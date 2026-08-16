Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdi

·0·Sport
Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdi

Polshaning Vrotslav shahrida boʻlib oʻtgan qizgʻin va gollarga boy oʻrtoqlik uchrashuvida Milan jamoasi Manchester Yunayted ustidan 4:2 hisobida ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu bahs milanliklarni boshqarayotgan Ruben Amorim uchun yanvar oyida ingliz klubidagi lavozimidan ozod etilganidan beri sobiq jamoasiga qarshi ilk toʻqnashuv boʻldi. Shunga qaramay, portugaliyalik mutaxassis gʻalaba qasos olish maqsadini koʻzlamaganini va hanuz Manchester Yunayted klubini yaxshi koʻrishini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv shiddatli kurashlarga boy oʻtdi. Oʻyinda hisob inglizlar foyjasiga ochildi — himoyachi Harri Maguayr burchak toʻpidan uzatilgan toʻpni bosh bilan Milan darvozasiga yoʻllab, jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroq italyan grandlari tezda oʻziga kelib, Samuel Chukwueze goli evoziga muvozanatni tikladi. Birinchi boʻlimda tomonlar tengma-teng harakat qilishdi va himoyadagi ayrim xatolar har ikki murabbiy uchun ham oʻylashga sabab boʻldi.

Ikkinchi boʻlimdagi shiddat va gollar shou

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan maydondagi kurash yanada qizidi. 51-daqiqada Patrick Dorgu yana bir bor Manchester Yunaytedni oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, bu ustunlik uzoqqa choʻzmadi. Oradan atigi olti daqiqa oʻtib, Alphadjo Cisse ikkinchi bor muvozanatni tikladi. Oʻyin oxiriga kelib Milan oʻzining hujumdagi yuqori samaradorligini namoyish etdi va Goncalo Ramos hamda Ruben Loftus-Cheek kiritgan toʻplar evaziga yakunda 4:2 hisobidagi gʻalabani tantana qildi.

Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Ruben Amorim oʻyin sobiq jamoasiga qarshi qasos vositasi boʻlmaganini qatʼiy taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Yunayteddagi faoliyati statistika nuqtai nazaridan qiyin kechgan — 47 ta uchrashuvda bor-yoʻgʻi 15 ta gʻalaba qozonilib, liga doirasidagi gʻalabalar koʻrsatkichi 31,9 foizni tashkil qilgan boʻlsa-da, murabbiy oʻtmishdan ranjiganicha yoʻq.

"Men uchun bu oddiy oʻyin edi", — dedi Ruben Amorim. — "Milan bilan shartnoma imzolaganimdan beri Manchester Yunaytedga nisbatan hech qanday salbiy tuygʻuni his qilmayapman. Men u yerda ishlaganimdan faxrlanaman va bu klubni hamon yaxshi koʻraman. Hozir oʻzim istagan joydaman va juda baxtiyorman. Faqat shu yerda muvaffaqiyatli davom etishni xohlayman". Shuningdek, uchrashuv mavsumoldi tayyorgarlik uchun muhim bosqich ekanini va muxlislarga yaxshi oʻyin koʻrsatish asosiy maqsad boʻlganini qoʻshimcha qildi.

Himoyadagi muammolar va kelajakdagi rejalar

Garchi hujumdagi oʻyin va yakuniy natija ijobiy boʻlsa-da, Milan murabbiylar shtabi himoya chizigʻidagi kamchiliklardan xavotirda. Amorim uchrashuv davomida, xususan, bahs boshlanishi va ikkinchi boʻlim startida raqibga koʻp boʻsh joy berib yuborilganini tan oldi. Uning fikricha, jamoa ham Celtic bilan oʻyinda, ham ushbu bahsda osonlikcha gol oʻtkazib yubormoqda va rasmiy oʻyinlar boshlanguniga qadar bu xatolarni toʻgʻrilash zarur.

Shunga qaramay, murabbiy jamoaning umumiy rivojlanishidan mamnunligini bildirdi. Gʻalaba kayfiyati jamoaga ichki ishonch bagʻishlashini va Italiya chempionatidagi start oldidan bu muhim poydevor boʻlishini qayd etdi. Milan mavsumoldi tayyorgarliklarini davom ettirarkan, Ruben Amorim yangi jamoasi bilan oldinga dadil qadam tashlamoqda.

Ruben AmorimManchester UnitedAC MilanFutbolOʻrtoqlik uchrashuvi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Bugun, 11:47Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi