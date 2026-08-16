Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordi

·11·Sport
Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordi
Qisqacha

Inter Mayami safarda Nashville SC ga 1:8 hisobida yutqazdi, Lionel Messi esa penaltidan foydalana olmay, ketma-ket uchinchi bor xato qildi. Bu holat Lionel Messi uchun 2014-yildan buyon ilk bor ketma-ket uchta penaltidan foydalana olmagan vaziyat bo'ldi. Mezbonlar ikkinchi bo'limda Xani Muxtarning dubli va Sem Surrijning goli evaziga yirik g'alabani rasmiylashtirdi.

AQShning Inter Mayami jamoasi safarda Nashville SC klubiga qarshi bahsda yirik, 1:8 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Ushbu uchrashuv argentinalik hujumchi Lionel Messi uchun omadsiz keldi va yulduz futbolchi faoliyatidagi yoqimsiz antirekordni takrorladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Geodis Park stadionida bo‘lib o‘tgan o‘yin mezbonlarning ustunligi ostida o‘tdi. Uchrashuvning 23-daqiqasida Inter Mayami 0:1 hisobida ortda qolayotgan bir paytda, jamoa penaltidan gol urib muvozanatni tiklash uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. Biroq Lionel Messining 12 metrlik masofadan yo‘llagan pastki zarbasini raqib darvozaboni Brayan Shvake bartaraf etdi.

Penaltilardagi chuqur tushkunlik

ESPN xabar berishicha, ushbu muvaffaqiyatsizlik Lionel Messi uchun 2014-yildan buyon ilk bor ketma-ket uchta penaltidan foydalana olmagan holat bo‘ldi. Futbolchining bu boradagi salbiy seriyasi yozgi jahon chempionati saralash o‘yinlari doirasida Avstriya hamda Misr terma jamoalariga qarshi bahslardagi xatolardan boshlangan edi.

Birinchi bo‘lim oxirida Telasco Segovia hisobni tenglashtirganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda maydon egalari o‘yin taqdirini o‘z tomoniga og‘dirdi. Xani Muxtar dubl qayd etib o‘zining yuqori saviyasini ko‘rsatdi, Sem Surrij эsa to‘pni to‘pni to‘rga chiroyli tarzda kiritdi. Mayamining himoya chizig‘i raqib bosimiga bardosh berolmay quladi.

Hissiy og‘irlik va omadsizlik

Ushbu uchrashuv Lionel Messi uchun uning otasi va uzoq yillik vakili Xorxe Messining vafotidan keyingi ilk asosiy tarkibdagi o‘yini bo‘ldi. 39 yoshli futbolchi otasining maslahatlisiz sportda qanday davom etishni bilmayotganini tan olib, ulkan hissiy bosimni boshdan kechirayotgan edi.

O‘yin oxirlarida Messining omadidan ham yuz o‘girdi. Ikkinchi bo‘limdagi hujumlardan birida uning zarbasi gol chizig‘ini kesib o‘tmasdan ikkala ustunga ham tegib qaytdi, yana bir vaziyatda esa kiritilgan gol o‘yindan tashqari holat sabab bekor qilindi. O‘yin yakunida mezbonlar yana bir gol urib, uchrashuvdagi yirik g‘alabani rasmiylashtirdilar.

Lionel MessiInter MayamiMLSFutbolNashville SC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Hakamlar qaydnomasi oshkor bo‘ldi: Maxachev - Gerri jangi qanday baholandi?Bugun, 11:47Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi (video)Bugun, 11:4229 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdi29 ta g‘alaba: Maxachev va Nurmagomedov MMA tarixida yangi sahifa ochdiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi