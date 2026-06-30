Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»
Niderlandiya terma jamoasi JCH-2026 turnirini kutilganidan ancha erta tark etganidan so‘ng, bosh murabbiy Ronald Kuman o‘z manziliga yog‘ilayotgan jiddiy tanqidlar to‘lqiniga keskin munosabat bildirdi.
«Lolalar yurti» vakillari 1/16 final bosqichidayoq dramatik tarzda Marokash to‘sig‘idan o‘ta olmay, mundial bilan xayrlashishga majbur bo‘lishdi.
Niderlandiyaning JCH-2026 dagi so‘nggi uchrashuvi natijasi:
Musobaqa bosqichi
To‘qnashuv
Asosiy va qo‘shimcha vaqt
Penaltilar seriyasi
Yakuniy natija
JCH-2026. 1/16 final
Niderlandiya — Marokash
1:1
3:4
Marokash keyingi bosqichda
«Biz muxlislar aytgandek 5 ta himoyachi bilan o‘ynadik...»
Kuman taktik qarorlar va jamoatchilik bosimi haqida gapirar ekan, OAV va ekspertlarning fikri u uchun birinchi o‘rinda emasligini ochiq-oydin ta’kidlab o‘tdi:
«Butun Gollandiya 5 nafar himoyachi bilan o‘ynashimiz kerakligini aytayotgandi. Biz aynan 5 himoyachi bilan maydonga tushdik, ammo baribir tanqid qilishdi. Yana bir bor aytaman: men tanqidlarga parvo qilmayman.
Biz, albatta, yaxshiroq o‘ynashimiz mumkin edi. Ayrim vaziyatlarda jamoa haddan tashqari orqaga chekindi. Himoyada yomon harakat qilmadik, ammo raqibga bosim o‘tkazishda sustlik qildik. Bunday bahslarda o‘z darvozang oldida buncha imkoniyat berish mumkin emas. Lekin uchrashuv allaqachon tugadi, endi bu haqda gapirishning ma’nosi yo‘q», — dedi Kuman.
Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablari
Garchi murabbiy jamoatchilik fikrini rad etsa-da, o‘z o‘yinidagi muammolarni tan oldi. Uning fikricha, Niderlandiya terma jamoasining mag‘lubiyatiga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:
Ortiqcha himoyaviy o‘yin: Jamoa bahs davomida haddan tashqari o‘z darvozasi tomon chekingan va tashabbusni Marokashga topshirib qo‘ygan.
Passiv pressing: Himoya chizig‘i yomon ishlamagan bo‘lsa-da, raqib futbolchilariga to‘p bilan erkin harakat qilish uchun maydonda haddan tashqari ko‘p bo‘sh joy qoldirilgan.
Penaltilar seriyasi: Asosiy va qo‘shimcha vaqtlardagi 1:1 hisobidan so‘ng, niderlandlar «asablar o‘yini»da chidamlilik ko‘rsata olishmadi (3:4).
Ronald Kuman uchun ushbu mag‘lubiyat va undan keyingi matbuot anjumani faoliyatidagi eng og‘ir damlardan biri bo‘ldi. Muxlislar esa jamoa tarkibi va taktikasi bundan-da hujumkorroq bo‘lishi kerak edi, degan fikrda sobit turishibdi.
…