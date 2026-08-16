Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradi
Chelsi Real Sosiedadni 3:1 hisobida mag'lub etgan o'yinda Enso Fernandes maydonga tushganida "Stamford Bridge" tribunalarida qattiq norozilik va hushtakbozlik yangradi. Muxlislarning munosabatiga futbolchining so'nggi harakatlari, jamoani tark etishni istayotgani haqidagi mish-mishlar va uning Manchester Siti klubiga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar sabab bo'lgani aytilmoqda.
Londonning Chelsi klubi yangi mavsum oldidan oʻtkazilgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Sosiedad ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, yozgi tayyorgarlik jarayonini yakunladi. Biroq Goal.com xabar berishicha, mazkur bahs natijasidan koʻra jamoa yarimhimoyachisi Enso Fernandesning tribunalar tomonidan sovuq kutib olingani asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Argentina terma jamoasi aʼzosi maydonga tushganida muxlislar tomonidan qattiq norozilik va hushtakbozliklar yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gʻarbiy Londondagi stadionda yuzaga kelgan bunday keskin muhitga bir nechta omillar sabab boʻlgan. Xususan, futbolchining soʻnggi paytlardagi harakatlari hamda uning jamoani tark etishni istashi haqidagi uzoq yillik mish-mishlar muxlislarning gʻazabini qoʻzgʻatgan. Shuningdek, matbuotda yarimhimoyachi sobiq ustozi Enso Mareska bilan qayta birlashish uchun Manchester Siti klubiga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar faol tarqatilmoqda.
Maydondagi vaziyat va kapitanlik bogʻichiUchrashuvning 62-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Enso Fernandes oʻziga nisbatan boʻlgan noroziliklarni yanada kuchaytirgan yana bir harakatni amalga oshirdi. U oʻyin davomida Ris Jeymsdan kapitanlik bogʻichini qabul qilib oldi, bu qaror esa tribunadagi muxlislar oʻrtasida yanada koʻproq bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Shunga qaramay, futbolchi oʻyin oxirigacha harakat qildi.
Maydonda esa Xabi Alonso jamoaga singdirishga harakat qilayotgan taktik oʻzgarishlar oʻz samarasini bera boshladi. Aston Villadan kelib qoʻshilgan rekord darajadagi xarid Morgan Rojers debyut uchrashuvidayoq oʻyin boshlanganidan 11 daqiqa oʻtib hisobni ochdi. Mehmonlar safidan Xon Aramburu tanaffusga qadar muvozanatni tiklagan boʻlsa-da, Chelsi ikkinchi boʻlimdagi yuqori hujumkorlik evaziga ustunlikka erishdi.
Joau Pedruning yorqin oʻyiniUchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy futbolchi braziliyalik hujumchi Joau Pedru boʻldi. U mazkur oʻyinda dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasini taʼminladi. Ushbu hujumchi yozgi mavsumoldi yigʻinlarida eng yaxshi natija koʻrsatgan oʻyinchi boʻlib qoldi va uning yozgi yigʻinlardagi gollari soni yettitaga yetdi. Uning birinchi goli Ris Jeymsning mukammal uzatmasidan soʻng bosh bilan kiritildi, ikkinchi gol esa 77-daqiqada oʻyin taqdirini uzil-kesil hal qildi.
Oʻyindan soʻng bosh murabbiy Xabi Alonso Enso Fernandesga qaratilgan salbiy munosabatga alohida toʻxtalib oʻtirishni istamadi va asosiy eʼtiborni uy stadionidagi ilk gʻalabaning ijobiy jihatlariga qaratdi. Ispaniyalik mutaxassis klub rasmiy saytiga bergan intervyusida oʻz uyidagi ilk uchrashuvda oʻzgacha hissiyotlarni boshdan kechirganini taʼkidladi.
Mutaxassis muxlislarning jamoaga va murabbiylar shtabiga koʻrsatgan ajoyib iltifotidan mamnun ekanini bildirdi. Xabi Alonso maydon va tribunalar oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik muhimligini taʼkidlab, terma jamoalar safidan qaytayotgan oʻyinchilar bilan birgalikda tarkibni shakllantirish jarayoni toʻgʻri yoʻnalishda ketayotganini qayd etdi.
…