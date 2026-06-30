Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xato
Angliya terma jamoasi va "Liverpul" klubining sobiq yulduzi, "Oltin toʻp" sohibi Maykl Ouen zamonaviy futbolning eng yirik yulduzlaridan biri Harry Kane haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Ouenning fikricha, hozirda "Bavariya" sharafini himoya qilayotgan hujumchi Angliya futboli tarixidagi eng buyuk toʻpurar hisoblanadi. Biroq, ekspert futbolchining Germaniya chempionatiga yoʻl olganini uning faoliyatidagi eng katta strategik xato deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri uchun yozgan maqolasida Ouen avvallari Harry Kanening mahoratiga shubha bilan qaraganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, vaqt oʻtishi bilan Kane oʻz ustida ishlash va tinimsiz mehnat evaziga dunyoning eng xavfli hujumchisiga aylanganini isbotladi. Ouen Kaneni tugʻma iqtidor emas, balki oʻzini oʻzi yaratgan professional sifatida yuqori baholadi.
Bundesliga darajasi va rekordlar masalasiMaykl Ouen Harry Kanening Myunxenning "Bavariya" klubiga oʻtganidan hamon norozi ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Angliya Premer-ligasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari boʻlish imkoniyati Germaniyadagi chempionlik unvonidan koʻra nufuzliroq edi. Ouen Bundesliga darajasini "oddiy" deb taʼriflab, u yerda gʻalaba qozonish Kane kabi yuqori saviyali oʻyinchi uchun katta natija emasligini taʼkidladi.
"Men oʻz fikrimda qolaman: Harry Kane Bundesligadan ancha yuqori darajadagi futbolchi. U Angliyada qolib, Alan Shirerning rekordini yangilashi kerak edi. Myunxen klubi bilan sovrinlar yutish uning merosiga Premer-ligadagi mutloq yetakchilikchalik taʼsir koʻrsatmaydi", — deb yozadi Ouen.
Shuningdek, sobiq hujumchi Kanening oʻyin uslubi yillar davomida oʻzgarib, yanada mukammallashganini eʼtirof etdi. Uning maydon markaziga tushib oʻyinni tashkil qilishi va jamoadoshlariga imkoniyat yaratishi hozirgi futbol uchun juda qadrli. Ouen futbolchining jismoniy holati va kam jarohat olishini ham alohida qayd etib oʻtdi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Ouen Harry Kaneni ruhiy jihatdan eng kuchli futbolchi deb hisoblaydi. Uning taʼkidlashicha, agar Jahon chempionati finalida hal qiluvchi penalti belgilansa, u bu masʼuliyatni hech ikkilanmasdan aynan Kanega ishonib topshirgan boʻlardi. Kanening sovuqqonligi va bosim ostida ishlash qobiliyati uni boshqa hujumchilardan ajratib turuvchi asosiy jihatdir.
Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, Harry Kane ayni damda Germaniyada sermahsul oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, Angliyadagi ekspertlar va muxlislar uning vataniga qaytishini va oʻz rekordlarini davom ettirishini intizorlik bilan kutishmoqda. Ouenning eʼtirofi esa Kanening ingliz futboli tarixidagi oʻrni naqadar baland ekanini yana bir bor tasdiqladi.
…