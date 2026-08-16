AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildi

·44·Dunyo
AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildi
Qisqacha

Eron va Ummon qariyb uch oy davom etgan muzokaralardan so'ng Hormuz bo'g'ozi orqali yuk tashish yo'nalishi xaritasi bo'yicha to'liq kelishuvga erishdi. Kelishuv tijorat kemalarining xavfsiz o'tishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, tomonlar yakuniy texnik masalalar va qo'shma bayonot matni ustida ishlamoqda.

Dunyoning eng muhim neft va savdo arteriyalaridan biri bo‘lgan Hormuz bo‘g‘ozidagi keskinlikni yumshatish yo‘lida jiddiy siljish yuz berdi. Eron va Ummon qariyb uch oy davom etgan murakkab muzokaralardan so‘ng bo‘g‘oz orqali yuk tashish yo‘nalishi xaritasi (roadmap) bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi.

Bu haqda Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Esmoil Baqoiy «Press TV» telekanaliga bergan intervyusida ma’lum qildi.

Ikki qirg‘oqbo‘yi davlatning mustaqil qarori

Eron TIV rasmiysining ta’kidlashicha, so‘nggi uch hafta ichida Tehron va Maskat o‘rtasidagi diplomatik aloqalar katta yutuqlarga olib kelgan:

  • Suverenitet va xavfsizlik: Mazkur kelishuv bo‘g‘ozga chegaradosh ikki mustaqil davlat o‘rtasidagi bitim bo‘lib, u tomonlarning suverenitetini saqlagan holda tijorat kemalarining xavfsiz o‘tishini ta’minlashga qaratilgan;

  • Qo‘shma bayonot: Hozirda tomonlar bir qator yakuniy texnik masalalar hamda rasmiy qo‘shma bayonot matni ustida ish olib bormoqda.

Shu bilan birga, Tehron mintaqada tijorat kemalari qatnovi to‘liq tiklanishi uchun AQSHning dengiz blokadasi va tahdidlari to‘xtatilishi, shuningdek, so‘nggi ikki oy ichida yetkazilgan zarar va buzilgan majburiyatlar uchun kompensatsiya to‘lanishi shartligini bildirgan.

Yangi yo‘nalish qanday bo‘ladi va u qayerdan o‘tadi?

Eron Tashqi ishlar vaziri o‘rinbosari Kozim G‘aribobodiy avvalroq ushbu yo‘nalishning geografik koordinatalari va xususiyatlariga oydinlik kiritgan edi:

  • Vaqtinchalik rejim: Yangi yo‘nalish vaqtinchalik maqomga ega bo‘lib, taxminan 2 oydan 4 oygacha amal qilishi kutilmoqda;

  • Eski marshrutlar yopiladi: Lark oroli yaqinidagi shimoliy yo‘nalish hamda Ummon suvlari orqali o‘tuvchi janubiy qatnov yo‘li vaqtincha to‘xtatiladi;

  • Yangi trayektoriya: Yuk kemalari uchun yangi koridor asosan Eron hududiy suvlari va qisman Ummon suvlari orqali o‘tadi.

Nazorat mexanizmi va AQSH blokadasining bekor qilinishi

«Reuters» agentligi xabariga ko‘ra, yangi kelishuv Tehronga Hormuz bo‘g‘ozi orqali Fors ko‘rfaziga kiruvchi barcha tijorat kemalarini bevosita nazorat qilish imkoniyatini beradi:

  • Blokadaning bekor qilinishi: Rasmiy Vashington Hormuz bo‘g‘ozi orqali uzluksiz yuk tashishni ta’minlashga qaratilgan kelishuv rasman e’lon qilinganidan so‘ng Eron portlari va kemalariga qo‘yilgan dengiz blokadasini bekor qilishga tayyor ekanini bildirgan;

  • Majburiyatlar ijrosi: AQSH rasmiylari bu qadam Tehronning bo‘g‘ozda xavfsiz qatnovini amalda ta’minlashi bilan bevosita bog‘liq bo‘lishini ta’kidlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

EronUmmonAQSHTehronMaskat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Bugun, 13:04Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiMudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiBugun, 12:52Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiZilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiBugun, 12:50AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiBugun, 10:5266 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildiBugun, 10:47Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiJanubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi