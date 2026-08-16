29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi

·24·Sport
29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi
Qisqacha

AQSHning Filadelfiya shahrida o'tkazilgan UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn chempioni Islom Maxachev 1-raqamli da'vogar Yen Machado Gerri ni hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etib, kamarini himoya qildi. Bu g'alaba bilan 34 yoshli Maxachev professional faoliyatidagi g'alabalar sonini 29 taga yetkazib, Habib Nurmagomedovning 29-0 natijasiga tenglashdi. Har ikki jangchi bolalikdan birga ulg'aygan hamda marhum murabbiy Abdulmanap Nurmagomedov tarbiyasida kamol topgan.

AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 raqamli turnirida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islom Maxachev divizionning 1-raqamli da’vogari bo‘lgan irlandiyalik Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi.

Ushbu muvaffaqiyat nafaqat chempionlik kamarining navbatdagi himoyasi bo‘ldi, balki Islom Maxachevning professional yakkakurash tarixidagi muhim statistik cho‘qqini zabt etishiga olib keldi.

29 ta g‘alaba: Nurmagomedov bilan tenglashgan natija

Mazkur muvaffaqiyat orqali Maxachev o‘zining yaqin do‘sti va sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedovning faoliyati davomida qayd etgan umumiy g‘alabalar soniga yetib oldi:

  • Maxachevning rekordi: Endilikda 34 yoshli chempionning hisobida 29 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat mavjud;

  • Habibning ko‘rsatkichi: Habib Nurmagomedov esa o‘z vaqtida oktagonni 29-0 ko‘rsatkichi bilan, mutlaq yengilmas jangchi sifatida tark etgan edi;

  • Abdulmanap Nurmagomedov merosi: Har ikki chempion bolalikdan birga ulg‘aygan va marhum afsonaviy murabbiy Abdulmanap Nurmagomedovning tarbiyasi hamda maktabida kamol topgan jangchilar hisoblanadi.

Yangi diviziondagi ikkinchi katta sinov

Gerriga qarshi kechgan to‘qnashuv Maxachev uchun yangi vazn toifasidagi ikkinchi rasmiy bahs bo‘ldi:

  • Kamar himoyasi: Rossiyalik jangchi yarim o‘rta vaznga o‘tganidan so‘ng divizionning eng xavfli va mag‘lubiyatsiz da’vogariga qarshi 5 raund davomida ishonchli nazorat o‘rnatib, chempionlik unvonini muvaffaqiyatli saqlab qoldi;

  • Tarixiy ustunlik: Islom Maxachev zamonaviy UFC tarixida ikki xil vazn toifasida o‘z hukmronligini isbotlab, mutlaq reyting yetakchilaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islom MaxachevHabib NurmagomedovUFCYen Machado GærriFiladelfiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Bugun, 11:47Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 11:42PSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldiPSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldiBugun, 11:19Turkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiTurkiyada «Oltin butsa»ni kim oladi? SI kim nechta gol urishini hisoblab chiqdiBugun, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi