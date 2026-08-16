SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdi
SpaceX kompaniyasi 15-avgust kuni atigi 38,5 daqiqa oralig'ida ikkita Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirib, yangi tezlik rekordini o'rnatdi. Dastlab Florida shtatidagi Kanaveral burnidan Globalstar guruhiga oid sakkizta sun'iy yo'ldosh uchirildi va B1090 birinchi bosqichi 14-parvozidan so'ng Landing Zone 40 maydonchasiga qaytdi.
Aerokosmik sanoatida yangi tezlik rekordi o‘rnatildi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Musk’ga tegishli SpaceX kompaniyasi atigi 38,5 daqiqa oralig‘ida ikkita Falcon 9 raketasini muvaffaqiyatli uchirishga muvaffaq bo‘ldi. Ushbu ketma-ket orbital starlar global kosmos sanoatida logistika va texnologik tayyorgarlik darajasi naqadar o‘sganini ko‘rsatuvchi muhim qadam bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur amaliyot 15-avgust kuni amalga oshirildi. Dastlab Florida shtatidagi Kanaveral burnidan navbatdagi Globalstar guruhiga oid sakkizta sunʼiy yo‘ldoshni pastki orbitaga olib chiquvchi raketa fazoga ko‘tarildi. Ushbu missiya uchun B1090 rusumli birinchi bosqichdan foydalanildi va u o‘zining o‘n to‘rtinchi parvozini muvaffaqiyatli yakunladi.
Kosmik tezlik va bosqichlarni qaytarishParvoz boshlanganidan taxminan sakkiz daqiqa o‘tgach, Falcon 9 raketasining birinchi bosqichi Yerga muvaffaqiyatli qaytib keldi. U o‘nga yaqin masofadagi Landing Zone 40 qo‘nish maydonchasiga yumshoq tarzda qo‘ndi. Ushbu start joriy yilda Florida kosmik qirg‘og‘idan amalga oshirilgan ellik ikkinchi orbital start sifatida tarixga kirdi.
Birinchi raketa hamon fazoda parvozni davom ettirib, yuqori bosqich vazifasini bajarayotgan bir vaqtda, SpaceX mutaxassislari Kaliforniyadagi Vandenberg bazasida ikkinchi startga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan edi. Ikkinchi Falcon 9 raketa tashuvchisi AQSh Kosmik kuchlarining maxfiy yukini orbital fazoga olib chiqdi.
Muhim tarixiy marraUSSF-366 deb nomlangan ushbu maxfiy missiya doirasida fazoga chiqarilgan foydali yukning tayinlanishi va tarkibi hozircha sir saqlanmoqda. Bu borada rasmiy idoralar ham, kompaniya vakillari ham qo‘shimcha maʼlumot berishmagan.
Ikkinchi raketa tarkibida foydalanilgan B1088 bosqichi ham o‘z vazifasini a’lo darajada bajardi. Startdan so‘ng u Tinch okeanidagi Of Course I Still Love You deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qo‘ndi.
Mazkur muvaffaqiyatli qo‘nish SpaceX uchun yana bir yirik yutuqni taʼminladi. Xabar qilinishicha, aynan shu qo‘nish Falcon raketalarining birinchi bosqichlari Yerga qaytarilgan tarixidagi 650-muvaffaqiyatli holat sifatida qayd etildi.
…