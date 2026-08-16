Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)
15 avgustga o'tar kechasi Indoneziyaning Flores oroli hududida 7,7 magnitudali zilzila sodir bo'lib, uchta provinsiyada sunami xavfi e'lon qilindi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar soni kamida 47 nafarga yetgan, 2 mingga yaqin aholi evakuatsiya qilingan, ko'plab odamlar vayronalar ostida qolgan. Maumere port shahri yaqinida 20 kishi halok bo'lgan, olti nafari jarohatlangan va ikki kishi vayronalar ostida qolgan.
Janubi-sharqiy Osiyoning Indoneziya davlatida navbatdagi dahshatli tabiiy ofat yuz berdi. 15 avgustga o‘tar kechasi mamlakatning Flores oroli hududida 7,7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi.
Yer silkinishlari ortidan uchta provinsiyada zudlik bilan sunami xavfi e’lon qilindi.
47 nafar qurbon va vayronalar ostida qolgan odamlar
Tabiiy ofatlarni boshqarish milliy agentligi (BNPB) ma’lumotlariga tayanib «Reuters» agentligining xabar berishicha, yer silkinishi ulkan talafotlarga olib keldi:
Qurbonlar soni ortib bormoqda: So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlar soni kamida 47 nafarga yetdi (dastlab 38 kishi haqida xabar berilgan edi);
Evakuatsiya va qutqaruv: Ofat hududidan 2 mingga yaqin aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilindi;
Binolarda qamalib qolganlar: Zilzila oqibatida ko‘plab aholi vayron bo‘lgan binolar ichida qamalib qolgan;
Maumere portidagi yo‘qotishlar: Maumere port shahri yaqinida 20 kishi halok bo‘lgani, olti nafari jarohatlangani va ikki kishi vayronalar ostida qolgani aniqlangan.
Infratuzilma talafoti va 6,2 ballik aftershoklar
«Jakarta Globe» nashrining yozishicha, yer silkinishlari juda katta maydonni qamrab olgan:
Vayron bo‘lgan obyektlar: Ko‘plab turar-joylar, maktablar, davlat idoralari va shifoxonalar jiddiy zarar ko‘rgan hamda buzilib tushgan;
To‘sib qo‘yilgan yo‘llar: Tog‘li hududlarda yuz bergan ko‘chkilar sabab bir qator muhim avtomobil yo‘llarida qatnov to‘xtab qolgan;
Kuchli aftershoklar: Asosiy silkinishdan keyin hududda magnitudasi 6,2 ballgacha bo‘lgan ketma-ket aftershoklar qayd etilgan. Hatto olis Shimoliy Kurilsk aholisi ham 5 ballgacha bo‘lgan to‘lqinlarni his qilgan.
Hozirda hududda qutqaruv-qidiruv ishlari davom etmoqda, talafot ko‘lamini aniqlash va odamlarni xavfsiz joylarga ko‘chirish choralari ko‘rilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…