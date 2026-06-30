Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»

·27·Sport
Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»

Niderlandiya terma jamoasi JCH-2026 turnirini kutilganidan ancha erta tark etganidan so‘ng, bosh murabbiy Ronald Kuman o‘z manziliga yog‘ilayotgan jiddiy tanqidlar to‘lqiniga keskin munosabat bildirdi.

«Lolalar yurti» vakillari 1/16 final bosqichidayoq dramatik tarzda Marokash to‘sig‘idan o‘ta olmay, mundial bilan xayrlashishga majbur bo‘lishdi.

Niderlandiyaning JCH-2026 dagi so‘nggi uchrashuvi natijasi:

Musobaqa bosqichi

To‘qnashuv

Asosiy va qo‘shimcha vaqt

Penaltilar seriyasi

Yakuniy natija

JCH-2026. 1/16 final

Niderlandiya — Marokash

1:1

3:4

Marokash keyingi bosqichda

«Biz muxlislar aytgandek 5 ta himoyachi bilan o‘ynadik...»

Kuman taktik qarorlar va jamoatchilik bosimi haqida gapirar ekan, OAV va ekspertlarning fikri u uchun birinchi o‘rinda emasligini ochiq-oydin ta’kidlab o‘tdi:

«Butun Gollandiya 5 nafar himoyachi bilan o‘ynashimiz kerakligini aytayotgandi. Biz aynan 5 himoyachi bilan maydonga tushdik, ammo baribir tanqid qilishdi. Yana bir bor aytaman: men tanqidlarga parvo qilmayman.

Biz, albatta, yaxshiroq o‘ynashimiz mumkin edi. Ayrim vaziyatlarda jamoa haddan tashqari orqaga chekindi. Himoyada yomon harakat qilmadik, ammo raqibga bosim o‘tkazishda sustlik qildik. Bunday bahslarda o‘z darvozang oldida buncha imkoniyat berish mumkin emas. Lekin uchrashuv allaqachon tugadi, endi bu haqda gapirishning ma’nosi yo‘q», — dedi Kuman.

Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablari

Garchi murabbiy jamoatchilik fikrini rad etsa-da, o‘z o‘yinidagi muammolarni tan oldi. Uning fikricha, Niderlandiya terma jamoasining mag‘lubiyatiga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:

  • Ortiqcha himoyaviy o‘yin: Jamoa bahs davomida haddan tashqari o‘z darvozasi tomon chekingan va tashabbusni Marokashga topshirib qo‘ygan.

  • Passiv pressing: Himoya chizig‘i yomon ishlamagan bo‘lsa-da, raqib futbolchilariga to‘p bilan erkin harakat qilish uchun maydonda haddan tashqari ko‘p bo‘sh joy qoldirilgan.

  • Penaltilar seriyasi: Asosiy va qo‘shimcha vaqtlardagi 1:1 hisobidan so‘ng, niderlandlar «asablar o‘yini»da chidamlilik ko‘rsata olishmadi (3:4).

Ronald Kuman uchun ushbu mag‘lubiyat va undan keyingi matbuot anjumani faoliyatidagi eng og‘ir damlardan biri bo‘ldi. Muxlislar esa jamoa tarkibi va taktikasi bundan-da hujumkorroq bo‘lishi kerak edi, degan fikrda sobit turishibdi.

Ronald KoemanNiderlandiyaMarokash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 12:22Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiYurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiBugun, 11:59JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)Bugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi