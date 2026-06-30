Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdi
Braziliya terma jamoasining yosh yulduzi Endrick Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan soʻng oʻzining kelajakdagi rejalari va Carlo Ancelotti bilan boʻlgan munosabatlari haqida ochiq bayonot berdi. Musobaqaning guruh bosqichida Yaponiyaga qarshi kechgan muhim bahsda gʻalabaga hissa qoʻshgan hujumchi, endilikda Real Madrid safida yangi sahifa ochishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turnirning ilk oʻyinlarida zaxirada qolib ketishi ijtimoiy tarmoqlarda turli memlar va tanqidlarga sabab boʻlgan edi. Biroq Yaponiya bilan oʻyinda ikkinchi boʻlimni toʻliq oʻtkazgan futbolchi, murabbiyning qarorlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlashini taʼkidladi. AS nashri xabariga koʻra, Endrick oʻz faoliyatidagi soʻnggi olti oyni hayotidagi eng muhim davr deb hisoblaydi.
Ijaradagi muvaffaqiyat va Jahon chempionatiMavsumning birinchi yarmini Real Madrid tarkibida kam oʻyin amaliyoti bilan oʻtkazgan Endrick, Lyon klubiga ijaraga berilgan edi. Fransiyadagi muvaffaqiyatli yurish unga nafaqat oʻz salohiyatini koʻrsatish, balki terma jamoa safida Jahon chempionatiga yoʻl olish imkonini ham berdi. Futbolchi Lyon rahbariyatiga unga ishonch bildirgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
Musobaqa boshida Endrick va Carlo Ancelotti oʻrtasida goʻyoki kelishmovchilik borligi haqidagi mish-mishlar urchigan edi. Marokash bilan durangda maydonga tushmagan, Gaiti va Shotlandiyaga qarshi oʻyinlarda esa juda kam vaqt olgan hujumchi, barcha shubhalarga chek qoʻydi. Uning soʻzlariga koʻra, Ancelotti har doim jamoa manfaatini shaxsiy manfaatlardan ustun qoʻyadigan tajribali mutaxassisdir.
Ancelotti taktikasi va kelajak rejalari"U ajoyib murabbiy va nima qilayotganini juda yaxshi biladi. Ancelotti muxlislar yoki Endrick uchun emas, balki jamoa uchun eng yaxshi boʻlgan qarorni qabul qiladi", — deya taʼkidladi yosh hujumchi. Murabbiyning sabrli boʻlish haqidagi maslahatlari oʻz mevasini berdi va Yaponiya bilan oʻyinda Endrickning maydonga tushishi uchrashuv taqdirini oʻzgartirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi.
Hozirda Braziliya terma jamoasi bilan nimchorak finalga yoʻllanmani qoʻlga kiritgan futbolchi, musobaqadan soʻng Madridga qaytishni intiqlik bilan kutmoqda. Real Madrid muxlislari uchun bu xushxabar, chunki ijarada tajriba orttirgan va ruhan chiniqqan Endrick yangi mavsumda "Qirollik klubi" hujum chizigʻini kuchaytirishi kutilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Endrickning transferi va uning Madridga moslashish jarayoni Yevropa sport matbuotining diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Uning terma jamoa safidagi ishonchli oʻyini Real Madrid rahbariyatining unga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamladi.
…