Liverpul hujum chizigʻini kuchaytirish uchun PSJ yulduzi Bredli Barkolaga eʼtibor qaratdi
Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish borasidagi rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻldi. Jamoa Muhammad Salahning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod qidirishda davom etmoqda. Avvalroq asosiy maqsad sifatida koʻrilgan Yan Diomandening Pari Sen-Jermen (PSJ) klubini tanlagani mersisaydliklarni yangi variantlar ustida ishlashga undadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri xabariga koʻra, Liverpul skautlari endilikda aynan PSJ aʼzosi Bredli Barkola nomzodini koʻrib chiqmoqda. 23 yoshli fransiyalik vinger Enfilddagi mutaxassislar tuzgan qisqa roʻyxatda yuqori oʻrinlarni egallab turibdi. Klub rahbariyati Barkolaning oʻyin uslubi va salohiyati jamoaning uzoq muddatli strategiyasiga toʻla mos keladi deb hisoblamoqda.
Diomande transferidagi muvaffaqiyatsizlikRB Leypsig safida porlayotgan 19 yoshli Yan Diomande uzoq vaqt davomida Liverpulning diqqat markazida edi. Biroq Footmercato maʼlumotlariga koʻra, kot-d'ivuarlik iqtidor egasi Fransiya chempioniga oʻtishni afzal koʻrgan. Nemis klubi futbolchi uchun juda katta mablagʻ talab qilgani va futbolchining oʻzi Parijga koʻchib oʻtish istagini bildirgani Liverpulning bu poygadan chiqishiga sabab boʻldi.
Liverpul rahbariyati yosh futbolchi uchun belgilangan ichki narx chegarasidan chiqishni istamadi. Shu sababli, muzokaralar toʻxtab qolgan va PSJ yaqin kunlarda Diomande transferini rasmiylashtirishi kutilmoqda. Bu esa mersisaydliklarni oʻz eʼtiborini Parijdagi norozi yulduzlardan biriga qaratishga majbur qildi.
Barkolaning PSJdagi noaniq kelajagiBredli Barkolaning PSJdagi holati ayni damda birmuncha murakkab. Futbolchi jamoaning muhim oʻyinlarida, xususan, Chempionlar ligasi finalida Arsenalga qarshi bahsda asosiy tarkibga kiritilmaganidan norozi. Luis Enrike qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgani vingerning kelajagi boʻyicha savollarni keltirib chiqarmoqda.
Parijliklar Barkolani sotishga shoshilmayotgan boʻlsa-da, uning shartnomasi tugashiga ikki yil qolgani klubni oʻylantirib qoʻygan. Agar futbolchi yangi bitim imzolashdan bosh tortsa, PSJ uni joriy yozda yuqori narxda sotib yuborish variantini koʻrib chiqishi mumkin. Goal.com nashrining yozishicha, Liverpul aynan mana shu vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi.
Liverpul joriy transfer oynasida Osasunadan Viktor Munozni sotib olib, hujum chizigʻini yangilashni boshlagan edi. Barkolaning kelishi esa jamoaning hujumkor salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda. Hozircha Arsenal ham futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq mersisaydliklar bu borada ancha faolroq harakat qilmoqda.
…