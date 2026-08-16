Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?
UFC 330 bosh jangida uchala hakam ham Islam Maxachevga g'alaba berdi: Sal D'Amato va Mayk Bell 49-46, Erik Kolon esa 48-47 hisobini qayd etdi. Filadelfiyada o'tgan besh raundlik jangda Maxachev hakamlar talqiniga ko'ra to'rt yoki uch raundda ustun kelgan, Yen Machado Gerri esa ko'pi bilan ikki raundni olgan. Bu g'alaba 34 yoshli Islam Maxachevga UFC tarixidagi ketma-ket 17-g'alabasini taqdim etdi.
AQSHning Filadelfiya shahrida yakunlangan UFC 330 raqamli turnirining bosh jangi — yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev hamda mag‘lubiyatsiz da’vogar Yen Machado Gerri o‘rtasidagi to‘qnashuvning rasmiy hakamlik kartasi (scorecard) e’lon qilindi.
Besh raund davom etgan shiddatli va taktik kurashda yon hakamlarning barchasi bir ovozdan amaldagi chempionning mutlaq ustunligini qayd etgan.
Hakamlarning raundlar bo‘yicha bergan baholari
E’lon qilingan rasmiy qaydnomaga ko‘ra, uch hakam ham g‘alabani Maxachevga bergan:
Sal D'Amato: 49-46 hisobida Islam Maxachev foydasiga (5 raundning 4 tasida chempion ustun kelgan);
Mayk Bell: 49-46 hisobida Islam Maxachev foydasiga (5 raundning 4 tasida chempion ustun kelgan);
Erik Kolon: 48-47 hisobida Islam Maxachev foydasiga (rossiyalik jangchining 3 ta raunddagi ustunligi qayd etilgan).
Shu tariqa, yon hakamlar irlandiyalik da’vogarga bellashuv davomida faqat 1 yoki maksimum 2 ta raundni berishgan, qolgan barcha raundlarda esa Maxachev oktagondagi to‘liq nazoratni o‘z qo‘lida ushlab turgan.
UFC tarixida yangi cho‘qqi: 17 ta ketma-ket g‘alaba
Ushbu muvaffaqiyatli himoya Islam Maxachev uchun tarixiy yutuqni taqdim etdi:
Mutlaq rekord: Mazkur g‘alabadan so‘ng Islam Maxachev UFC tarixida ketma-ket qozonilgan g‘alabali seriya davomiyligi bo‘yicha mutlaq rekordchiga aylandi — 17 ta g‘alaba;
Yetakchilik maqomi: 34 yoshli chempion eng kuchli ligada mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettirgan holda dunyoning eng yaxshi jangchisi maqomini yana bir bor isbotladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…