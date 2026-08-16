29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi
AQSHning Filadelfiya shahrida o'tkazilgan UFC 330 turnirida yarim o'rta vazn chempioni Islom Maxachev 1-raqamli da'vogar Yen Machado Gerri ni hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etib, kamarini himoya qildi. Bu g'alaba bilan 34 yoshli Maxachev professional faoliyatidagi g'alabalar sonini 29 taga yetkazib, Habib Nurmagomedovning 29-0 natijasiga tenglashdi. Har ikki jangchi bolalikdan birga ulg'aygan hamda marhum murabbiy Abdulmanap Nurmagomedov tarbiyasida kamol topgan.
AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 raqamli turnirida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islom Maxachev divizionning 1-raqamli da’vogari bo‘lgan irlandiyalik Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi.
Ushbu muvaffaqiyat nafaqat chempionlik kamarining navbatdagi himoyasi bo‘ldi, balki Islom Maxachevning professional yakkakurash tarixidagi muhim statistik cho‘qqini zabt etishiga olib keldi.
29 ta g‘alaba: Nurmagomedov bilan tenglashgan natija
Mazkur muvaffaqiyat orqali Maxachev o‘zining yaqin do‘sti va sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedovning faoliyati davomida qayd etgan umumiy g‘alabalar soniga yetib oldi:
Maxachevning rekordi: Endilikda 34 yoshli chempionning hisobida 29 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat mavjud;
Habibning ko‘rsatkichi: Habib Nurmagomedov esa o‘z vaqtida oktagonni 29-0 ko‘rsatkichi bilan, mutlaq yengilmas jangchi sifatida tark etgan edi;
Abdulmanap Nurmagomedov merosi: Har ikki chempion bolalikdan birga ulg‘aygan va marhum afsonaviy murabbiy Abdulmanap Nurmagomedovning tarbiyasi hamda maktabida kamol topgan jangchilar hisoblanadi.
Yangi diviziondagi ikkinchi katta sinov
Gerriga qarshi kechgan to‘qnashuv Maxachev uchun yangi vazn toifasidagi ikkinchi rasmiy bahs bo‘ldi:
Kamar himoyasi: Rossiyalik jangchi yarim o‘rta vaznga o‘tganidan so‘ng divizionning eng xavfli va mag‘lubiyatsiz da’vogariga qarshi 5 raund davomida ishonchli nazorat o‘rnatib, chempionlik unvonini muvaffaqiyatli saqlab qoldi;
Tarixiy ustunlik: Islom Maxachev zamonaviy UFC tarixida ikki xil vazn toifasida o‘z hukmronligini isbotlab, mutlaq reyting yetakchilaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…