Liverpul hujum chizigʻini kuchaytirish uchun PSJ yulduzi Bredli Barkolaga eʼtibor qaratdi

·0·Sport
Liverpul hujum chizigʻini kuchaytirish uchun PSJ yulduzi Bredli Barkolaga eʼtibor qaratdi

Angliyaning Liverpul klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini kuchaytirish borasidagi rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻldi. Jamoa Muhammad Salahning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod qidirishda davom etmoqda. Avvalroq asosiy maqsad sifatida koʻrilgan Yan Diomandening Pari Sen-Jermen (PSJ) klubini tanlagani mersisaydliklarni yangi variantlar ustida ishlashga undadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri xabariga koʻra, Liverpul skautlari endilikda aynan PSJ aʼzosi Bredli Barkola nomzodini koʻrib chiqmoqda. 23 yoshli fransiyalik vinger Enfilddagi mutaxassislar tuzgan qisqa roʻyxatda yuqori oʻrinlarni egallab turibdi. Klub rahbariyati Barkolaning oʻyin uslubi va salohiyati jamoaning uzoq muddatli strategiyasiga toʻla mos keladi deb hisoblamoqda.

Diomande transferidagi muvaffaqiyatsizlik

RB Leypsig safida porlayotgan 19 yoshli Yan Diomande uzoq vaqt davomida Liverpulning diqqat markazida edi. Biroq Footmercato maʼlumotlariga koʻra, kot-d'ivuarlik iqtidor egasi Fransiya chempioniga oʻtishni afzal koʻrgan. Nemis klubi futbolchi uchun juda katta mablagʻ talab qilgani va futbolchining oʻzi Parijga koʻchib oʻtish istagini bildirgani Liverpulning bu poygadan chiqishiga sabab boʻldi.

Liverpul rahbariyati yosh futbolchi uchun belgilangan ichki narx chegarasidan chiqishni istamadi. Shu sababli, muzokaralar toʻxtab qolgan va PSJ yaqin kunlarda Diomande transferini rasmiylashtirishi kutilmoqda. Bu esa mersisaydliklarni oʻz eʼtiborini Parijdagi norozi yulduzlardan biriga qaratishga majbur qildi.

Barkolaning PSJdagi noaniq kelajagi

Bredli Barkolaning PSJdagi holati ayni damda birmuncha murakkab. Futbolchi jamoaning muhim oʻyinlarida, xususan, Chempionlar ligasi finalida Arsenalga qarshi bahsda asosiy tarkibga kiritilmaganidan norozi. Luis Enrike qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgani vingerning kelajagi boʻyicha savollarni keltirib chiqarmoqda.

Parijliklar Barkolani sotishga shoshilmayotgan boʻlsa-da, uning shartnomasi tugashiga ikki yil qolgani klubni oʻylantirib qoʻygan. Agar futbolchi yangi bitim imzolashdan bosh tortsa, PSJ uni joriy yozda yuqori narxda sotib yuborish variantini koʻrib chiqishi mumkin. Goal.com nashrining yozishicha, Liverpul aynan mana shu vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi.

Liverpul joriy transfer oynasida Osasunadan Viktor Munozni sotib olib, hujum chizigʻini yangilashni boshlagan edi. Barkolaning kelishi esa jamoaning hujumkor salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda. Hozircha Arsenal ham futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq mersisaydliklar bu borada ancha faolroq harakat qilmoqda.

LiverpulPSJTransferlarBredli BarkolaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...Bugun, 21:17Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinGabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinBugun, 19:57Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiChelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiBugun, 19:57«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi