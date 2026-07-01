Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdi

·30·Sport
Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdi

AQSHning Dallas shahrida boʻlib oʻtgan JCh-2026 guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Norvegiya terma jamoasi Kot-d'Ivuar ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu natija skandinaviyaliklarga musobaqaning nimchorak final yoʻllanmasini taqdim etdi. Uchrashuvning asosiy qahramoniga aylangan Erling Xoland oʻyin yakunlanishi arafasida gʻalaba golini kiritib, oʻz jamoasining keyingi bosqichga chiqishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning birinchi boʻlimi afrikaliklarning ustunligida oʻtgan boʻlsa-da, hisobni Norvegiya ochishga muvaffaq boʻldi. Martin Odegaard tomonidan boshlangan hujumni Nusa chap qanotda davom ettirdi va raqib himoyachilarini aldab oʻtib, darvozaning uzoq burchagini aniq nishonga oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu goldan soʻng norvegiyaliklar oʻz ustunligini oshirish uchun yana bir nechta qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi, biroq Erling Xoland va Alexander Sorloth vaziyatlardan foydalana olishmadi.

Amad Diallo va Kot-d'Ivuarning javob zarbasi

Ikkinchi boʻlimda Kot-d'Ivuar tarkibida zaxiradan maydonga tushgan Manchester Yunayted vingeri Amad Diallo oʻyin tempini keskin oʻzgartirib yubordi. Dastlab u oʻz darvozasi chizigʻi ustidan toʻpni qaytarib yuborgan boʻlsa, birozdan soʻng Nicolas Pepe bilan ajoyib kombinatsiya tashkil qilib, muvozanatni tikladi. Diallo jarima maydonchasi ichida himoyachini dogʻda qoldirib, yaqin masofadan darvozani ishgʻol qildi.

Biroq Norvegiya va ularning asosiy toʻpurari Erling Xoland taslim boʻlishni istamadi. Oʻyinning 86-daqiqasida Oscar Bobbning uzatmasidan soʻng Patrick Berg toʻpni markazga yetkazib berdi va Manchester Siti hujumchisi biroz omadli tarzda boʻlsa-da, gʻalaba golini kiritdi. Bu gol Norvegiya uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, ularni jahon chempionatining pley-off bosqichiga olib chiqdi.

Uchrashuvning soʻnggi soniyalarida Amad Diallo jarima zarbasi orqali hisobni tenglashtirishi mumkin edi, biroq Norvegiya darvozaboni Orjan Nyland mahorat koʻrsatib, toʻpni qaytarishga erishdi. Shunday qilib, Kot-d'Ivuar turnir bilan xayrlashadigan boʻldi, Norvegiya esa oʻz yurishini davom ettiradi.

Ushbu gʻalaba Norvegiya futboli uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Koʻp yillik tanaffusdan soʻng jahon chempionatiga qaytgan jamoa, Erling Xoland va Martin Odegaard kabi yulduzlar yetakchiligida pley-offda ham jiddiy qarshilik koʻrsatishga tayyor ekanini isbotladi.

JCh-2026Erling HaalandNorvegiyaFutbolManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 00:09UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiUEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiKecha, 23:55Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiShomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiKecha, 23:55Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiKecha, 23:14Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiKecha, 23:14Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiAnsu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiKecha, 22:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi