Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlar

·25·Sport
Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlar
Qisqacha

Abdulmanap Nurmagomedov yaratgan maktab UFCga ikki buyuk chempion — Xabib Nurmagomedov va Islom Maxachevni yetishtirdi. Islom Maxachev chempionlik janglarida 7 ta g'alabaga erishgan bo'lsa, Xabib Nurmagomedov bu ko'rsatkichda 4 ta g'alabaga ega. Xabib Nurmagomedov faoliyatini mag'lubiyatsiz 29:0 natija bilan yakunlagan, Islom Maxachev esa ikki vazn toifasida chempionlikka erishib, faoliyatini davom ettirmoqda.

Abdulmanap Nurmagomedov yaratgan maktab UFC tarixiga bir emas, ikki buyuk chempionni taqdim etdi. Xabib Nurmagomedov oktagonni mag‘lubiyat nimaligini bilmay tark etgan bo‘lsa, Islom Maxachev ustozining merosini davom ettiribgina qolmay, ayrim ko‘rsatkichlarda uni ortda qoldirishga ham ulgurdi.

Taqqoslash uchun bitta raqamning o‘zi yetarli: Islomning chempionlik janglaridagi g‘alabalari 7 ta, Xabibniki esa 4 ta ekanligi ma’lum.

Bir uyadan chiqqan ikki chempion

Xabib va Islomning yo‘li tasodifan kesishmagan.

Ikkalasi ham Abdulmanap Nurmagomedov shakllantirgan Dog‘iston kurash maktabida ulg‘aydi. Qat’iy intizom, yuqori darajadagi greppling, jismoniy tayyorgarlik va bosim ostida ham rejadan chekinmaslik keyinchalik ikkala sportchining UFCdagi asosiy quroliga aylandi.

Shu bois Xabib faoliyatini yakunlaganidan keyin ko‘pchilikning nigohlari Islomga qaratildi.

Savol bitta edi:

u Xabib qoldirgan balandlikka chiqa oladimi?

Bugun bu savolning o‘zi eskirib bormoqda. Endi muhokama boshqacha: Islom ayrim ko‘rsatkichlarda ustozining eng mashhur shogirdini qanchalik ortda qoldiradi?

Xabib — mag‘lubiyatsiz yakunlangan tarix

Xabib Nurmagomedovning merosi birinchi navbatda uning mukammal professional rekordi bilan bog‘liq.

U faoliyatini mag‘lubiyatsiz yakunladi va UFC yengil vazn divizionida uzoq vaqt hukmronlik qildi.

Uning chempionlik davrida Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getji kabi yuqori darajadagi raqiblarga qarshi janglar butun MMA olami diqqat markazida bo‘ldi.

Xabibning eng kuchli jihati shunda ediki, raqiblar uning qanday jang qilishini deyarli bilardi — ammo baribir uni to‘xtatish juda qiyin edi.

Islom esa hali to‘xtamayapti

Islom Maxachevga esa boshqacha vazifa tushdi.

U Xabibdan keyingi davrda chempionlik bosimini qabul qilib, o‘z nomini mustaqil afsonaga aylantirishi kerak edi.

Maxachev chempionlik janglarida turli uslubdagi kuchli raqiblarni mag‘lub etib, g‘alabali seriyasini davom ettirdi. Keyin esa yanada kattaroq maqsad sari qadam tashlab, ikkinchi vazn toifasida ham chempionlik cho‘qqisiga chiqdi.

Shu tariqa Abdulmanap maktabining yana bir vakili UFC tarixida ikki divizion bilan bog‘liq ulkan natija qayd etdi.

Ularning raqamlari: 7 va 4

Tarqalgan infografika ikki sportchining chempionlik janglaridagi natijasini juda sodda tarzda taqqoslaydi.

  • Islom Maxachev — 7 ta g‘alaba.

  • Xabib Nurmagomedov — 4 ta g‘alaba.

Bu raqam Islomning chempion sifatida qanchalik katta masofani bosib o‘tganini ko‘rsatadi.

Biroq bunday taqqoslashda muhim jihat bor: Xabib faoliyatini nisbatan erta yakunladi. Agar u oktagonda yana bir necha yil qolganida, uning chempionlik janglari soni ham ancha ko‘payishi mumkin edi.

Shuning uchun bu ikki karyerani faqat raqamlar bilan baholash to‘liq manzarani bermaydi.

Islomning ustunligi — uzoqroq chempionlik yo‘li

Xabibning tarixi — mukammal yakunlangan karyera tarixi.

Islomniki esa hali yozilishda davom etmoqda.

Shu nuqta ular o‘rtasidagi eng katta farq bo‘lishi mumkin.

Xabib 29:0 natija bilan ketdi va sportchilar juda kam holatda erishadigan ishni qildi — cho‘qqida turgan paytida to‘xtadi.

Islom esa yangi rekordlar ortidan borishda davom etmoqda. Uning chempionlik janglari soni ham, umumiy g‘alabali seriyasi ham o‘sib bormoqda.

Abdulmanapning eng katta g‘alabasi balki shu bo‘lgandir

Xabib va Islom haqida gap ketganda chempionlik kamarlari, rekordlar va katta janglar birinchi o‘ringa chiqadi.

Ammo ularning tarixi ortida yana bir ism bor — Abdulmanap Nurmagomedov.

U faqat bir chempion tayyorlamagan.

U shunday tizim va maktab yaratdiki, birinchi buyuk chempion ketganidan keyin uning o‘rnini yana bir yuqori darajadagi sportchi egalladi.

Xabib oktagondan ketgach, bu maktabning tarixi tugamadi.

Aksincha, Islom uni yangi bosqichga olib chiqdi.

Xabibmi yoki Islom — kim buyukroq?

Bu savolga hozircha bitta raqam bilan javob berish qiyin.

Xabibda — mag‘lubiyatsiz 29:0 karyera, ulkan ta’sir va tarixiy janglar.

Islomda — ko‘proq chempionlik janglari, uzoq g‘alabali seriya va ikki vazn toifasida cho‘qqiga chiqish kabi natijalar.

Biroq ikkalasini bir-biriga qarshi qo‘yishdan ko‘ra, ularni bitta buyuk sport maktabining ikki davri sifatida ko‘rish ham mumkin.

Abdulmanap uyasidan chiqqan birinchi polapon mag‘lubiyatsiz uchib ketdi. Ikkinchisi esa hali qanot qoqishda davom etmoqda — va uning chegarasi qayerdaligini hozircha hech kim bilmaydi.

Sizningcha, karyera oxiriga kelib Islom Maxachev Xabib Nurmagomedovdan ham buyukroq meros qoldira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Abdulmanap NurmagomedovXabib NurmagomedovIslom MaxachevUFCKonor Makgregor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaManchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaBugun, 13:38Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaYuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 13:37Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinBugun, 12:53Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiRuben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiBugun, 12:39Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi