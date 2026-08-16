Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!

·19·Sport
Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!
Qisqacha

Urugvay ikkinchi divizionidagi «Urugvay Montevideo» va «Paysandu» uchrashuvida maydondan uchib chiqqan to‘p avtomobil yo‘lida ketayotgan mashinaga tegib, YTHga sabab bo‘ldi. Hodisa oqibatida ko‘chadagi transport harakati taxminan 20 daqiqaga to‘xtab qoldi. Avtohalokatda hech kim tan jarohati olmadi va jiddiy talafotlar qayd etilmadi. Mahalliy politsiya va tegishli xizmatlar yo‘ldagi harakatni tezda tikladi.

Janubiy Amerika futbolida kamdan-kam uchraydigan qiziqarli va bir vaqtning o‘zida xavfli hodisa qayd etildi. Urugvay ikkinchi divizioni doirasida kechgan rasmiy uchrashuv vaqtida maydondan chiqib ketgan to‘p to‘g‘ridan to‘g‘ri avtomobil yo‘lidagi YTHga sabab bo‘ldi.

Mazkur favqulodda vaziyat «Urugvay Montevideo» hamda «Paysandu» klublari o‘rtasidagi bahs davom etayotgan paytda yuz bergan.

Stadion tashqarisidagi YTH va 20 daqiqalik tirbandlik

O‘yinning qizg‘in pallasida futbolchilarning kuchli zarbasidan so‘ng to‘p stadion tribunalaridan oshib, yaqindagi avtomobil yo‘liga borib tushgan:

  • Kutilmagan zarba: Qatnov qismiga uchib tushgan to‘p harakatlanayotgan mashinalarning biriga tegib, yo‘lda kutilmagan avariya holatini keltirib chiqargan;

  • Harakatning falajlanishi: Yo‘l-transport hodisasi oqibatida mazkur ko‘chada transport vositalarining harakati taxminan 20 daqiqaga to‘liq to‘xtab qolgan;

  • Talafotlar yo‘q: Quvonarlisi, kutilmagan avtohalokat oqibatida hech kim tan jarohati olmagan va jiddiy talafotlar qayd etilmagan.

Mahalliy politsiya va tegishli xizmatlar vaziyatni tezda bartaraf etib, qisqa fursatda yo‘ldagi transport harakatini qayta tiklashga muvaffaq bo‘lgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UruguayUruguay MontevideoPaysandúTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Bugun, 11:47Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 11:4229 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi