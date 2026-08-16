Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlar
Abdulmanap Nurmagomedov yaratgan maktab UFCga ikki buyuk chempion — Xabib Nurmagomedov va Islom Maxachevni yetishtirdi. Islom Maxachev chempionlik janglarida 7 ta g'alabaga erishgan bo'lsa, Xabib Nurmagomedov bu ko'rsatkichda 4 ta g'alabaga ega. Xabib Nurmagomedov faoliyatini mag'lubiyatsiz 29:0 natija bilan yakunlagan, Islom Maxachev esa ikki vazn toifasida chempionlikka erishib, faoliyatini davom ettirmoqda.
Abdulmanap Nurmagomedov yaratgan maktab UFC tarixiga bir emas, ikki buyuk chempionni taqdim etdi. Xabib Nurmagomedov oktagonni mag‘lubiyat nimaligini bilmay tark etgan bo‘lsa, Islom Maxachev ustozining merosini davom ettiribgina qolmay, ayrim ko‘rsatkichlarda uni ortda qoldirishga ham ulgurdi.
Taqqoslash uchun bitta raqamning o‘zi yetarli: Islomning chempionlik janglaridagi g‘alabalari 7 ta, Xabibniki esa 4 ta ekanligi ma’lum.
Bir uyadan chiqqan ikki chempion
Xabib va Islomning yo‘li tasodifan kesishmagan.
Ikkalasi ham Abdulmanap Nurmagomedov shakllantirgan Dog‘iston kurash maktabida ulg‘aydi. Qat’iy intizom, yuqori darajadagi greppling, jismoniy tayyorgarlik va bosim ostida ham rejadan chekinmaslik keyinchalik ikkala sportchining UFCdagi asosiy quroliga aylandi.
Shu bois Xabib faoliyatini yakunlaganidan keyin ko‘pchilikning nigohlari Islomga qaratildi.
Savol bitta edi:
u Xabib qoldirgan balandlikka chiqa oladimi?
Bugun bu savolning o‘zi eskirib bormoqda. Endi muhokama boshqacha: Islom ayrim ko‘rsatkichlarda ustozining eng mashhur shogirdini qanchalik ortda qoldiradi?
Xabib — mag‘lubiyatsiz yakunlangan tarix
Xabib Nurmagomedovning merosi birinchi navbatda uning mukammal professional rekordi bilan bog‘liq.
U faoliyatini mag‘lubiyatsiz yakunladi va UFC yengil vazn divizionida uzoq vaqt hukmronlik qildi.
Uning chempionlik davrida Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getji kabi yuqori darajadagi raqiblarga qarshi janglar butun MMA olami diqqat markazida bo‘ldi.
Xabibning eng kuchli jihati shunda ediki, raqiblar uning qanday jang qilishini deyarli bilardi — ammo baribir uni to‘xtatish juda qiyin edi.
Islom esa hali to‘xtamayapti
Islom Maxachevga esa boshqacha vazifa tushdi.
U Xabibdan keyingi davrda chempionlik bosimini qabul qilib, o‘z nomini mustaqil afsonaga aylantirishi kerak edi.
Maxachev chempionlik janglarida turli uslubdagi kuchli raqiblarni mag‘lub etib, g‘alabali seriyasini davom ettirdi. Keyin esa yanada kattaroq maqsad sari qadam tashlab, ikkinchi vazn toifasida ham chempionlik cho‘qqisiga chiqdi.
Shu tariqa Abdulmanap maktabining yana bir vakili UFC tarixida ikki divizion bilan bog‘liq ulkan natija qayd etdi.
Ularning raqamlari: 7 va 4
Tarqalgan infografika ikki sportchining chempionlik janglaridagi natijasini juda sodda tarzda taqqoslaydi.
Islom Maxachev — 7 ta g‘alaba.
Xabib Nurmagomedov — 4 ta g‘alaba.
Bu raqam Islomning chempion sifatida qanchalik katta masofani bosib o‘tganini ko‘rsatadi.
Biroq bunday taqqoslashda muhim jihat bor: Xabib faoliyatini nisbatan erta yakunladi. Agar u oktagonda yana bir necha yil qolganida, uning chempionlik janglari soni ham ancha ko‘payishi mumkin edi.
Shuning uchun bu ikki karyerani faqat raqamlar bilan baholash to‘liq manzarani bermaydi.
Islomning ustunligi — uzoqroq chempionlik yo‘li
Xabibning tarixi — mukammal yakunlangan karyera tarixi.
Islomniki esa hali yozilishda davom etmoqda.
Shu nuqta ular o‘rtasidagi eng katta farq bo‘lishi mumkin.
Xabib 29:0 natija bilan ketdi va sportchilar juda kam holatda erishadigan ishni qildi — cho‘qqida turgan paytida to‘xtadi.
Islom esa yangi rekordlar ortidan borishda davom etmoqda. Uning chempionlik janglari soni ham, umumiy g‘alabali seriyasi ham o‘sib bormoqda.
Abdulmanapning eng katta g‘alabasi balki shu bo‘lgandir
Xabib va Islom haqida gap ketganda chempionlik kamarlari, rekordlar va katta janglar birinchi o‘ringa chiqadi.
Ammo ularning tarixi ortida yana bir ism bor — Abdulmanap Nurmagomedov.
U faqat bir chempion tayyorlamagan.
U shunday tizim va maktab yaratdiki, birinchi buyuk chempion ketganidan keyin uning o‘rnini yana bir yuqori darajadagi sportchi egalladi.
Xabib oktagondan ketgach, bu maktabning tarixi tugamadi.
Aksincha, Islom uni yangi bosqichga olib chiqdi.
Xabibmi yoki Islom — kim buyukroq?
Bu savolga hozircha bitta raqam bilan javob berish qiyin.
Xabibda — mag‘lubiyatsiz 29:0 karyera, ulkan ta’sir va tarixiy janglar.
Islomda — ko‘proq chempionlik janglari, uzoq g‘alabali seriya va ikki vazn toifasida cho‘qqiga chiqish kabi natijalar.
Biroq ikkalasini bir-biriga qarshi qo‘yishdan ko‘ra, ularni bitta buyuk sport maktabining ikki davri sifatida ko‘rish ham mumkin.
Abdulmanap uyasidan chiqqan birinchi polapon mag‘lubiyatsiz uchib ketdi. Ikkinchisi esa hali qanot qoqishda davom etmoqda — va uning chegarasi qayerdaligini hozircha hech kim bilmaydi.
Sizningcha, karyera oxiriga kelib Islom Maxachev Xabib Nurmagomedovdan ham buyukroq meros qoldira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…