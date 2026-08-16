Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordi
Inter Mayami safarda Nashville SC ga 1:8 hisobida yutqazdi, Lionel Messi esa penaltidan foydalana olmay, ketma-ket uchinchi bor xato qildi. Bu holat Lionel Messi uchun 2014-yildan buyon ilk bor ketma-ket uchta penaltidan foydalana olmagan vaziyat bo'ldi. Mezbonlar ikkinchi bo'limda Xani Muxtarning dubli va Sem Surrijning goli evaziga yirik g'alabani rasmiylashtirdi.
AQShning Inter Mayami jamoasi safarda Nashville SC klubiga qarshi bahsda yirik, 1:8 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Ushbu uchrashuv argentinalik hujumchi Lionel Messi uchun omadsiz keldi va yulduz futbolchi faoliyatidagi yoqimsiz antirekordni takrorladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Geodis Park stadionida bo‘lib o‘tgan o‘yin mezbonlarning ustunligi ostida o‘tdi. Uchrashuvning 23-daqiqasida Inter Mayami 0:1 hisobida ortda qolayotgan bir paytda, jamoa penaltidan gol urib muvozanatni tiklash uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. Biroq Lionel Messining 12 metrlik masofadan yo‘llagan pastki zarbasini raqib darvozaboni Brayan Shvake bartaraf etdi.
Penaltilardagi chuqur tushkunlikESPN xabar berishicha, ushbu muvaffaqiyatsizlik Lionel Messi uchun 2014-yildan buyon ilk bor ketma-ket uchta penaltidan foydalana olmagan holat bo‘ldi. Futbolchining bu boradagi salbiy seriyasi yozgi jahon chempionati saralash o‘yinlari doirasida Avstriya hamda Misr terma jamoalariga qarshi bahslardagi xatolardan boshlangan edi.
Birinchi bo‘lim oxirida Telasco Segovia hisobni tenglashtirganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda maydon egalari o‘yin taqdirini o‘z tomoniga og‘dirdi. Xani Muxtar dubl qayd etib o‘zining yuqori saviyasini ko‘rsatdi, Sem Surrij эsa to‘pni to‘pni to‘rga chiroyli tarzda kiritdi. Mayamining himoya chizig‘i raqib bosimiga bardosh berolmay quladi.
Hissiy og‘irlik va omadsizlikUshbu uchrashuv Lionel Messi uchun uning otasi va uzoq yillik vakili Xorxe Messining vafotidan keyingi ilk asosiy tarkibdagi o‘yini bo‘ldi. 39 yoshli futbolchi otasining maslahatlisiz sportda qanday davom etishni bilmayotganini tan olib, ulkan hissiy bosimni boshdan kechirayotgan edi.
O‘yin oxirlarida Messining omadidan ham yuz o‘girdi. Ikkinchi bo‘limdagi hujumlardan birida uning zarbasi gol chizig‘ini kesib o‘tmasdan ikkala ustunga ham tegib qaytdi, yana bir vaziyatda esa kiritilgan gol o‘yindan tashqari holat sabab bekor qilindi. O‘yin yakunida mezbonlar yana bir gol urib, uchrashuvdagi yirik g‘alabani rasmiylashtirdilar.
…