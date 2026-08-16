Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkin
WIPO bazasida paydo bo‘lgan patent hujjatlariga ko‘ra, Samsung Galaxy S27 flagmanining asosiy kameralari yagona cho‘zilgan gorizontal blokda joylashishi mumkin. Chizmalarda kamera moduli korpusning orqa qopqog‘i bilan deyarli bir tekis ko‘rsatilgan, biroq real qurilmada u biroz bo‘rtib turishi ehtimoli bor. Smartfon tekis yon qirralar, silliqlashtirilgan burchaklar va an’anaviy korpus o‘lchamlarini saqlab qolishi kutilmoqda.
Jahon bozorida eng ommabop smartfonlar ishlab chiqaruvchilardan biri boʻlgan Samsung kompaniyasi kelgusida taqdim etiladigan flagman qurilmalari tashqi koʻrinishini tubdan oʻzgartirish ustida ish boshladi. WIPO bazasida paydo boʻlgan yangi patent hujjatlari kelajakdagi Galaxy S27 smartfonining orqa panel dizayni qanday koʻrinish olishi mumkinligi haqida ilk tasavvurlarni bermoqda. Ushbu oʻzgarishlar Koreya brendining anʼanaviy dizayn konsepsiyasida sezilarli burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, patent chizmalarida asosiy kamera modullari bir-birining yonida, yagona choʻzilgan gorizontal blok ichida joylashtirilgani aks etgan. Mazkur yondashuv Samsungʼning hozirgi kunda qoʻllab kelayotgan uslubidan keskin farq qiladi. Yangi dizayn gʻoyasi Google Pixel 11 smartfonlarining tashqi koʻrinishini eslatib yuboradi va shu bilan birga, kompaniya oʻz vaqtida Galaxy S10 modelida foydalangan uslubni qisman qaytaradi.
Kamera bloki va uning oʻziga xos xususiyatlariChizmalardan birida kamera bloki korpusning orqa qopqogʻi bilan deyarli bir tekislikda, boʻrtib chiqmagan holda tasvirlangan. Biroq mutaxassislar real qurilmada modulning biroz boʻrtib turishi saqlanib qolishini taxmin qilmoqdalar. Gap shundaki, kamera qalinligini keskin kamaytirish yanada ixcham optikadan foydalanishni talab qiladi, bu esa oʻz navbatida suratga olish imkoniyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Shunga qaramay, kamera modulining biroz pastroq boʻlishi smartfon korpusini vizual jihatdan tartibli va silliq koʻrsatishga yordam beradi. Shuningdek, bu oʻzgarish qurilmaning turli xil magnit gʻiloflar va boshqa zamonaviy aksessuarlar bilan moslashuvchanligini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Umumiy korpus tuzilishi va kelajakdagi rejalarPatent hujjatlariga koʻra, Samsung Galaxy S27 modelining qolgan qismi odatiy va tanish shakllarni saqlab qoladi. Xususan, qurilmada tekis yon qirralar, silliqlashtirilgan burchaklar va brend uchun anʼanaviy boʻlgan korpus oʻlchamlari saqlanib qolishi kutilmoqda. Bu maʼlumotlar kompaniyaning kelgusida yagona kamera moduliga oʻtishi haqidagi oldingi mish-mishlarni ham amalda tasdiqlaydi.
Hozirgi bosqichda mazkur yangiliklar faqat patent bosqichida turgan boʻlsa-da, texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Samsung Galaxy S27 turkumiga oid rasmiy taqdimot va batafsil tafsilotlar anʼanaga koʻra 2027-yil boshida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Yangi dizayn qarorlari Koreya gigantining mobil qurilmalar bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin.
…