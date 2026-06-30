Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xato

·37·Sport
Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xato

Angliya terma jamoasi va "Liverpul" klubining sobiq yulduzi, "Oltin toʻp" sohibi Maykl Ouen zamonaviy futbolning eng yirik yulduzlaridan biri Harry Kane haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Ouenning fikricha, hozirda "Bavariya" sharafini himoya qilayotgan hujumchi Angliya futboli tarixidagi eng buyuk toʻpurar hisoblanadi. Biroq, ekspert futbolchining Germaniya chempionatiga yoʻl olganini uning faoliyatidagi eng katta strategik xato deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri uchun yozgan maqolasida Ouen avvallari Harry Kanening mahoratiga shubha bilan qaraganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, vaqt oʻtishi bilan Kane oʻz ustida ishlash va tinimsiz mehnat evaziga dunyoning eng xavfli hujumchisiga aylanganini isbotladi. Ouen Kaneni tugʻma iqtidor emas, balki oʻzini oʻzi yaratgan professional sifatida yuqori baholadi.

Bundesliga darajasi va rekordlar masalasi

Maykl Ouen Harry Kanening Myunxenning "Bavariya" klubiga oʻtganidan hamon norozi ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Angliya Premer-ligasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari boʻlish imkoniyati Germaniyadagi chempionlik unvonidan koʻra nufuzliroq edi. Ouen Bundesliga darajasini "oddiy" deb taʼriflab, u yerda gʻalaba qozonish Kane kabi yuqori saviyali oʻyinchi uchun katta natija emasligini taʼkidladi.

"Men oʻz fikrimda qolaman: Harry Kane Bundesligadan ancha yuqori darajadagi futbolchi. U Angliyada qolib, Alan Shirerning rekordini yangilashi kerak edi. Myunxen klubi bilan sovrinlar yutish uning merosiga Premer-ligadagi mutloq yetakchilikchalik taʼsir koʻrsatmaydi", — deb yozadi Ouen.

Shuningdek, sobiq hujumchi Kanening oʻyin uslubi yillar davomida oʻzgarib, yanada mukammallashganini eʼtirof etdi. Uning maydon markaziga tushib oʻyinni tashkil qilishi va jamoadoshlariga imkoniyat yaratishi hozirgi futbol uchun juda qadrli. Ouen futbolchining jismoniy holati va kam jarohat olishini ham alohida qayd etib oʻtdi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Ouen Harry Kaneni ruhiy jihatdan eng kuchli futbolchi deb hisoblaydi. Uning taʼkidlashicha, agar Jahon chempionati finalida hal qiluvchi penalti belgilansa, u bu masʼuliyatni hech ikkilanmasdan aynan Kanega ishonib topshirgan boʻlardi. Kanening sovuqqonligi va bosim ostida ishlash qobiliyati uni boshqa hujumchilardan ajratib turuvchi asosiy jihatdir.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, Harry Kane ayni damda Germaniyada sermahsul oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, Angliyadagi ekspertlar va muxlislar uning vataniga qaytishini va oʻz rekordlarini davom ettirishini intizorlik bilan kutishmoqda. Ouenning eʼtirofi esa Kanening ingliz futboli tarixidagi oʻrni naqadar baland ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Harry KaneMaykl OuenBavariyaAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiBugun, 23:14Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 23:14Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiAnsu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiBugun, 22:40Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaJon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaBugun, 22:39Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaGabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaBugun, 21:56Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi