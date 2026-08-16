Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)

·0·Jamiyat
Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)
Qisqacha

Xonanda Munisa Rizayeva Toshkent manzarasi aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqqa joylab, poytaxtni hazilomuz tarzda Dubayga qiyosladi. U «O‘rtoqlar, biz Dubaydamizami yoki Toshkentda?» deya murojaat qilib, shahar markazidagi baland binolar, yashil hududlar va zamonaviy me’moriy manzarani ko‘rsatdi. Munisa Rizayeva videoga «Vatanimiz tobora go‘zallashib bormoqda» degan izohni qoldirdi.

Toshkentning zamonaviy qiyofasi yana bir mashhur san’atkorni hayratga soldi. Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqda poytaxt manzarasi aks etgan videoni e’lon qilib, hazilomuz tarzda: «O‘rtoqlar, biz Dubaydamizami yoki Toshkentda?» deya murojaat qildi.

Lavhalarda xonanda shahar markazidagi baland binolar, yashil hududlar va zamonaviy me’moriy manzara fonida olingan videolavhada ko‘rinish berib, Toshkentning tobora o‘zgarib borayotgan qiyofasiga e’tibor qaratgan.

«Vatanimiz tobora go‘zallashib bormoqda»

Munisa Rizayeva videoga:

«Vatanimiz tobora go‘zallashib bormoqda»

degan izohni ham qoldirgan.

Kadrlarda xonanda ochiq ayvonli, zamonaviy uslubda bezatilgan maskanda turibdi. Uning ortida esa poytaxtning yangi qiyofasini belgilab berayotgan baland binolar, keng yo‘llar va ko‘kalamzor hududlar ko‘rinadi.

Quyosh nurlari shahar manzarasiga yanada yorqinlik berib, videoni tomoshabop qilgan.

«Dubaydamizami yoki Toshkentda?»

Xonandaning aynan shu savoli lavhaning eng qiziq nuqtasiga aylangan.

U atrofdagi manzarani ko‘rsatar ekan, Toshkentning zamonaviy ko‘rinishini Dubay bilan hazilomuz tarzda qiyoslaydi.

Albatta, bu ikki shaharni to‘g‘ridan to‘g‘ri solishtirishdan ko‘ra, xonandaning poytaxtdagi o‘zgarishlardan olgan taassurotini ifodalovchi emotsional fikr sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.

Toshkentning yangi qiyofasi kadrlarda

Videoda poytaxtning bir nechta jihati bir vaqtning o‘zida ko‘zga tashlanadi: zamonaviy osmono‘par binolar, daraxtzorlar, harakatlanayotgan avtomobillar va yuqoridan ochiladigan keng shahar manzarasi.

Munisa Rizayeva esa oqshomga yaqin iliq quyosh nurlari ostida manzaradan zavqlanayotganini ko‘rsatadi.

Kadrlardagi muhit shahar shovqinidan biroz balandda joylashgan sokin ayvon va uning ortidagi megapolis kontrasti bilan yanada ta’sirli chiqqan.

Toshkent fotosurat va videolarda tobora tanib bo‘lmay bormoqda

So‘nggi yillarda poytaxtning turli nuqtalari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez muhokama qilinmoqda. Yangi binolar, zamonaviy biznes markazlari, jamoat hududlari va shahar panoramasi Toshkentning avvalgi qiyofasiga yangi elementlar qo‘shmoqda.

Shu sabab ba’zan hatto mahalliy aholi ham ayrim yangi manzaralarni ko‘rib, shaharning qaysi qismi ekanini darhol anglamay qolishi mumkin.

Munisa Rizayevaning videosi ham aynan shunday kayfiyatni yetkazadi.

Bir og‘iz gap — katta taassurot

Videoda murakkab ssenariy yoki maxsus sahna yo‘q.

Xonanda shunchaki atrofga nazar tashlaydi, tabassum qiladi va:

«Biz Dubaydamizami yoki Toshkentda?»

deb so‘raydi.

Ammo shu qisqa jumlaning o‘zi poytaxtning o‘zgarib borayotgan qiyofasi haqidagi asosiy fikrni yetkazib beradi.

Toshkentning qaysi yangi joyi sizni eng ko‘p hayratga solgan? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Munisa RizayevaTashkentDubai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiAndijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiBugun, 00:18Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiDunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiKecha, 20:44Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiJizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiKecha, 20:11Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiNavoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiKecha, 20:03Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Kecha, 10:02Yangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiYangi yo‘lda Isuzu yuk mashinasi yonib ketdiKecha, 05:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi