Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?

·25·Sport
Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?
Qisqacha

UFC 330 bosh jangida uchala hakam ham Islam Maxachevga g'alaba berdi: Sal D'Amato va Mayk Bell 49-46, Erik Kolon esa 48-47 hisobini qayd etdi. Filadelfiyada o'tgan besh raundlik jangda Maxachev hakamlar talqiniga ko'ra to'rt yoki uch raundda ustun kelgan, Yen Machado Gerri esa ko'pi bilan ikki raundni olgan. Bu g'alaba 34 yoshli Islam Maxachevga UFC tarixidagi ketma-ket 17-g'alabasini taqdim etdi.

AQSHning Filadelfiya shahrida yakunlangan UFC 330 raqamli turnirining bosh jangi — yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev hamda mag‘lubiyatsiz da’vogar Yen Machado Gerri o‘rtasidagi to‘qnashuvning rasmiy hakamlik kartasi (scorecard) e’lon qilindi.

Besh raund davom etgan shiddatli va taktik kurashda yon hakamlarning barchasi bir ovozdan amaldagi chempionning mutlaq ustunligini qayd etgan.

Hakamlarning raundlar bo‘yicha bergan baholari

E’lon qilingan rasmiy qaydnomaga ko‘ra, uch hakam ham g‘alabani Maxachevga bergan:

  • Sal D'Amato: 49-46 hisobida Islam Maxachev foydasiga (5 raundning 4 tasida chempion ustun kelgan);

  • Mayk Bell: 49-46 hisobida Islam Maxachev foydasiga (5 raundning 4 tasida chempion ustun kelgan);

  • Erik Kolon: 48-47 hisobida Islam Maxachev foydasiga (rossiyalik jangchining 3 ta raunddagi ustunligi qayd etilgan).

Shu tariqa, yon hakamlar irlandiyalik da’vogarga bellashuv davomida faqat 1 yoki maksimum 2 ta raundni berishgan, qolgan barcha raundlarda esa Maxachev oktagondagi to‘liq nazoratni o‘z qo‘lida ushlab turgan.

Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?

UFC tarixida yangi cho‘qqi: 17 ta ketma-ket g‘alaba

Ushbu muvaffaqiyatli himoya Islam Maxachev uchun tarixiy yutuqni taqdim etdi:

  • Mutlaq rekord: Mazkur g‘alabadan so‘ng Islam Maxachev UFC tarixida ketma-ket qozonilgan g‘alabali seriya davomiyligi bo‘yicha mutlaq rekordchiga aylandi — 17 ta g‘alaba;

  • Yetakchilik maqomi: 34 yoshli chempion eng kuchli ligada mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirgan holda dunyoning eng yaxshi jangchisi maqomini yana bir bor isbotladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevYen Machado GarryUFCPhiladelphiaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 11:4229 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdiBugun, 11:29PSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldiPSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi