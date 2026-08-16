Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!
Urugvay ikkinchi divizionidagi «Urugvay Montevideo» va «Paysandu» uchrashuvida maydondan uchib chiqqan to‘p avtomobil yo‘lida ketayotgan mashinaga tegib, YTHga sabab bo‘ldi. Hodisa oqibatida ko‘chadagi transport harakati taxminan 20 daqiqaga to‘xtab qoldi. Avtohalokatda hech kim tan jarohati olmadi va jiddiy talafotlar qayd etilmadi. Mahalliy politsiya va tegishli xizmatlar yo‘ldagi harakatni tezda tikladi.
Janubiy Amerika futbolida kamdan-kam uchraydigan qiziqarli va bir vaqtning o‘zida xavfli hodisa qayd etildi. Urugvay ikkinchi divizioni doirasida kechgan rasmiy uchrashuv vaqtida maydondan chiqib ketgan to‘p to‘g‘ridan to‘g‘ri avtomobil yo‘lidagi YTHga sabab bo‘ldi.
Mazkur favqulodda vaziyat «Urugvay Montevideo» hamda «Paysandu» klublari o‘rtasidagi bahs davom etayotgan paytda yuz bergan.
Stadion tashqarisidagi YTH va 20 daqiqalik tirbandlik
O‘yinning qizg‘in pallasida futbolchilarning kuchli zarbasidan so‘ng to‘p stadion tribunalaridan oshib, yaqindagi avtomobil yo‘liga borib tushgan:
Kutilmagan zarba: Qatnov qismiga uchib tushgan to‘p harakatlanayotgan mashinalarning biriga tegib, yo‘lda kutilmagan avariya holatini keltirib chiqargan;
Harakatning falajlanishi: Yo‘l-transport hodisasi oqibatida mazkur ko‘chada transport vositalarining harakati taxminan 20 daqiqaga to‘liq to‘xtab qolgan;
Talafotlar yo‘q: Quvonarlisi, kutilmagan avtohalokat oqibatida hech kim tan jarohati olmagan va jiddiy talafotlar qayd etilmagan.
Mahalliy politsiya va tegishli xizmatlar vaziyatni tezda bartaraf etib, qisqa fursatda yo‘ldagi transport harakatini qayta tiklashga muvaffaq bo‘lgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…