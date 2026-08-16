Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdi
Polshaning Vrotslav shahrida boʻlib oʻtgan qizgʻin va gollarga boy oʻrtoqlik uchrashuvida Milan jamoasi Manchester Yunayted ustidan 4:2 hisobida ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu bahs milanliklarni boshqarayotgan Ruben Amorim uchun yanvar oyida ingliz klubidagi lavozimidan ozod etilganidan beri sobiq jamoasiga qarshi ilk toʻqnashuv boʻldi. Shunga qaramay, portugaliyalik mutaxassis gʻalaba qasos olish maqsadini koʻzlamaganini va hanuz Manchester Yunayted klubini yaxshi koʻrishini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv shiddatli kurashlarga boy oʻtdi. Oʻyinda hisob inglizlar foyjasiga ochildi — himoyachi Harri Maguayr burchak toʻpidan uzatilgan toʻpni bosh bilan Milan darvozasiga yoʻllab, jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroq italyan grandlari tezda oʻziga kelib, Samuel Chukwueze goli evoziga muvozanatni tikladi. Birinchi boʻlimda tomonlar tengma-teng harakat qilishdi va himoyadagi ayrim xatolar har ikki murabbiy uchun ham oʻylashga sabab boʻldi.
Ikkinchi boʻlimdagi shiddat va gollar shouIkkinchi boʻlim boshlanishi bilan maydondagi kurash yanada qizidi. 51-daqiqada Patrick Dorgu yana bir bor Manchester Yunaytedni oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, bu ustunlik uzoqqa choʻzmadi. Oradan atigi olti daqiqa oʻtib, Alphadjo Cisse ikkinchi bor muvozanatni tikladi. Oʻyin oxiriga kelib Milan oʻzining hujumdagi yuqori samaradorligini namoyish etdi va Goncalo Ramos hamda Ruben Loftus-Cheek kiritgan toʻplar evaziga yakunda 4:2 hisobidagi gʻalabani tantana qildi.
Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Ruben Amorim oʻyin sobiq jamoasiga qarshi qasos vositasi boʻlmaganini qatʼiy taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Yunayteddagi faoliyati statistika nuqtai nazaridan qiyin kechgan — 47 ta uchrashuvda bor-yoʻgʻi 15 ta gʻalaba qozonilib, liga doirasidagi gʻalabalar koʻrsatkichi 31,9 foizni tashkil qilgan boʻlsa-da, murabbiy oʻtmishdan ranjiganicha yoʻq.
"Men uchun bu oddiy oʻyin edi", — dedi Ruben Amorim. — "Milan bilan shartnoma imzolaganimdan beri Manchester Yunaytedga nisbatan hech qanday salbiy tuygʻuni his qilmayapman. Men u yerda ishlaganimdan faxrlanaman va bu klubni hamon yaxshi koʻraman. Hozir oʻzim istagan joydaman va juda baxtiyorman. Faqat shu yerda muvaffaqiyatli davom etishni xohlayman". Shuningdek, uchrashuv mavsumoldi tayyorgarlik uchun muhim bosqich ekanini va muxlislarga yaxshi oʻyin koʻrsatish asosiy maqsad boʻlganini qoʻshimcha qildi.
Himoyadagi muammolar va kelajakdagi rejalarGarchi hujumdagi oʻyin va yakuniy natija ijobiy boʻlsa-da, Milan murabbiylar shtabi himoya chizigʻidagi kamchiliklardan xavotirda. Amorim uchrashuv davomida, xususan, bahs boshlanishi va ikkinchi boʻlim startida raqibga koʻp boʻsh joy berib yuborilganini tan oldi. Uning fikricha, jamoa ham Celtic bilan oʻyinda, ham ushbu bahsda osonlikcha gol oʻtkazib yubormoqda va rasmiy oʻyinlar boshlanguniga qadar bu xatolarni toʻgʻrilash zarur.
Shunga qaramay, murabbiy jamoaning umumiy rivojlanishidan mamnunligini bildirdi. Gʻalaba kayfiyati jamoaga ichki ishonch bagʻishlashini va Italiya chempionatidagi start oldidan bu muhim poydevor boʻlishini qayd etdi. Milan mavsumoldi tayyorgarliklarini davom ettirarkan, Ruben Amorim yangi jamoasi bilan oldinga dadil qadam tashlamoqda.
…