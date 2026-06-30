Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqda
Braziliya terma jamoasining markaziy himoyachisi Gabriel Magalhaes Jaxon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Yaponiyaga qarshi kechgan qiyin oʻyindagi muvaffaqiyat omillari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchining taʼkidlashicha, uning Casemiro tomonidan kiritilgan muhim golga assistentlik qilishi bevosita Londonning Arsenal klubidagi oʻyin uslubi bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSHning Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan mazkur bahsda braziliyaliklar hisobda ortda qolayotgan bir paytda, Gabriel oldinga oʻtib, Casemiroga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. UOL nashri xabariga koʻra, himoyachi oʻzining hujumdagi faolligini Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta tomonidan oʻrnatilgan taktik koʻrsatmalar mahsuli deb hisoblaydi. London klubining yuqori himoya chizigʻida oʻynashi futbolchiga maydonning raqib qismida ham oʻzini ishonchli his qilish imkonini bermoqda.
Arsenal uslubining xalqaro maydondagi samarasiGabriel Magalhaes oʻyindan soʻng bergan intervyusida klubdagi vazifalari unga terma jamoada qanday yordam berayotganini tushuntirib oʻtdi. "Bu men Arsenal klubida muntazam ishlaydigan jihatdir", — dedi himoyachi. Uning soʻzlariga koʻra, klubda doimiy ravishda yuqori pozitsiyalarni egallash Casemironing jarima maydonchasi ichidagi harakatini oʻz vaqtida payqashga yordam bergan.
Arsenal jamoasi Angliya Premer-ligasida oʻzining agressiv va progressiv futboli bilan ajralib turadi. Gabriel aynan shu uslub tufayli maydonni koʻrish qobiliyati va aniq uzatma berish mahorati oshganini taʼkidladi. Bu esa Braziliya uchun eng ogʻir pallada oʻyin tempini oʻzgartirish va muvozanatni tiklashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
Uchrashuvning yakuniy qismida yana bir Arsenal vakili Gabriel Martinelli oʻz soʻzini aytdi. Uning goli Braziliyaning irodali gʻalabasini taʼminladi va jamoani keyingi bosqichga olib chiqdi. Goal.com nashrining yozishicha, ikki klubdoshning terma jamoa safidagi bunday muvaffaqiyatli hamkorligi Braziliya terma jamoasi ichidagi muhit va oʻzaro tushunish yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Braziliya terma jamoasi Yaponiyaga qarshi bahsda oʻzining matonatini namoyish eta oldi. Magalhaes oʻz klubdoshi Martinellining golidan juda xursand ekanligini va jahonning eng nufuzli turnirida birgalikda natija koʻrsatish alohida gʻurur bagʻishlashini bildirib oʻtdi. Ushbu gʻalaba "pentakampeonlar"ning navbatdagi bosqichga boʻlgan yoʻlini ochdi.
…