Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari

·1·Jamiyat
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari

Toshkent – Qarshi yo‘nalishida qatnovchi zamonaviy «Afrosiyob» poyezdida yo‘lovchilardan biri yirik miqdordagi xorijiy valyuta va milliy pul mablag‘lari solingan erkaklar sumkasini unutib qoldirdi.

IIV Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta’minlash departamenti xodimlari tomonidan ko‘rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu mablag‘lar to‘liqligicha o‘z egasiga topshirildi.

9-vagonda topilgan barsetka va xolislar ishtirokidagi tekshiruv

Hodisa №764-sonli «Afrosiyob» poyezdida sodir bo‘lgan bo‘lib, huquq-tartibot organlari xodimlari yo‘lovchining buyumlarini belgilangan tartibda rasmiylashtirgan:

  • Qoldirilgan joy: Pullar poyezdning 9-vagonidagi 35-36-o‘rinlar atrofida qoldirib ketilgan erkaklar barsetkasi ichida bo‘lgan;

  • Egasining shaxsi: Barsetka 1980 yilda tug‘ilgan fuqaro U. A. Latipovga tegishli ekani aniqlangan;

  • Mablag‘ miqdori: Xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirilganda, sumka ichidan 2 400 AQSH dollari hamda 50 million so‘m naqd pul mablag‘lari borligi qayd etilgan.

Pullar egasiga bekamu ko‘st topshirildi

IIV Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta’minlash departamenti matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, topilgan barcha pul mablag‘lari va buyumlar qonuniy tartibda egasiga to‘liq hajmda qaytarilgan.

Mutasaddilar yo‘lovchilardan jamoat transporti va poyezdlardan foydalanish vaqtida shaxsiy buyumlari va qimmatbaho matohlariga nisbatan doimo hushyor va e’tiborli bo‘lishni so‘rab qoladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Bugun, 12:14Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiAndijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiBugun, 00:18Dunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiDunyoda birinchi: Toshkentda soyali ko'chalarni topib beruvchi «Yashil» yo'nalish paydo bo'ldiKecha, 20:44Jizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiJizzaxda qonli sutka: Bir kundagi 2 ta ayanchli YTHda 5 kishi halok bo'ldiKecha, 20:11Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiNavoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiKecha, 20:03Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Abiturientlar diqqatiga: OTMlarga yakuniy kirish natijalari e'lon qilindi!Kecha, 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi