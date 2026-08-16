Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkin
Chelsi hujumchisi Pedro Netu Al-Hilal bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib, Saudiya klubiga o'tishga rozilik bildirdi. Saudiya Arabistoni grandi futbolchi uchun taxminan 60 million yevro (51 million funt sterling) to'lashga tayyor. 26 yoshli portugaliyalik futbolchi uchun kurashda Manchester Siti va Arsenal ortda qoldi, Chelsi esa so'nggi mavsumlardagi katta xarajatlardan keyin moliyaviy feyr-pley talablarini bajarish uchun uni sotishga yaqin turibdi.
Chelsi hujumchisi Pedro Netu kutilmaganda Saudiyaning Al-Hilal klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishib oldi va London jamoasini tark etishga yaqin turibdi. GOAL.com xabar qilishicha, 26 yoshli portugaliyalik futbolchi uchun kurashda Manchester Siti va Arsenal kabi grand jamoalar ortda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transfer oynasi davomida qanot hujumchisi atrofida keskin mish-mishlar tarqalgan edi. Xususan, Manchester Siti bosh murabbiyi Enso Mareska hujum chizigʻini kuchaytirish uchun ushbu futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagandi. Biroq vaziyat keskin oʻzgarib, Ar-Riyod klubi transfer poygasida yaqqol peshqadamga aylandi.
Sky Switzerland maʼlumotlariga koʻra, Pedro Netu Al-Hilalga oʻtishga rozilik bildirgan. Saudiya Arabistoni grandi futbolchi uchun taxminan 60 million yevro (51 million funt sterling) miqdorida transfer summasini toʻlashga tayyor ekanini bildirgan.
Arsenalning qiziqishi va moliyaviy sabablarArsenal ham Mikel Arteta boshchiligida qanot chizigʻini chuqurlashtirish maqsadida futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgan edi. Kanonirlar Real Madrid yulduzi Vinicius Junior transferi barbod boʻlgach, eʼtiborini Chelsi vakiliga qaratgan va uni Bukayo Saka hamda Gabriel Martinelliga munosib raqobatdosh sifatida koʻrgandi.
Biroq Chelsi klubining soʻnggi mavsumlardagi ulkan xarajatlardan soʻng moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va byudjetni muvozanatga keltirish zarurati bu kabi transferlarni muqarrar qilmoqda. Portugaliyalik futbolchining sotilishi londonliklarga moliyaviy jihatdan qoʻl kelishi kutilmoqda.
Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davrTransfer mish-mishlari qizgʻin davom etayotgan bir paytda, Chelsi bosh murabbiyi lavozimini egallagan Xabi Alonso jamoani yangi mavsumga tayyorlamoqda. Oʻtgan mavsumdagi omadsiz 10-oʻrindan soʻng jamoaga kelib qoʻshilgan sobiq ispaniyalik yarim himoyachi oʻz shogirdlari bilan tayyorgarlikni yakunladi.
Mavsumoldi soʻnggi sinov oʻyinida Chelsi Real Sosedad ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozondi. Bu natija kelasi hafta oxirida Fulxevga qarshi boʻlib oʻtadigan Angliya Premer-ligasining ochilish oʻyini oldidan jamoa muxlislariga biroz umid bagʻishladi.
Oʻyindan soʻng fikr bildirar ekan, Xabi Alonso qisqa mavsumoldi tayyorgarlik davrida jamoa erishgan ijobiy oʻzgarishlarni eʼtirof etdi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, jamoada hali yaxshilanishi kerak boʻlgan jihatlar koʻp va bu mavsum boshida tabiiy holatdir.
…