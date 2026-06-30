Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildi
Germaniya terma jamoasining Jahon chempionati nimchorak finalida Paragvayga kutilmaganda magʻlub boʻlib, turnirni tark etishi futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Mazkur uchrashuvdagi bahsli hakamlik qarorlari va nemislarning turnirdagi omadsiz ishtiroki Liverpul klubining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Kloppning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Klopp Germaniyaning bekor qilingan golini tahlil qilar ekan, Angliya Premer-ligasidagi raqibi Arsenal jamoasining oʻyin uslubiga ham toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob 1:1 koʻrinishini olgan edi. Paragvaylik Julio Enciso hisobni ochgan boʻlsa, Arsenal hujumchisi Kai Havertz muvozanatni tikladi. Biroq qoʻshimcha boʻlimlarda Jonathan Tah tomonidan kiritilgan gol darvozabonga nisbatan fol ishlatilgan degan vaj bilan bekor qilindi. Bu vaziyat oʻyin taqdirini hal qildi va yakunda Germaniya penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib, oʻz tarixida ilk bor mundialda penaltilar orqali musobaqadan chiqib ketdi.
Kloppning Arsenal haqidagi keskin fikrlariMagenta TV telekanalidagi tahliliy koʻrsatuvda ishtirok etgan Yurgen Klopp hakamlarning qarorini tushunarsiz deb atadi. U oʻz fikrlarini Angliya chempionati bilan bogʻlab, Arsenal klubining standart vaziyatlardagi harakatlariga ishora qildi. Kloppning soʻzlariga koʻra, agar Tahning goli qoidabuzarlik deb topilsa, u holda London klubining aksariyat gollari ham bekor qilinishi kerak edi.
“Agar bu gol noqonuniy boʻlsa, u holda Arsenal Angliya chempioni boʻla olmaydi. Chunki ular oʻz gollarining 60 foizini aynan shu uslubda kiritishadi. Toʻp darvoza chizigʻini kesib oʻtdimi, demak bu gol. Bunday qarorlar jamoaning orzularini parchalab tashlaydi. Futbolda gʻalaba qozonishning 500 mingta usuli bor, siz shunchaki ulardan birini topishingiz kerak”, — deya taʼkidladi mutaxassis ixbt.com nashri xabarida.
Maʼlumot uchun, Arsenal jamoasi 2025-26 yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasida burchak toʻplaridan gol urish boʻyicha rekord oʻrnatgan edi. Londonliklar oʻsha mavsumda kiritgan 71 ta golining 19 tasini aynan burchak zarbalaridan soʻng raqib darvozasiga joylab qoʻyishgan. Klopp aynan mana shu jihatga eʼtibor qaratib, hakamlarning Germaniyaga nisbatan adolatsizlik qilganini taʼkidlamoqda.
Germaniya terma jamoasi ustozi Julian Nagelsmann ham oʻyin davomida oʻz gʻazabini yashira olmadi. Jamoa yulduzi Kai Havertz esa magʻlubiyat uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi. U ketma-ket ikkinchi marta Jahon chempionatining pley-off bosqichida muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan afsusda ekanini bildirib, nemis muxlislaridan uzr soʻradi.
Paragvay terma jamoasi esa ushbu gʻalaba bilan chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Ular butun oʻyin davomida chuqur himoyalanishdi va nemis mashinasining hujumlarini qaytarishga muvaffaq boʻlishdi. Germaniya uchun bu magʻlubiyat tarixiy zarba boʻldi, chunki jamoa shu paytgacha Jahon chempionatlari doirasidagi toʻrtta penaltilar seriyasining barchasida gʻalaba qozonib kelayotgan edi.
…