Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkin

·18·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkin
Qisqacha

WIPO bazasida paydo bo‘lgan patent hujjatlariga ko‘ra, Samsung Galaxy S27 flagmanining asosiy kameralari yagona cho‘zilgan gorizontal blokda joylashishi mumkin. Chizmalarda kamera moduli korpusning orqa qopqog‘i bilan deyarli bir tekis ko‘rsatilgan, biroq real qurilmada u biroz bo‘rtib turishi ehtimoli bor. Smartfon tekis yon qirralar, silliqlashtirilgan burchaklar va an’anaviy korpus o‘lchamlarini saqlab qolishi kutilmoqda.

Jahon bozorida eng ommabop smartfonlar ishlab chiqaruvchilardan biri boʻlgan Samsung kompaniyasi kelgusida taqdim etiladigan flagman qurilmalari tashqi koʻrinishini tubdan oʻzgartirish ustida ish boshladi. WIPO bazasida paydo boʻlgan yangi patent hujjatlari kelajakdagi Galaxy S27 smartfonining orqa panel dizayni qanday koʻrinish olishi mumkinligi haqida ilk tasavvurlarni bermoqda. Ushbu oʻzgarishlar Koreya brendining anʼanaviy dizayn konsepsiyasida sezilarli burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, patent chizmalarida asosiy kamera modullari bir-birining yonida, yagona choʻzilgan gorizontal blok ichida joylashtirilgani aks etgan. Mazkur yondashuv Samsungʼning hozirgi kunda qoʻllab kelayotgan uslubidan keskin farq qiladi. Yangi dizayn gʻoyasi Google Pixel 11 smartfonlarining tashqi koʻrinishini eslatib yuboradi va shu bilan birga, kompaniya oʻz vaqtida Galaxy S10 modelida foydalangan uslubni qisman qaytaradi.

Kamera bloki va uning oʻziga xos xususiyatlari

Chizmalardan birida kamera bloki korpusning orqa qopqogʻi bilan deyarli bir tekislikda, boʻrtib chiqmagan holda tasvirlangan. Biroq mutaxassislar real qurilmada modulning biroz boʻrtib turishi saqlanib qolishini taxmin qilmoqdalar. Gap shundaki, kamera qalinligini keskin kamaytirish yanada ixcham optikadan foydalanishni talab qiladi, bu esa oʻz navbatida suratga olish imkoniyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Shunga qaramay, kamera modulining biroz pastroq boʻlishi smartfon korpusini vizual jihatdan tartibli va silliq koʻrsatishga yordam beradi. Shuningdek, bu oʻzgarish qurilmaning turli xil magnit gʻiloflar va boshqa zamonaviy aksessuarlar bilan moslashuvchanligini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umumiy korpus tuzilishi va kelajakdagi rejalar

Patent hujjatlariga koʻra, Samsung Galaxy S27 modelining qolgan qismi odatiy va tanish shakllarni saqlab qoladi. Xususan, qurilmada tekis yon qirralar, silliqlashtirilgan burchaklar va brend uchun anʼanaviy boʻlgan korpus oʻlchamlari saqlanib qolishi kutilmoqda. Bu maʼlumotlar kompaniyaning kelgusida yagona kamera moduliga oʻtishi haqidagi oldingi mish-mishlarni ham amalda tasdiqlaydi.

Hozirgi bosqichda mazkur yangiliklar faqat patent bosqichida turgan boʻlsa-da, texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Samsung Galaxy S27 turkumiga oid rasmiy taqdimot va batafsil tafsilotlar anʼanaga koʻra 2027-yil boshida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Yangi dizayn qarorlari Koreya gigantining mobil qurilmalar bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin.

SamsungGalaxy S27SmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiXiaomi Mi 6 smartfoni uchun Android 17 bazasidagi HyperOS 4 chiqdiBugun, 13:29SpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiSpaceX ikkita Falcon 9 raketasini rekord muddatda fazoga uchirdiBugun, 12:29Honor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaHonor 2027 yilda yangi sirli qurilmani taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 11:59Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaSamsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqdaBugun, 09:51Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBugun, 08:54AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiAstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari