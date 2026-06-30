Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdi

·0·Sport
Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdi

Braziliya terma jamoasining yosh yulduzi Endrick Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng oʻzining kelajakdagi rejalari va Carlo Ancelotti bilan boʻlgan munosabatlari haqida ochiq bayonot berdi. Musobaqaning guruh bosqichida Yaponiyaga qarshi kechgan muhim bahsda gʻalabaga hissa qoʻshgan hujumchi, endilikda Real Madrid safida yangi sahifa ochishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turnirning ilk oʻyinlarida zaxirada qolib ketishi ijtimoiy tarmoqlarda turli memlar va tanqidlarga sabab boʻlgan edi. Biroq Yaponiya bilan oʻyinda ikkinchi boʻlimni toʻliq oʻtkazgan futbolchi, murabbiyning qarorlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini taʼkidladi. AS nashri xabariga koʻra, Endrick oʻz faoliyatidagi soʻnggi olti oyni hayotidagi eng muhim davr deb hisoblaydi.

Ijaradagi muvaffaqiyat va Jahon chempionati

Mavsumning birinchi yarmini Real Madrid tarkibida kam oʻyin amaliyoti bilan oʻtkazgan Endrick, Lyon klubiga ijaraga berilgan edi. Fransiyadagi muvaffaqiyatli yurish unga nafaqat oʻz salohiyatini koʻrsatish, balki terma jamoa safida Jahon chempionatiga yoʻl olish imkonini ham berdi. Futbolchi Lyon rahbariyatiga unga ishonch bildirgani uchun minnatdorchilik bildirdi.

Musobaqa boshida Endrick va Carlo Ancelotti oʻrtasida goʻyoki kelishmovchilik borligi haqidagi mish-mishlar urchigan edi. Marokash bilan durangda maydonga tushmagan, Gaiti va Shotlandiyaga qarshi oʻyinlarda esa juda kam vaqt olgan hujumchi, barcha shubhalarga chek qoʻydi. Uning soʻzlariga koʻra, Ancelotti har doim jamoa manfaatini shaxsiy manfaatlardan ustun qoʻyadigan tajribali mutaxassisdir.

Ancelotti taktikasi va kelajak rejalari

"U ajoyib murabbiy va nima qilayotganini juda yaxshi biladi. Ancelotti muxlislar yoki Endrick uchun emas, balki jamoa uchun eng yaxshi boʻlgan qarorni qabul qiladi", — deya taʼkidladi yosh hujumchi. Murabbiyning sabrli boʻlish haqidagi maslahatlari oʻz mevasini berdi va Yaponiya bilan oʻyinda Endrickning maydonga tushishi uchrashuv taqdirini oʻzgartirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi.

Hozirda Braziliya terma jamoasi bilan nimchorak finalga yoʻllanmani qoʻlga kiritgan futbolchi, musobaqadan soʻng Madridga qaytishni intiqlik bilan kutmoqda. Real Madrid muxlislari uchun bu xushxabar, chunki ijarada tajriba orttirgan va ruhan chiniqqan Endrick yangi mavsumda "Qirollik klubi" hujum chizigʻini kuchaytirishi kutilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Endrickning transferi va uning Madridga moslashish jarayoni Yevropa sport matbuotining diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Uning terma jamoa safidagi ishonchli oʻyini Real Madrid rahbariyatining unga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamladi.

EndrickReal MadridCarlo AncelottiBraziliyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiBugun, 23:14Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiAnsu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiBugun, 22:40Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaJon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaBugun, 22:39Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoMaykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoBugun, 22:11Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaGabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaBugun, 21:56Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi