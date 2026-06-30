Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdi

·0·Sport
Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdi

Ayollar futboli olamida kutilmagan transfer yangiligi yuz berdi: Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yetakchi hujumchisi Salma Paralluelo Kataloniya klubini tark etdi. Yaqinda yakuniga yetgan Chempionlar ligasi finalida dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan 22 yoshli futbolchi bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona klubi rasmiy bayonot berib, Parallueloga toʻrt yillik faoliyati davomidagi fidoyiligi va qoʻshgan hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi. Maʼlum boʻlishicha, tomonlar moliyaviy masalalarda bir qarorga kela olishmagan. The Athletic nashri xabariga koʻra, futbolchi yiliga 1 million funt sterling miqdorida maosh talab qilgan, biroq Kataloniya klubi rahbariyati bunday yuqori talabni qondirish imkoniga ega emasligini maʼlum qilgan.

Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobat

Erkin agentga aylangan iqtidorli hujumchi uchun hozirda Yevropaning eng boy klublari oʻrtasida jiddiy kurash ketmoqda. Xususan, Angliyaning Arsenal va Chelsi klublari, shuningdek, Fransiyaning Lion jamoasi uning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Chelsi allaqachon poygadan chiqqan, chunki London klubi ham futbolchining maosh borasidagi yuqori talablarini rad etgan.

Salma Paralluelo Barselona safiga 2022-yilda Vilyarreal jamoasidan kelib qoʻshilgan edi. Oʻsha paytda u nafaqat futbol, balki yengil atletika bilan ham professional shugʻullanadigan 19 yoshli istiqbolli sportchi hisoblanardi. Kataloniyadagi toʻrt mavsum davomida u haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi va jamoa bilan birgalikda jami 16 ta mumkin boʻlgan sovrindan 14 tasini qoʻlga kiritdi.

Karyeradagi yutuqlar va pasayishlar

Parallueloning eng yorqin davri 2023-2024-yilgi mavsumga toʻgʻri keldi. Oʻshanda u 36 ta oʻyinda 34 ta gol urib, "Oltin toʻp" soʻrovnomasida uchinchi oʻrinni egallagan edi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionligini ham tantana qildi. Biroq yakunlangan mavsum jarohatlar tufayli u uchun biroz ogʻir kechdi va hujumchi bor-yoʻgʻi 12 ta gol bilan cheklandi.

Shunga qaramay, Chempionlar ligasi finalida Lion darvozasiga urilgan ikki gol uning hali ham yuqori saviyada ekanligini isbotladi. Barselona bu yozda nafaqat Paralluelo, balki Alexia Putellas, Mapi Leon va Ona Batlle kabi asosiy oʻyinchilari bilan ham xayrlashishga majbur boʻldi. Endilikda Salma oʻz faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ayollar futboli muxlislari uchun asosiy savol boʻlib qolmoqda.

BarselonaSalma ParallueloAyollar FutboliTransferChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiManchester Yunayted Marcus Rashford boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 17:17Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBaena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdiBugun, 15:41Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiBugun, 15:39An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi