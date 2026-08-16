Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)

·33·Dunyo
Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)
Qisqacha

15 avgustga o'tar kechasi Indoneziyaning Flores oroli hududida 7,7 magnitudali zilzila sodir bo'lib, uchta provinsiyada sunami xavfi e'lon qilindi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar soni kamida 47 nafarga yetgan, 2 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan, ko'plab odamlar vayronalar ostida qolgan. Maumere port shahri yaqinida 20 kishi halok bo'lgan, olti nafari jarohatlangan va ikki kishi vayronalar ostida qolgan.

Janubi-sharqiy Osiyoning Indoneziya davlatida navbatdagi dahshatli tabiiy ofat yuz berdi. 15 avgustga o‘tar kechasi mamlakatning Flores oroli hududida 7,7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi.

Yer silkinishlari ortidan uchta provinsiyada zudlik bilan sunami xavfi e’lon qilindi.

47 nafar qurbon va vayronalar ostida qolgan odamlar

Tabiiy ofatlarni boshqarish milliy agentligi (BNPB) ma’lumotlariga tayanib «Reuters» agentligining xabar berishicha, yer silkinishi ulkan talafotlarga olib keldi:

  • Qurbonlar soni ortib bormoqda: So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlar soni kamida 47 nafarga yetdi (dastlab 38 kishi haqida xabar berilgan edi);

  • Evakuatsiya va qutqaruv: Ofat hududidan 2 mingga yaqin aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilindi;

  • Binolarda qamalib qolganlar: Zilzila oqibatida ko‘plab aholi vayron bo‘lgan binolar ichida qamalib qolgan;

  • Maumere portidagi yo‘qotishlar: Maumere port shahri yaqinida 20 kishi halok bo‘lgani, olti nafari jarohatlangani va ikki kishi vayronalar ostida qolgani aniqlangan.

Infratuzilma talafoti va 6,2 ballik aftershoklar

«Jakarta Globe» nashrining yozishicha, yer silkinishlari juda katta maydonni qamrab olgan:

  • Vayron bo‘lgan obyektlar: Ko‘plab turar-joylar, maktablar, davlat idoralari va shifoxonalar jiddiy zarar ko‘rgan hamda buzilib tushgan;

  • To‘sib qo‘yilgan yo‘llar: Tog‘li hududlarda yuz bergan ko‘chkilar sabab bir qator muhim avtomobil yo‘llarida qatnov to‘xtab qolgan;

  • Kuchli aftershoklar: Asosiy silkinishdan keyin hududda magnitudasi 6,2 ballgacha bo‘lgan ketma-ket aftershoklar qayd etilgan. Hatto olis Shimoliy Kurilsk aholisi ham 5 ballgacha bo‘lgan to‘lqinlarni his qilgan.

Hozirda hududda qutqaruv-qidiruv ishlari davom etmoqda, talafot ko‘lamini aniqlash va odamlarni xavfsiz joylarga ko‘chirish choralari ko‘rilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

IndoneziyaFloresMaumereReutersJakarta Globe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiAQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiBugun, 12:56Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiMudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiBugun, 12:52Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiZilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiBugun, 12:50AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiBugun, 10:5266 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildiBugun, 10:47Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiJanubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi