Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldi

·26·Dunyo
Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldi
Qisqacha

Zimbabvening Kariba ko‘lida yo‘lovchi paromi ag‘darilib, kamida 72 kishi halok bo‘ldi. Halokat vaqtida parom bortida 100 dan ortiq yo‘lovchi bo‘lgan. Qutqaruvchilar jasadlarni suvdan chiqarish va marhumlarning shaxsini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda. Paromning ag‘darilib ketish sabablarini o‘rganish bo‘yicha tergov boshlangan.

Afrika qit’asidagi Zimbabve davlatida yirik suv halokati yuz berdi. Mamlakatning eng yirik suv havzalaridan biri bo‘lgan Kariba ko‘lida yo‘lovchi paromining halokatga uchrashi oqibatida kamida 72 kishi hayotdan ko‘z yumdi.

Bu haqda mahalliy davlat telekanali ZBC politsiya xizmatining rasmiy bayonotiga tayangan holda xabar berdi.

100 dan ortiq yo‘lovchi va suvdagi fojia

Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, halokat paytida kemada belgilangan me’yordan ortiq inson bo‘lgan bo‘lishi mumkin:

  • Bortdagi holat: Fojia ro‘y bergan vaqtda parom bortida 100 dan ortiq yo‘lovchi bo‘lgan;

  • To‘satdan ag‘darilish: Ko‘lda harakatlanayotgan parom kutilmaganda o‘z muvozanatini yo‘qotib, to‘liq ag‘darilib ketgan;

  • Qurbonlar soni: So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, suv ostidan chiqarib olingan va halok bo‘lgani tasdiqlangan fuqarolar soni 72 nafarga yetdi.

Qidiruv-qutqaruv va shaxsni aniqlash ishlari

Hozirda falokat yuz bergan hududda mahalliy qutqaruv xizmatlari va politsiya bo‘linmalari favqulodda tartibda faoliyat olib bormoqda.

Mutasaddilar halok bo‘lganlarning jasadlarini suvdan chiqarib olish va ularning shaxsini aniqlash (identifikatsiya) ishlarini davom ettirmoqda. Kemaning ag‘darilib ketish sabablarini o‘rganish bo‘yicha tergov harakatlari boshlangan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ZimbabweKaribaZBCTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Bugun, 13:04AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiAQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiBugun, 12:56Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiZilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiBugun, 12:50AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiBugun, 10:5266 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildiBugun, 10:47Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiJanubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi