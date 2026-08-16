Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqda
Honor 2027-yilda Alpha 2 nomi ostida ishlab chiqilayotgan sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqda. Insayderlarga ko'ra, gadjet ilg'or apparat ta'minotiga ega bo'ladi, biroq uning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari hozircha sir saqlanmoqda. Mutaxassislar Alpha 2 smartfonlar shakl-faktorini o'zgartiradigan tajriba yoki butunlay yangi toifadagi qurilma bo'lishi mumkinligini aytmoqda.
Taniqli texnologiya brendi Honor 2027-yilda mobil sanoatni larzaga sola oladigan oʻta noodatiy qurilmani bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu yangilik kompaniya kelgusida foydalanuvchilarga qanday innovatsion yechimlarni taqdim etishini koʻrsatishi jihatidan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, istiqbolli loyiha hozircha Alpha 2 nomi ostida maxfiy ravishda ishlab chiqilmoqda. Insayderlar ushbu gadjet eng yuqori darajadagi eng ilgʻor apparat taʼminoti bilan jihatlanishini taʼkidlamoqda, biroq uning aniq tashqi koʻrinishi sir saqlanmoqda.
Tajribalar va yangi izlanishlar davriSoʻnggi paytlarda Honor muhandislari odatiy qoliplardan chiqib, eng kutilmagan dizayn va konstruksiyalarni sinovdan oʻtkazishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Kompaniya bu borada oʻzining dadil qarorlari bilan texnologiya olamida tanilib ulgurgan.
Xususan, brendning eksperimental yechimlarga boʻlgan qiziqishi oʻziga xos Robot Phone taqdim etilganidan soʻng yanada kuchaydi. Ushbu noyob smartfon kamera uchun moʻljallangan buriluvchi toʻrt oʻqli stabilizator bilan jihozlangani foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini tortgan edi.
Kutilayotgan yangi qurilma qanday boʻlishi mumkin?Mutaxassislarning fikricha, Alpha 2 nomi ostidagi yangi loyiha smartfonlar shakl-faktorini tubdan oʻzgartirib yuboradigan navbatdagi dadil tajriba yoki butunlay boshqa toifadagi yangi turdagi qurilma boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
Hozircha Honor rahbariyati va rasmiy vakillari ushbu sirli qurilmaning texnik xususiyatlari hamda imkoniyatlari haqida batafsil maʼlumot berishdan tiqilmoqda. Biroq insayderlarning xabarlari texnologiya ixlosmandlarining qiziqishini yanada oshirib yubordi.
2027-yilga borib taqdim etilishi kutilayotgan ushbu gadjet mobil qurilmalar bozorida yangi tendensiyalarni boshlab berishi va raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Honor muxlislari va tahlilchilar kompaniyadan yana qanday kutilmagan sovgʻalar tayyorlanayotganini katta qiziqish bilan kuzatmoqda.
…