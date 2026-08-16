Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdi
Horse Powertrain kompaniyasi elektromobillar uchun M100 metanolda ishlaydigan D20 Methanol masofani uzaytiruvchi gibrid quvvat agregatini taqdim etdi. Qurilma 2,0 litrli turbo dvigatel va ixcham aksial-flux motor-generatorni o'z ichiga oladi, motorning energiya zichligi radial-flux motorlarga nisbatan 63 foizga yuqori.
Jahon avtomobilsozlik sanoatida toʻliq elektrlashtirilgan transport vositalari (BEV) ustunlik qilayotganiga qaramr, muqobil yoqilgʻi turlari hamon oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Ayniqsa, suyuq yoqilgʻi infratuzilmasi rivojlangan hududlarda bu yoʻnalishdagi izlanishlar davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Horse Powertrain kompaniyasi elektromobillar uchun moʻljallangan yangi — D20 Methanol deb nomlangan metanolda ishlaydigan masofani uzaytiruvchi (range-extender) gidrid quvvat agregatini namoyish etdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Maʼlumki, dunyo boʻyicha metanol ishlab chiqarish va isteʼm qilishda Xitoy bozori yetakchi oʻrinda turadi va global hajmning qariyb 60 foizini taʼminlaydi. Garchi ilgari bu yoqilgʻi asosan koʻmir asosida olingan boʻlsa-da, hozirda mamlakat e-metanol ishlab chiqarishga katta sarmoya kiritmoqda. Shuningdek, Xitoyda 2019 yildan boshlab M100 (sof metanol) yoqilgʻisidan foydalanadigan avtomobillarni qoʻllab-quvvatlash siyosati yuritilmoqda. Aynan shu omillar Horse Powertrain muhandislariga ushbu yangi texnologiyani yaratish uchun asosiy turtki boʻldi.
D20 Methanol qurilmasining texnik xususiyatlariYangi quvvat agregati M100 yoqilgʻisida ishlovchi 2,0 litrli turبو dvigatel hamda oʻta ixcham aksial-flux (aksial oqimli) motor-generatorni oʻz ichiga oladi. Odatdagi silindrsimon radial-flux motorlardan farqli oʻlaroq, ushbu “pechenye qutisi” shaklidagi motorning uzunligi deyarli ikki barobar qisqaroq. Shunga qaramay, u hajm birligiga nisbatan 63 foizga koʻproq energiya zichligiga ega boʻlib, kattaroq quvvat ishlab chiqarish imkonini beradi.
Mazkur motor yokeless (yonish diskisiz) tuzilishga ega boʻlib, uning statorida ogʻir temir disklar oʻrniga yengil materiallar va zamonaviy konstruktiv yechimlar qoʻllanilgan. Ichki qismiga oʻrnatilgan kremniy-karbid quvvat moduli elektr yoʻqotishlarini minimal darajaga tushirib, qurilmaning elektr samaradorligini 96,4 foizgacha yetkazgan. Dvigatel yoqilgʻi energiyasini mexanik va elektr quvvatiga aylantirish koeffitsiyenti boʻyicha 47 foizlik yuqori natijani koʻrsatadi.
Ekologik xavfsizlik va samaradorlikMetanol yoqilgʻisidan foydalanishda uchraydigan asosiy qiyinchiliklardan biri bu sovuq havoda dvigatelni ishga tushirish muammosidir. Biroq yangi yuqori energiyali oʻt oldirish tizimi tufayli D20 agregati -35 darajagacha boʻlgan qattiq sovuqda ham muammosiz oʻt oladi va M100 ni oʻta qashshoqlashtirilgan aralashmada yondirish imkonini beradi.
Ekologik koʻrsatkichlar borasida ham mazkur quvvat manbai zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi. Uning chiqindi gazlaridagi azot oksidlarining (NOx) miqdori Xitoyning qatʼiy CN6b standarti (35 mg/kVt·soat) hamda Yevropa Ittifoqining Euro 7 cheklovlari (60 mg/km) talablariga mos kelishi taʼminlangan. Bu esa uni global bozorlar uchun istiqbolli texnologiyaga aylantiradi.
…