Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevro

·59·Sport
Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevro

Madridning Real Madrid klubi futbol olamini larzaga keltiradigan navbatdagi ulkan bitimga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoa prezidenti Florentino Perez yangi avlod “Galacticos” loyihasini yakunlash maqsadida Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise uchun rekord darajadagi mablagʻ sarflashni rejalashtirmoqda. Ushbu transfer amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “qirollik klubi” fransiyalik iqtidor egasi uchun jami 223 million yevro toʻlashga tayyor. Taklif etilayotgan paket 190 million yevro miqdoridagi kafolatlangan toʻlov hamda 33 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Bu summa 2017-yilda Pari Sen-Jermen tomonidan Neymar uchun toʻlangan 222 million yevrolik rekordni yangilashi kutilmoqda.

Florentino Perezning vaʼdasi va strategiyasi

Real Madrid prezidenti Florentino Perez soʻnggi saylovoldi kampaniyalari davomida klub tarixidagi eng yirik transferni amalga oshirishga vaʼda bergan edi. “Men Yevropa jamoasiga futbolchi uchun Real Madrid tomonidan taqdim etilgan eng katta taklifni yuboraman”, deya taʼkidlagan edi u. Ayni damda Michael Olise aynan oʻsha vaʼdaning asosiy obʼyektiga aylangan koʻrinadi.

Michael Olise 2026-yilgi Jahon chempionatida Kylian Mbappe bilan birgalikda koʻrsatgan yorqin oʻyini orqali oʻz nufuzini sezilarli darajada oshirdi. Hozirda 24 yoshda boʻlgan vinger Myunxen klubi bilan 2029-yilga qadar shartnomaga ega. Biroq Madridning “scandalous” (shov-shuvli) taklifi nemis grandi rahbariyatini oʻylantirib qoʻyishi mumkin.

Bavariya rahbariyatining munosabati

Hozircha Bavariya oʻz yulduzini qoʻyib yuborish niyatida emasligini ochiqchasiga bildirmoqda. Klub prezidenti Herbert Hainer Madridliklarga “oʻz kuchlarini tejashni” maslahat berib, Michael Olise sotilmasligini taʼkidladi. Hainerning soʻzlariga koʻra, ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar juda yaxshi va Real Madrid vakillari hozircha hech qanday rasmiy aloqaga chiqmaganliklarini aytishgan.

Shunga qaramay, futbolchining oʻzi kelajagi borasida aniq bir qarorga kelish uchun klub mutasaddilari bilan uchrashuv soʻragani aytilmoqda. Michael Olise agar haqiqatdan ham rekord darajadagi taklif tushsa, Bavariya uni koʻrib chiqish-chiqmasligini bilmoqchi. Bu esa transfer oynasi vaqtida vaziyat keskin oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli ahamiyatga ega, chunki Real Madrid tarkibida Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Michael Olise kabi yulduzlarning jamlanishi Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha barcha eʼtibor Myunxen va Madrid oʻrtasidagi parda ortidagi muzokaralarga qaratilgan.

Real MadridBavariyaMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Bugun, 21:05Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiSyomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 20:55Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiAnsu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiBugun, 20:53Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaBugun, 20:30Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiLionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi