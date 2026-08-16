SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdi

·2·Texno
SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi 15-avgust kuni atigi 38,5 daqiqa oralig'ida ikkita Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirib, yangi tezlik rekordini o'rnatdi. Dastlab Florida shtatidagi Kanaveral burnidan Globalstar guruhiga oid sakkizta sun'iy yo'ldosh uchirildi va B1090 birinchi bosqichi 14-parvozidan so'ng Landing Zone 40 maydonchasiga qaytdi.

Aerokosmik sanoatida yangi tezlik rekordi o‘rnatildi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Musk’ga tegishli SpaceX kompaniyasi atigi 38,5 daqiqa oralig‘ida ikkita Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirishga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu ketma-ket orbital starlar global kosmos sanoatida logistika va texnologik tayyorgarlik darajasi naqadar o‘sganini ko‘rsatuvchi muhim qadam bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur amaliyot 15-avgust kuni amalga oshirildi. Dastlab Florida shtatidagi Kanaveral burnidan navbatdagi Globalstar guruhiga oid sakkizta sunʼiy yo‘ldoshni pastki orbitaga olib chiquvchi raketa fazoga ko‘tarildi. Ushbu missiya uchun B1090 rusumli birinchi bosqichdan foydalanildi va u o‘zining o‘n to‘rtinchi parvozini muvaffaqiyatli yakunladi.

Kosmik tezlik va bosqichlarni qaytarish

Parvoz boshlanganidan taxminan sakkiz daqiqa o‘tgach, Falcon 9 raketasining birinchi bosqichi Yerga muvaffaqiyatli qaytib keldi. U o‘nga yaqin masofadagi Landing Zone 40 qo‘nish maydonchasiga yumshoq tarzda qo‘ndi. Ushbu start joriy yilda Florida kosmik qirg‘og‘idan amalga oshirilgan ellik ikkinchi orbital start sifatida tarixga kirdi.

Birinchi raketa hamon fazoda parvozni davom ettirib, yuqori bosqich vazifasini bajarayotgan bir vaqtda, SpaceX mutaxassislari Kaliforniyadagi Vandenberg bazasida ikkinchi startga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan edi. Ikkinchi Falcon 9 raketa tashuvchisi AQSh Kosmik kuchlarining maxfiy yukini orbital fazoga olib chiqdi.

Muhim tarixiy marra

USSF-366 deb nomlangan ushbu maxfiy missiya doirasida fazoga chiqarilgan foydali yukning tayinlanishi va tarkibi hozircha sir saqlanmoqda. Bu borada rasmiy idoralar ham, kompaniya vakillari ham qo‘shimcha maʼlumot berishmagan.

Ikkinchi raketa tarkibida foydalanilgan B1088 bosqichi ham o‘z vazifasini a’lo darajada bajardi. Startdan so‘ng u Tinch okeanidagi Of Course I Still Love You deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qo‘ndi.

Mazkur muvaffaqiyatli qo‘nish SpaceX uchun yana bir yirik yutuqni taʼminladi. Xabar qilinishicha, aynan shu qo‘nish Falcon raketalarining birinchi bosqichlari Yerga qaytarilgan tarixidagi 650-muvaffaqiyatli holat sifatida qayd etildi.

SpaceXFalcon 9RaketaKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 11:59Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaSamsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaBugun, 09:51Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBugun, 08:54AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiAstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:28TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 01:20Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunAsus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari