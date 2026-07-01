Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdi
AQSHning Dallas shahrida boʻlib oʻtgan JCh-2026 guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Norvegiya terma jamoasi Kot-d'Ivuar ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu natija skandinaviyaliklarga musobaqaning nimchorak final yoʻllanmasini taqdim etdi. Uchrashuvning asosiy qahramoniga aylangan Erling Xoland oʻyin yakunlanishi arafasida gʻalaba golini kiritib, oʻz jamoasining keyingi bosqichga chiqishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning birinchi boʻlimi afrikaliklarning ustunligida oʻtgan boʻlsa-da, hisobni Norvegiya ochishga muvaffaq boʻldi. Martin Odegaard tomonidan boshlangan hujumni Nusa chap qanotda davom ettirdi va raqib himoyachilarini aldab oʻtib, darvozaning uzoq burchagini aniq nishonga oldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu goldan soʻng norvegiyaliklar oʻz ustunligini oshirish uchun yana bir nechta qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi, biroq Erling Xoland va Alexander Sorloth vaziyatlardan foydalana olishmadi.
Amad Diallo va Kot-d'Ivuarning javob zarbasiIkkinchi boʻlimda Kot-d'Ivuar tarkibida zaxiradan maydonga tushgan Manchester Yunayted vingeri Amad Diallo oʻyin tempini keskin oʻzgartirib yubordi. Dastlab u oʻz darvozasi chizigʻi ustidan toʻpni qaytarib yuborgan boʻlsa, birozdan soʻng Nicolas Pepe bilan ajoyib kombinatsiya tashkil qilib, muvozanatni tikladi. Diallo jarima maydonchasi ichida himoyachini dogʻda qoldirib, yaqin masofadan darvozani ishgʻol qildi.
Biroq Norvegiya va ularning asosiy toʻpurari Erling Xoland taslim boʻlishni istamadi. Oʻyinning 86-daqiqasida Oscar Bobbning uzatmasidan soʻng Patrick Berg toʻpni markazga yetkazib berdi va Manchester Siti hujumchisi biroz omadli tarzda boʻlsa-da, gʻalaba golini kiritdi. Bu gol Norvegiya uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, ularni jahon chempionatining pley-off bosqichiga olib chiqdi.
Uchrashuvning soʻnggi soniyalarida Amad Diallo jarima zarbasi orqali hisobni tenglashtirishi mumkin edi, biroq Norvegiya darvozaboni Orjan Nyland mahorat koʻrsatib, toʻpni qaytarishga erishdi. Shunday qilib, Kot-d'Ivuar turnir bilan xayrlashadigan boʻldi, Norvegiya esa oʻz yurishini davom ettiradi.
Ushbu gʻalaba Norvegiya futboli uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Koʻp yillik tanaffusdan soʻng jahon chempionatiga qaytgan jamoa, Erling Xoland va Martin Odegaard kabi yulduzlar yetakchiligida pley-offda ham jiddiy qarshilik koʻrsatishga tayyor ekanini isbotladi.
…