UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdi

·82·Sport
UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdi

Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) moliyaviy barqarorlik qoidalarini buzgan bir qator yetakchi klublarga nisbatan jiddiy sanksiyalar eʼlon qildi. Angliya Premer-ligasining toʻrtta vakili — Chelsi, Nyukasl, Nottingham Forest va Aston Villa klublari moliyaviy nazorat organi (CFCB) tomonidan belgilangan limitlardan oshib ketgani uchun yirik miqdorda jarimaga tortildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

UEFA hisobotiga koʻra, ushbu jamoalar tarkibni shakllantirish xarajatlari boʻyicha oʻrnatilgan 70 foizlik meʼyorni buzganlikda aybdor deb topilgan. Bu qoida klublarning umumiy daromadiga nisbatan futbolchilar maoshi va transfer xarajatlari ulushini cheklashga qaratilgan. Tekshiruvlar 2025-yilgi kalendar yili uchun taqdim etilgan moliyaviy hisobotlar asosida oʻtkazildi.

Nyukasl va Yuventus uchun maxsus kelishuv

Eng ogʻir sanksiyalar Nyukasl va Italiyaning Yuventus klublariga nisbatan qoʻllandi. Ushbu jamoalar UEFA bilan uch yillik maxsus hisob-kitob kelishuviga imzo chekishdi. Nyukasl klubi "futbol daromadlari qoidasi"ni buzgani uchun jami 10 million yevro miqdorida jarimaga tortildi. Shundan 7 million yevrosi shartli boʻlib, klub kelgusi yillarda moliyaviy intizomga rioya qilsa, ushbu mablagʻni toʻlamasligi mumkin.

Klublar 2028-29 yilgi mavsumga qadar oʻz moliyaviy holatini toʻliq tartibga solishlari shart. Bu muddat ichida ular UEFA nazorati ostida boʻladi va har yili oʻz koʻrsatkichlarini yaxshilab borishlari talab etiladi. Aks holda, jamoalar Yevrokuboklardan chetlatilish xavfi ostida qoladi.

Aston Villa va Chelsi holati

Aston Villa klubi eng katta moliyaviy yoʻqotishga uchradi — birmingemliklar jami 22,5 million yevro miqdorida jarima toʻlaydigan boʻldi. Shuningdek, ushbu klub va Fransiyaning Strasbourg jamoasiga nisbatan UEFA musobaqalari uchun yangi futbolchilarni roʻyxatdan oʻtkazish boʻyicha cheklovlar joriy etildi. Bu Aston Villa uchun jiddiy zarba boʻlishi mumkin, chunki jamoa ayni damda Chempionlar ligasida ishtirok etmoqda.

Chelsi klubi esa nisbatan kamroq — 3 million yevro miqdoridagi jarima bilan qutuldi. UEFA mutaxassislari London klubi va Aston Villa soʻnggi hisobotlarda ijobiy dinamika koʻrsatayotganini qayd etishgan. Shu sababli, ularning jarimalarining bir qismi shartli etib belgilandi va klublar 2026-yilga qadar xarajatlarni qisqartirishda davom etsa, jazo choralari yumshatiladi.

Umuman olganda, UEFA tomonidan jazolangan klublar roʻyxati ancha keng:

  • Aston Villa, Chelsi, Nyukasl, Nottingham Forest (Angliya)
  • OGC Nice, RC Strasbourg (Fransiya)
  • AEK Athens (Gretsiya)
  • ACF Fiorentina (Italiya)
  • Fenerbahce SK (Turkiya)
Ushbu sanksiyalar Yevropa futbolida moliyaviy "feyr-pley" tizimi yanada qatʼiylashayotganidan dalolat beradi. Endilikda klublar nafaqat transfer bozorida faol boʻlishi, balki oʻz daromadlari va xarajatlari oʻrtasidagi balansni qatʼiy nazorat qilishlari shart. Aks holda, hatto eng boy klublar ham xalqaro maydondagi ishtirokidan mahrum boʻlishi mumkin.

UEFAChelseaNewcastleFutbolSanksiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaFransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 01:05Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:56Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiErling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiBugun, 00:20JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 00:09Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiShomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi