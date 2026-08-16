Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdi

·1·Avto
Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdi
Qisqacha

Horse Powertrain kompaniyasi elektromobillar uchun M100 metanolda ishlaydigan D20 Methanol masofani uzaytiruvchi gibrid quvvat agregatini taqdim etdi. Qurilma 2,0 litrli turbo dvigatel va ixcham aksial-flux motor-generatorni o'z ichiga oladi, motorning energiya zichligi radial-flux motorlarga nisbatan 63 foizga yuqori.

Jahon avtomobilsozlik sanoatida toʻliq elektrlashtirilgan transport vositalari (BEV) ustunlik qilayotganiga qaramr, muqobil yoqilgʻi turlari hamon oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq. Ayniqsa, suyuq yoqilgʻi infratuzilmasi rivojlangan hududlarda bu yoʻnalishdagi izlanishlar davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Horse Powertrain kompaniyasi elektromobillar uchun moʻljallangan yangi — D20 Methanol deb nomlangan metanolda ishlaydigan masofani uzaytiruvchi (range-extender) gidrid quvvat agregatini namoyish etdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Maʼlumki, dunyo boʻyicha metanol ishlab chiqarish va isteʼm qilishda Xitoy bozori yetakchi oʻrinda turadi va global hajmning qariyb 60 foizini taʼminlaydi. Garchi ilgari bu yoqilgʻi asosan koʻmir asosida olingan boʻlsa-da, hozirda mamlakat e-metanol ishlab chiqarishga katta sarmoya kiritmoqda. Shuningdek, Xitoyda 2019 yildan boshlab M100 (sof metanol) yoqilgʻisidan foydalanadigan avtomobillarni qoʻllab-quvvatlash siyosati yuritilmoqda. Aynan shu omillar Horse Powertrain muhandislariga ushbu yangi texnologiyani yaratish uchun asosiy turtki boʻldi.

D20 Methanol qurilmasining texnik xususiyatlari

Yangi quvvat agregati M100 yoqilgʻisida ishlovchi 2,0 litrli turبو dvigatel hamda oʻta ixcham aksial-flux (aksial oqimli) motor-generatorni oʻz ichiga oladi. Odatdagi silindrsimon radial-flux motorlardan farqli oʻlaroq, ushbu “pechenye qutisi” shaklidagi motorning uzunligi deyarli ikki barobar qisqaroq. Shunga qaramay, u hajm birligiga nisbatan 63 foizga koʻproq energiya zichligiga ega boʻlib, kattaroq quvvat ishlab chiqarish imkonini beradi.

Mazkur motor yokeless (yonish diskisiz) tuzilishga ega boʻlib, uning statorida ogʻir temir disklar oʻrniga yengil materiallar va zamonaviy konstruktiv yechimlar qoʻllanilgan. Ichki qismiga oʻrnatilgan kremniy-karbid quvvat moduli elektr yoʻqotishlarini minimal darajaga tushirib, qurilmaning elektr samaradorligini 96,4 foizgacha yetkazgan. Dvigatel yoqilgʻi energiyasini mexanik va elektr quvvatiga aylantirish koeffitsiyenti boʻyicha 47 foizlik yuqori natijani koʻrsatadi.

Ekologik xavfsizlik va samaradorlik

Metanol yoqilgʻisidan foydalanishda uchraydigan asosiy qiyinchiliklardan biri bu sovuq havoda dvigatelni ishga tushirish muammosidir. Biroq yangi yuqori energiyali oʻt oldirish tizimi tufayli D20 agregati -35 darajagacha boʻlgan qattiq sovuqda ham muammosiz oʻt oladi va M100 ni oʻta qashshoqlashtirilgan aralashmada yondirish imkonini beradi.

Ekologik koʻrsatkichlar borasida ham mazkur quvvat manbai zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi. Uning chiqindi gazlaridagi azot oksidlarining (NOx) miqdori Xitoyning qatʼiy CN6b standarti (35 mg/kVt·soat) hamda Yevropa Ittifoqining Euro 7 cheklovlari (60 mg/km) talablariga mos kelishi taʼminlangan. Bu esa uni global bozorlar uchun istiqbolli texnologiyaga aylantiradi.

MetanolDvigatelElektromobilAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiAlpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiBugun, 10:53Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariLeapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariKecha, 17:51Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKlassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKecha, 12:57National Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiNational Motor Museum va Beaulieu mulki munosabatlaridagi chalkashliklar fosh boʻldiKecha, 11:52Defender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiDefender Dakar: 626 ot kuchiga ega yoʻltanlamas taqdim etildiKecha, 00:29Gordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiGordon Murray afsonaviy McLaren F1ʼning davomchisi boʻlgan yangi S1 superkarini namoyish etdiKecha, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi