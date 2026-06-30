Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqda

·0·Sport
Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqda

Braziliya terma jamoasining markaziy himoyachisi Gabriel Magalhaes Jaxon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Yaponiyaga qarshi kechgan qiyin oʻyindagi muvaffaqiyat omillari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchining taʼkidlashicha, uning Casemiro tomonidan kiritilgan muhim golga assistentlik qilishi bevosita Londonning Arsenal klubidagi oʻyin uslubi bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSHning Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan mazkur bahsda braziliyaliklar hisobda ortda qolayotgan bir paytda, Gabriel oldinga oʻtib, Casemiroga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. UOL nashri xabariga koʻra, himoyachi oʻzining hujumdagi faolligini Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta tomonidan oʻrnatilgan taktik koʻrsatmalar mahsuli deb hisoblaydi. London klubining yuqori himoya chizigʻida oʻynashi futbolchiga maydonning raqib qismida ham oʻzini ishonchli his qilish imkonini bermoqda.

Arsenal uslubining xalqaro maydondagi samarasi

Gabriel Magalhaes oʻyindan soʻng bergan intervyusida klubdagi vazifalari unga terma jamoada qanday yordam berayotganini tushuntirib oʻtdi. "Bu men Arsenal klubida muntazam ishlaydigan jihatdir", — dedi himoyachi. Uning soʻzlariga koʻra, klubda doimiy ravishda yuqori pozitsiyalarni egallash Casemironing jarima maydonchasi ichidagi harakatini oʻz vaqtida payqashga yordam bergan.

Arsenal jamoasi Angliya Premer-ligasida oʻzining agressiv va progressiv futboli bilan ajralib turadi. Gabriel aynan shu uslub tufayli maydonni koʻrish qobiliyati va aniq uzatma berish mahorati oshganini taʼkidladi. Bu esa Braziliya uchun eng ogʻir pallada oʻyin tempini oʻzgartirish va muvozanatni tiklashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Uchrashuvning yakuniy qismida yana bir Arsenal vakili Gabriel Martinelli oʻz soʻzini aytdi. Uning goli Braziliyaning irodali gʻalabasini taʼminladi va jamoani keyingi bosqichga olib chiqdi. Goal.com nashrining yozishicha, ikki klubdoshning terma jamoa safidagi bunday muvaffaqiyatli hamkorligi Braziliya terma jamoasi ichidagi muhit va oʻzaro tushunish yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Braziliya terma jamoasi Yaponiyaga qarshi bahsda oʻzining matonatini namoyish eta oldi. Magalhaes oʻz klubdoshi Martinellining golidan juda xursand ekanligini va jahonning eng nufuzli turnirida birgalikda natija koʻrsatish alohida gʻurur bagʻishlashini bildirib oʻtdi. Ushbu gʻalaba "pentakampeonlar"ning navbatdagi bosqichga boʻlgan yoʻlini ochdi.

BraziliyaArsenalGabriel MagalhaesCasemiroJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroReal Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroBugun, 21:11Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Bugun, 21:05Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiSyomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 20:55Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiAnsu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiBugun, 20:53Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi