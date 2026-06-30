Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildi

·53·Sport
Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildi

Germaniya terma jamoasining Jahon chempionati nimchorak finalida Paragvayga kutilmaganda magʻlub boʻlib, turnirni tark etishi futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Mazkur uchrashuvdagi bahsli hakamlik qarorlari va nemislarning turnirdagi omadsiz ishtiroki Liverpul klubining sobiq bosh murabbiyi Yurgen Kloppning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Klopp Germaniyaning bekor qilingan golini tahlil qilar ekan, Angliya Premer-ligasidagi raqibi Arsenal jamoasining oʻyin uslubiga ham toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob 1:1 koʻrinishini olgan edi. Paragvaylik Julio Enciso hisobni ochgan boʻlsa, Arsenal hujumchisi Kai Havertz muvozanatni tikladi. Biroq qoʻshimcha boʻlimlarda Jonathan Tah tomonidan kiritilgan gol darvozabonga nisbatan fol ishlatilgan degan vaj bilan bekor qilindi. Bu vaziyat oʻyin taqdirini hal qildi va yakunda Germaniya penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib, oʻz tarixida ilk bor mundialda penaltilar orqali musobaqadan chiqib ketdi.

Kloppning Arsenal haqidagi keskin fikrlari

Magenta TV telekanalidagi tahliliy koʻrsatuvda ishtirok etgan Yurgen Klopp hakamlarning qarorini tushunarsiz deb atadi. U oʻz fikrlarini Angliya chempionati bilan bogʻlab, Arsenal klubining standart vaziyatlardagi harakatlariga ishora qildi. Kloppning soʻzlariga koʻra, agar Tahning goli qoidabuzarlik deb topilsa, u holda London klubining aksariyat gollari ham bekor qilinishi kerak edi.

“Agar bu gol noqonuniy boʻlsa, u holda Arsenal Angliya chempioni boʻla olmaydi. Chunki ular oʻz gollarining 60 foizini aynan shu uslubda kiritishadi. Toʻp darvoza chizigʻini kesib oʻtdimi, demak bu gol. Bunday qarorlar jamoaning orzularini parchalab tashlaydi. Futbolda gʻalaba qozonishning 500 mingta usuli bor, siz shunchaki ulardan birini topishingiz kerak”, — deya taʼkidladi mutaxassis ixbt.com nashri xabarida.

Maʼlumot uchun, Arsenal jamoasi 2025-26 yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasida burchak toʻplaridan gol urish boʻyicha rekord oʻrnatgan edi. Londonliklar oʻsha mavsumda kiritgan 71 ta golining 19 tasini aynan burchak zarbalaridan soʻng raqib darvozasiga joylab qoʻyishgan. Klopp aynan mana shu jihatga eʼtibor qaratib, hakamlarning Germaniyaga nisbatan adolatsizlik qilganini taʼkidlamoqda.

Germaniya terma jamoasi ustozi Julian Nagelsmann ham oʻyin davomida oʻz gʻazabini yashira olmadi. Jamoa yulduzi Kai Havertz esa magʻlubiyat uchun masʼuliyatni oʻz zimmasiga oldi. U ketma-ket ikkinchi marta Jahon chempionatining pley-off bosqichida muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan afsusda ekanini bildirib, nemis muxlislaridan uzr soʻradi.

Paragvay terma jamoasi esa ushbu gʻalaba bilan chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Ular butun oʻyin davomida chuqur himoyalanishdi va nemis mashinasining hujumlarini qaytarishga muvaffaq boʻlishdi. Germaniya uchun bu magʻlubiyat tarixiy zarba boʻldi, chunki jamoa shu paytgacha Jahon chempionatlari doirasidagi toʻrtta penaltilar seriyasining barchasida gʻalaba qozonib kelayotgan edi.

FutbolGermaniyaYurgen KloppArsenalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 12:22Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)Bugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi