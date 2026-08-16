78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?
AQSHning Filadelfiya shahrida yakuniga yetgan UFC 330 turnirining markaziy bellashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Yen Machado Gerri ustidan hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozonib, chempionlik kamarini ilk bor himoya qildi.
Turnir yakunlangach, UFC promousheni matbuot xizmati 25 daqiqalik murosasiz chempionlik to‘qnashuvining to‘liq rasmiy statistikasini oshkor qildi.
7 ta teykdaun va nokdaun: Maxachevning ustunligi raqamlarda
E’lon qilingan rasmiy ko‘rsatkichlarga ko‘ra, rossiyalik chempion oktagonda yuqori aniqlik va kurashdagi mutlaq nazoratni namoyish etdi:
Zarbalar soni va aniqligi: Maxachev 5 raund davomida jami 78 ta zarba yo‘llab, ularning 22 tasini aniq (aksentli) nishonga yetkazdi. Chempionning zarbalar aniqlik darajasi 68 foizni tashkil qildi;
Nishonlar taqsimoti: Islam 9 marta raqibining boshiga, 3 marta tanasiga hamda 10 marta oyoq qismiga zarba berdi;
Nokdaun va kurash: Maxachev jang davomida Gerrini 1 marta og‘ir nokdaun holatiga tushirdi va oktagonda jami 7 ta muvaffaqiyatli teykdaun (yiqitish) amalga oshirib, parterda to‘liq ustunlikka erishdi.
Yen Gerrining ko‘rsatkichlari: Ko‘proq zarba, lekin past samaradorlik
Irlandiyalik da’vogar tik turib jang olib borishga harakat qilgan bo‘lsa-da, chempionning bosimini sindira olmadi:
Umumiy zarbalar: Gerri besh raund davomida jami 89 ta zarba yo‘llab, ularning 29 tasini aniq manzilga yetkazdi;
Zarbalar yo‘nalishi: Yenning zarbalaridan 7 tasi boshga, 16 tasi tanaga va 6 tasi oyoq qismiga to‘g‘ri keldi;
Aniqlik darajasi: Da’vogarning zarbalar aniqligi 63 foizni tashkil etib, chempionnikidan pastroq ko‘rsatkich qayd etdi.
Gerri ko‘proq umumiy zarba yo‘llaganiga qaramay, Maxachevning amalga oshirgan 7 ta teykdauni, nokdaun va nazorati hakamlarning bir ovozdan chempion foydasiga qaror chiqarishida hal qiluvchi omil bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…