Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)
Xonanda Munisa Rizayeva Toshkent manzarasi aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqqa joylab, poytaxtni hazilomuz tarzda Dubayga qiyosladi. U «O‘rtoqlar, biz Dubaydamizami yoki Toshkentda?» deya murojaat qilib, shahar markazidagi baland binolar, yashil hududlar va zamonaviy me’moriy manzarani ko‘rsatdi. Munisa Rizayeva videoga «Vatanimiz tobora go‘zallashib bormoqda» degan izohni qoldirdi.
Toshkentning zamonaviy qiyofasi yana bir mashhur san’atkorni hayratga soldi. Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqda poytaxt manzarasi aks etgan videoni e’lon qilib, hazilomuz tarzda: «O‘rtoqlar, biz Dubaydamizami yoki Toshkentda?» deya murojaat qildi.
Lavhalarda xonanda shahar markazidagi baland binolar, yashil hududlar va zamonaviy me’moriy manzara fonida olingan videolavhada ko‘rinish berib, Toshkentning tobora o‘zgarib borayotgan qiyofasiga e’tibor qaratgan.
«Vatanimiz tobora go‘zallashib bormoqda»
Munisa Rizayeva videoga:
«Vatanimiz tobora go‘zallashib bormoqda»
degan izohni ham qoldirgan.
Kadrlarda xonanda ochiq ayvonli, zamonaviy uslubda bezatilgan maskanda turibdi. Uning ortida esa poytaxtning yangi qiyofasini belgilab berayotgan baland binolar, keng yo‘llar va ko‘kalamzor hududlar ko‘rinadi.
Quyosh nurlari shahar manzarasiga yanada yorqinlik berib, videoni tomoshabop qilgan.
«Dubaydamizami yoki Toshkentda?»
Xonandaning aynan shu savoli lavhaning eng qiziq nuqtasiga aylangan.
U atrofdagi manzarani ko‘rsatar ekan, Toshkentning zamonaviy ko‘rinishini Dubay bilan hazilomuz tarzda qiyoslaydi.
Albatta, bu ikki shaharni to‘g‘ridan to‘g‘ri solishtirishdan ko‘ra, xonandaning poytaxtdagi o‘zgarishlardan olgan taassurotini ifodalovchi emotsional fikr sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Toshkentning yangi qiyofasi kadrlarda
Videoda poytaxtning bir nechta jihati bir vaqtning o‘zida ko‘zga tashlanadi: zamonaviy osmono‘par binolar, daraxtzorlar, harakatlanayotgan avtomobillar va yuqoridan ochiladigan keng shahar manzarasi.
Munisa Rizayeva esa oqshomga yaqin iliq quyosh nurlari ostida manzaradan zavqlanayotganini ko‘rsatadi.
Kadrlardagi muhit shahar shovqinidan biroz balandda joylashgan sokin ayvon va uning ortidagi megapolis kontrasti bilan yanada ta’sirli chiqqan.
Toshkent fotosurat va videolarda tobora tanib bo‘lmay bormoqda
So‘nggi yillarda poytaxtning turli nuqtalari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez muhokama qilinmoqda. Yangi binolar, zamonaviy biznes markazlari, jamoat hududlari va shahar panoramasi Toshkentning avvalgi qiyofasiga yangi elementlar qo‘shmoqda.
Shu sabab ba’zan hatto mahalliy aholi ham ayrim yangi manzaralarni ko‘rib, shaharning qaysi qismi ekanini darhol anglamay qolishi mumkin.
Munisa Rizayevaning videosi ham aynan shunday kayfiyatni yetkazadi.
Bir og‘iz gap — katta taassurot
Videoda murakkab ssenariy yoki maxsus sahna yo‘q.
Xonanda shunchaki atrofga nazar tashlaydi, tabassum qiladi va:
«Biz Dubaydamizami yoki Toshkentda?»
deb so‘raydi.
Ammo shu qisqa jumlaning o‘zi poytaxtning o‘zgarib borayotgan qiyofasi haqidagi asosiy fikrni yetkazib beradi.
Toshkentning qaysi yangi joyi sizni eng ko‘p hayratga solgan? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…