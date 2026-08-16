Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldi
Zimbabvening Kariba ko‘lida yo‘lovchi paromi ag‘darilib, kamida 72 kishi halok bo‘ldi. Halokat vaqtida parom bortida 100 dan ortiq yo‘lovchi bo‘lgan. Qutqaruvchilar jasadlarni suvdan chiqarish va marhumlarning shaxsini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda. Paromning ag‘darilib ketish sabablarini o‘rganish bo‘yicha tergov boshlangan.
Afrika qit’asidagi Zimbabve davlatida yirik suv halokati yuz berdi. Mamlakatning eng yirik suv havzalaridan biri bo‘lgan Kariba ko‘lida yo‘lovchi paromining halokatga uchrashi oqibatida kamida 72 kishi hayotdan ko‘z yumdi.
Bu haqda mahalliy davlat telekanali ZBC politsiya xizmatining rasmiy bayonotiga tayangan holda xabar berdi.
100 dan ortiq yo‘lovchi va suvdagi fojia
Politsiya ma’lumotlariga ko‘ra, halokat paytida kemada belgilangan me’yordan ortiq inson bo‘lgan bo‘lishi mumkin:
Bortdagi holat: Fojia ro‘y bergan vaqtda parom bortida 100 dan ortiq yo‘lovchi bo‘lgan;
To‘satdan ag‘darilish: Ko‘lda harakatlanayotgan parom kutilmaganda o‘z muvozanatini yo‘qotib, to‘liq ag‘darilib ketgan;
Qurbonlar soni: So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, suv ostidan chiqarib olingan va halok bo‘lgani tasdiqlangan fuqarolar soni 72 nafarga yetdi.
Qidiruv-qutqaruv va shaxsni aniqlash ishlari
Hozirda falokat yuz bergan hududda mahalliy qutqaruv xizmatlari va politsiya bo‘linmalari favqulodda tartibda faoliyat olib bormoqda.
Mutasaddilar halok bo‘lganlarning jasadlarini suvdan chiqarib olish va ularning shaxsini aniqlash (identifikatsiya) ishlarini davom ettirmoqda. Kemaning ag‘darilib ketish sabablarini o‘rganish bo‘yicha tergov harakatlari boshlangan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…