Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi yo‘nalishida qatnovchi zamonaviy «Afrosiyob» poyezdida yo‘lovchilardan biri yirik miqdordagi xorijiy valyuta va milliy pul mablag‘lari solingan erkaklar sumkasini unutib qoldirdi.
IIV Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta’minlash departamenti xodimlari tomonidan ko‘rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu mablag‘lar to‘liqligicha o‘z egasiga topshirildi.
9-vagonda topilgan barsetka va xolislar ishtirokidagi tekshiruv
Hodisa №764-sonli «Afrosiyob» poyezdida sodir bo‘lgan bo‘lib, huquq-tartibot organlari xodimlari yo‘lovchining buyumlarini belgilangan tartibda rasmiylashtirgan:
Qoldirilgan joy: Pullar poyezdning 9-vagonidagi 35-36-o‘rinlar atrofida qoldirib ketilgan erkaklar barsetkasi ichida bo‘lgan;
Egasining shaxsi: Barsetka 1980 yilda tug‘ilgan fuqaro U. A. Latipovga tegishli ekani aniqlangan;
Mablag‘ miqdori: Xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirilganda, sumka ichidan 2 400 AQSH dollari hamda 50 million so‘m naqd pul mablag‘lari borligi qayd etilgan.
Pullar egasiga bekamu ko‘st topshirildi
IIV Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta’minlash departamenti matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, topilgan barcha pul mablag‘lari va buyumlar qonuniy tartibda egasiga to‘liq hajmda qaytarilgan.
Mutasaddilar yo‘lovchilardan jamoat transporti va poyezdlardan foydalanish vaqtida shaxsiy buyumlari va qimmatbaho matohlariga nisbatan doimo hushyor va e’tiborli bo‘lishni so‘rab qoladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…