Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkin

·8·Sport
Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkin
Qisqacha

Chelsi hujumchisi Pedro Netu Al-Hilal bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib, Saudiya klubiga o'tishga rozilik bildirdi. Saudiya Arabistoni grandi futbolchi uchun taxminan 60 million yevro (51 million funt sterling) to'lashga tayyor. 26 yoshli portugaliyalik futbolchi uchun kurashda Manchester Siti va Arsenal ortda qoldi, Chelsi esa so'nggi mavsumlardagi katta xarajatlardan keyin moliyaviy feyr-pley talablarini bajarish uchun uni sotishga yaqin turibdi.

Chelsi hujumchisi Pedro Netu kutilmaganda Saudiyaning Al-Hilal klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlari boʻyicha kelishib oldi va London jamoasini tark etishga yaqin turibdi. GOAL.com xabar qilishicha, 26 yoshli portugaliyalik futbolchi uchun kurashda Manchester Siti va Arsenal kabi grand jamoalar ortda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transfer oynasi davomida qanot hujumchisi atrofida keskin mish-mishlar tarqalgan edi. Xususan, Manchester Siti bosh murabbiyi Enso Mareska hujum chizigʻini kuchaytirish uchun ushbu futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagandi. Biroq vaziyat keskin oʻzgarib, Ar-Riyod klubi transfer poygasida yaqqol peshqadamga aylandi.

Sky Switzerland maʼlumotlariga koʻra, Pedro Netu Al-Hilalga oʻtishga rozilik bildirgan. Saudiya Arabistoni grandi futbolchi uchun taxminan 60 million yevro (51 million funt sterling) miqdorida transfer summasini toʻlashga tayyor ekanini bildirgan.

Arsenalning qiziqishi va moliyaviy sabablar

Arsenal ham Mikel Arteta boshchiligida qanot chizigʻini chuqurlashtirish maqsadida futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgan edi. Kanonirlar Real Madrid yulduzi Vinicius Junior transferi barbod boʻlgach, eʼtiborini Chelsi vakiliga qaratgan va uni Bukayo Saka hamda Gabriel Martinelliga munosib raqobatdosh sifatida koʻrgandi.

Biroq Chelsi klubining soʻnggi mavsumlardagi ulkan xarajatlardan soʻng moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va byudjetni muvozanatga keltirish zarurati bu kabi transferlarni muqarrar qilmoqda. Portugaliyalik futbolchining sotilishi londonliklarga moliyaviy jihatdan qoʻl kelishi kutilmoqda.

Xabi Alonso boshchiligidagi yangi davr

Transfer mish-mishlari qizgʻin davom etayotgan bir paytda, Chelsi bosh murabbiyi lavozimini egallagan Xabi Alonso jamoani yangi mavsumga tayyorlamoqda. Oʻtgan mavsumdagi omadsiz 10-oʻrindan soʻng jamoaga kelib qoʻshilgan sobiq ispaniyalik yarim himoyachi oʻz shogirdlari bilan tayyorgarlikni yakunladi.

Mavsumoldi soʻnggi sinov oʻyinida Chelsi Real Sosedad ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozondi. Bu natija kelasi hafta oxirida Fulxevga qarshi boʻlib oʻtadigan Angliya Premer-ligasining ochilish oʻyini oldidan jamoa muxlislariga biroz umid bagʻishladi.

Oʻyindan soʻng fikr bildirar ekan, Xabi Alonso qisqa mavsumoldi tayyorgarlik davrida jamoa erishgan ijobiy oʻzgarishlarni eʼtirof etdi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, jamoada hali yaxshilanishi kerak boʻlgan jihatlar koʻp va bu mavsum boshida tabiiy holatdir.

Pedro NetuChelsiAl-HilalArsenalManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaManchester Siti sardorlari: Enzo Maresca yangi guruhni tuzmoqdaBugun, 13:38Yuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaYuventus himoya chizigʻida katta oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 13:37Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiRuben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiBugun, 12:39Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi