gʻalaba muhimligini taʼkidlab oʻtgan.

Xulosa qilib aytganda, Barselona uchun Harry Kane transferi juda murakkab vazifa boʻlib koʻrinmoqda. Agar kataloniyaliklar ingliz toʻpurarini koʻndira olsa, bu soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli transferlardan biriga aylanadi. Hozircha barcha muzokaralar Jahon chempionati yakuniga qadar toʻxtatilgan.

BarselonaHarry KaneBavariyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiJCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiBugun, 13:17Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiNeymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi