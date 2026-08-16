Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradi

·18·Sport
Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradi
Qisqacha

Chelsi Real Sosiedadni 3:1 hisobida mag'lub etgan o'yinda Enso Fernandes maydonga tushganida "Stamford Bridge" tribunalarida qattiq norozilik va hushtakbozlik yangradi. Muxlislarning munosabatiga futbolchining so'nggi harakatlari, jamoani tark etishni istayotgani haqidagi mish-mishlar va uning Manchester Siti klubiga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar sabab bo'lgani aytilmoqda.

Londonning Chelsi klubi yangi mavsum oldidan oʻtkazilgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Sosiedad ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, yozgi tayyorgarlik jarayonini yakunladi. Biroq Goal.com xabar berishicha, mazkur bahs natijasidan koʻra jamoa yarimhimoyachisi Enso Fernandesning tribunalar tomonidan sovuq kutib olingani asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Argentina terma jamoasi aʼzosi maydonga tushganida muxlislar tomonidan qattiq norozilik va hushtakbozliklar yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gʻarbiy Londondagi stadionda yuzaga kelgan bunday keskin muhitga bir nechta omillar sabab boʻlgan. Xususan, futbolchining soʻnggi paytlardagi harakatlari hamda uning jamoani tark etishni istashi haqidagi uzoq yillik mish-mishlar muxlislarning gʻazabini qoʻzgʻatgan. Shuningdek, matbuotda yarimhimoyachi sobiq ustozi Enso Mareska bilan qayta birlashish uchun Manchester Siti klubiga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar faol tarqatilmoqda.

Maydondagi vaziyat va kapitanlik bogʻichi

Uchrashuvning 62-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Enso Fernandes oʻziga nisbatan boʻlgan noroziliklarni yanada kuchaytirgan yana bir harakatni amalga oshirdi. U oʻyin davomida Ris Jeymsdan kapitanlik bogʻichini qabul qilib oldi, bu qaror esa tribunadagi muxlislar oʻrtasida yanada koʻproq bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Shunga qaramay, futbolchi oʻyin oxirigacha harakat qildi.

Maydonda esa Xabi Alonso jamoaga singdirishga harakat qilayotgan taktik oʻzgarishlar oʻz samarasini bera boshladi. Aston Villadan kelib qoʻshilgan rekord darajadagi xarid Morgan Rojers debyut uchrashuvidayoq oʻyin boshlanganidan 11 daqiqa oʻtib hisobni ochdi. Mehmonlar safidan Xon Aramburu tanaffusga qadar muvozanatni tiklagan boʻlsa-da, Chelsi ikkinchi boʻlimdagi yuqori hujumkorlik evaziga ustunlikka erishdi.

Joau Pedruning yorqin oʻyini

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy futbolchi braziliyalik hujumchi Joau Pedru boʻldi. U mazkur oʻyinda dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Ushbu hujumchi yozgi mavsumoldi yigʻinlarida eng yaxshi natija koʻrsatgan oʻyinchi boʻlib qoldi va uning yozgi yigʻinlardagi gollari soni yettitaga yetdi. Uning birinchi goli Ris Jeymsning mukammal uzatmasidan soʻng bosh bilan kiritildi, ikkinchi gol esa 77-daqiqada oʻyin taqdirini uzil-kesil hal qildi.

Oʻyindan soʻng bosh murabbiy Xabi Alonso Enso Fernandesga qaratilgan salbiy munosabatga alohida toʻxtalib oʻtirishni istamadi va asosiy eʼtiborni uy stadionidagi ilk gʻalabaning ijobiy jihatlariga qaratdi. Ispaniyalik mutaxassis klub rasmiy saytiga bergan intervyusida oʻz uyidagi ilk uchrashuvda oʻzgacha hissiyotlarni boshdan kechirganini taʼkidladi.

Mutaxassis muxlislarning jamoaga va murabbiylar shtabiga koʻrsatgan ajoyib iltifotidan mamnun ekanini bildirdi. Xabi Alonso maydon va tribunalar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik muhimligini taʼkidlab, terma jamoalar safidan qaytayotgan oʻyinchilar bilan birgalikda tarkibni shakllantirish jarayoni toʻgʻri yoʻnalishda ketayotganini qayd etdi.

ChelsiEnso FernandesXabi AlonsoJoau PedruAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiRuben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiBugun, 12:39Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Bugun, 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi