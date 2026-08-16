78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?

·0·Sport
78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?

AQSHning Filadelfiya shahrida yakuniga yetgan UFC 330 turnirining markaziy bellashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Yen Machado Gerri ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozonib, chempionlik kamarini ilk bor himoya qildi.

Turnir yakunlangach, UFC promousheni matbuot xizmati 25 daqiqalik murosasiz chempionlik to‘qnashuvining to‘liq rasmiy statistikasini oshkor qildi.

7 ta teykdaun va nokdaun: Maxachevning ustunligi raqamlarda

E’lon qilingan rasmiy ko‘rsatkichlarga ko‘ra, rossiyalik chempion oktagonda yuqori aniqlik va kurashdagi mutlaq nazoratni namoyish etdi:

  • Zarbalar soni va aniqligi: Maxachev 5 raund davomida jami 78 ta zarba yo‘llab, ularning 22 tasini aniq (aksentli) nishonga yetkazdi. Chempionning zarbalar aniqlik darajasi 68 foizni tashkil qildi;

  • Nishonlar taqsimoti: Islam 9 marta raqibining boshiga, 3 marta tanasiga hamda 10 marta oyoq qismiga zarba berdi;

  • Nokdaun va kurash: Maxachev jang davomida Gerrini 1 marta og‘ir nokdaun holatiga tushirdi va oktagonda jami 7 ta muvaffaqiyatli teykdaun (yiqitish) amalga oshirib, parterda to‘liq ustunlikka erishdi.

Yen Gerrining ko‘rsatkichlari: Ko‘proq zarba, lekin past samaradorlik

Irlandiyalik da’vogar tik turib jang olib borishga harakat qilgan bo‘lsa-da, chempionning bosimini sindira olmadi:

  • Umumiy zarbalar: Gerri besh raund davomida jami 89 ta zarba yo‘llab, ularning 29 tasini aniq manzilga yetkazdi;

  • Zarbalar yo‘nalishi: Yenning zarbalaridan 7 tasi boshga, 16 tasi tanaga va 6 tasi oyoq qismiga to‘g‘ri keldi;

  • Aniqlik darajasi: Da’vogarning zarbalar aniqligi 63 foizni tashkil etib, chempionnikidan pastroq ko‘rsatkich qayd etdi.

Gerri ko‘proq umumiy zarba yo‘llaganiga qaramay, Maxachevning amalga oshirgan 7 ta teykdauni, nokdaun va nazorati hakamlarning bir ovozdan chempion foydasiga qaror chiqarishida hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Bugun, 21:38Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha