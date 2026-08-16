Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqda

·9·Texno
Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqda
Qisqacha

Honor 2027-yilda Alpha 2 nomi ostida ishlab chiqilayotgan sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqda. Insayderlarga ko'ra, gadjet ilg'or apparat ta'minotiga ega bo'ladi, biroq uning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlari hozircha sir saqlanmoqda. Mutaxassislar Alpha 2 smartfonlar shakl-faktorini o'zgartiradigan tajriba yoki butunlay yangi toifadagi qurilma bo'lishi mumkinligini aytmoqda.

Taniqli texnologiya brendi Honor 2027-yilda mobil sanoatni larzaga sola oladigan oʻta noodatiy qurilmani bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu yangilik kompaniya kelgusida foydalanuvchilarga qanday innovatsion yechimlarni taqdim etishini koʻrsatishi jihatidan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, istiqbolli loyiha hozircha Alpha 2 nomi ostida maxfiy ravishda ishlab chiqilmoqda. Insayderlar ushbu gadjet eng yuqori darajadagi eng ilgʻor apparat taʼminoti bilan jihatlanishini taʼkidlamoqda, biroq uning aniq tashqi koʻrinishi sir saqlanmoqda.

Tajribalar va yangi izlanishlar davri

Soʻnggi paytlarda Honor muhandislari odatiy qoliplardan chiqib, eng kutilmagan dizayn va konstruksiyalarni sinovdan oʻtkazishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Kompaniya bu borada oʻzining dadil qarorlari bilan texnologiya olamida tanilib ulgurgan.

Xususan, brendning eksperimental yechimlarga boʻlgan qiziqishi oʻziga xos Robot Phone taqdim etilganidan soʻng yanada kuchaydi. Ushbu noyob smartfon kamera uchun moʻljallangan buriluvchi toʻrt oʻqli stabilizator bilan jihozlangani foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini tortgan edi.

Kutilayotgan yangi qurilma qanday boʻlishi mumkin?

Mutaxassislarning fikricha, Alpha 2 nomi ostidagi yangi loyiha smartfonlar shakl-faktorini tubdan oʻzgartirib yuboradigan navbatdagi dadil tajriba yoki butunlay boshqa toifadagi yangi turdagi qurilma boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

Hozircha Honor rahbariyati va rasmiy vakillari ushbu sirli qurilmaning texnik xususiyatlari hamda imkoniyatlari haqida batafsil maʼlumot berishdan tiqilmoqda. Biroq insayderlarning xabarlari texnologiya ixlosmandlarining qiziqishini yanada oshirib yubordi.

2027-yilga borib taqdim etilishi kutilayotgan ushbu gadjet mobil qurilmalar bozorida yangi tendensiyalarni boshlab berishi va raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Honor muxlislari va tahlilchilar kompaniyadan yana qanday kutilmagan sovgʻalar tayyorlanayotganini katta qiziqish bilan kuzatmoqda.

HonorAlpha 2SmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiBugun, 12:29Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaSamsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaBugun, 09:51Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBugun, 08:54AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiAstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:28TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 01:20Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunAsus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari