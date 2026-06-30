Barselona ayollar jamoasi yulduzi Salma Paralluelo klubni tark etdi
Ayollar futboli olamida kutilmagan transfer yangiligi yuz berdi: Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yetakchi hujumchisi Salma Paralluelo Kataloniya klubini tark etdi. Yaqinda yakuniga yetgan Chempionlar ligasi finalida dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan 22 yoshli futbolchi bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona klubi rasmiy bayonot berib, Parallueloga toʻrt yillik faoliyati davomidagi fidoyiligi va qoʻshgan hissasi uchun minnatdorchilik bildirdi. Maʼlum boʻlishicha, tomonlar moliyaviy masalalarda bir qarorga kela olishmagan. The Athletic nashri xabariga koʻra, futbolchi yiliga 1 million funt sterling miqdorida maosh talab qilgan, biroq Kataloniya klubi rahbariyati bunday yuqori talabni qondirish imkoniga ega emasligini maʼlum qilgan.
Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobatErkin agentga aylangan iqtidorli hujumchi uchun hozirda Yevropaning eng boy klublari oʻrtasida jiddiy kurash ketmoqda. Xususan, Angliyaning Arsenal va Chelsi klublari, shuningdek, Fransiyaning Lion jamoasi uning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Chelsi allaqachon poygadan chiqqan, chunki London klubi ham futbolchining maosh borasidagi yuqori talablarini rad etgan.
Salma Paralluelo Barselona safiga 2022-yilda Vilyarreal jamoasidan kelib qoʻshilgan edi. Oʻsha paytda u nafaqat futbol, balki yengil atletika bilan ham professional shugʻullanadigan 19 yoshli istiqbolli sportchi hisoblanardi. Kataloniyadagi toʻrt mavsum davomida u haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi va jamoa bilan birgalikda jami 16 ta mumkin boʻlgan sovrindan 14 tasini qoʻlga kiritdi.
Karyeradagi yutuqlar va pasayishlarParallueloning eng yorqin davri 2023-2024-yilgi mavsumga toʻgʻri keldi. Oʻshanda u 36 ta oʻyinda 34 ta gol urib, "Oltin toʻp" soʻrovnomasida uchinchi oʻrinni egallagan edi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempionligini ham tantana qildi. Biroq yakunlangan mavsum jarohatlar tufayli u uchun biroz ogʻir kechdi va hujumchi bor-yoʻgʻi 12 ta gol bilan cheklandi.
Shunga qaramay, Chempionlar ligasi finalida Lion darvozasiga urilgan ikki gol uning hali ham yuqori saviyada ekanligini isbotladi. Barselona bu yozda nafaqat Paralluelo, balki Alexia Putellas, Mapi Leon va Ona Batlle kabi asosiy oʻyinchilari bilan ham xayrlashishga majbur boʻldi. Endilikda Salma oʻz faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ayollar futboli muxlislari uchun asosiy savol boʻlib qolmoqda.
…