Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevro
Madridning Real Madrid klubi futbol olamini larzaga keltiradigan navbatdagi ulkan bitimga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa prezidenti Florentino Perez yangi avlod “Galacticos” loyihasini yakunlash maqsadida Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashni rejalashtirmoqda. Ushbu transfer amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “qirollik klubi” fransiyalik iqtidor egasi uchun jami 223 million yevro toʻlashga tayyor. Taklif etilayotgan paket 190 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov hamda 33 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Bu summa 2017-yilda Pari Sen-Jermen tomonidan Neymar uchun toʻlangan 222 million yevrolik rekordni yangilashi kutilmoqda.
Florentino Perezning vaʼdasi va strategiyasiReal Madrid prezidenti Florentino Perez soʻnggi saylovoldi kampaniyalari davomida klub tarixidagi eng yirik transferni amalga oshirishga vaʼda bergan edi. “Men Yevropa jamoasiga futbolchi uchun Real Madrid tomonidan taqdim etilgan eng katta taklifni yuboraman”, deya taʼkidlagan edi u. Ayni damda Michael Olise aynan oʻsha vaʼdaning asosiy obʼyektiga aylangan koʻrinadi.
Michael Olise 2026-yilgi Jahon chempionatida Kylian Mbappe bilan birgalikda koʻrsatgan yorqin oʻyini orqali oʻz nufuzini sezilarli darajada oshirdi. Hozirda 24 yoshda boʻlgan vinger Myunxen klubi bilan 2029-yilga qadar shartnomaga ega. Biroq Madridning “scandalous” (shov-shuvli) taklifi nemis grandi rahbariyatini oʻylantirib qoʻyishi mumkin.
Bavariya rahbariyatining munosabatiHozircha Bavariya oʻz yulduzini qoʻyib yuborish niyatida emasligini ochiqchasiga bildirmoqda. Klub prezidenti Herbert Hainer Madridliklarga “oʻz kuchlarini tejashni” maslahat berib, Michael Olise sotilmasligini taʼkidladi. Hainerning soʻzlariga koʻra, ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar juda yaxshi va Real Madrid vakillari hozircha hech qanday rasmiy aloqaga chiqmaganliklarini aytishgan.
Shunga qaramay, futbolchining oʻzi kelajagi borasida aniq bir qarorga kelish uchun klub mutasaddilari bilan uchrashuv soʻragani aytilmoqda. Michael Olise agar haqiqatdan ham rekord darajadagi taklif tushsa, Bavariya uni koʻrib chiqish-chiqmasligini bilmoqchi. Bu esa transfer oynasi vaqtida vaziyat keskin oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli ahamiyatga ega, chunki Real Madrid tarkibida Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Michael Olise kabi yulduzlarning jamlanishi Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha barcha eʼtibor Myunxen va Madrid oʻrtasidagi parda ortidagi muzokaralarga qaratilgan.
…