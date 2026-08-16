Barselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdi

·22·Sport
Barselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdi
Qisqacha

Barselona yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Shveytsariyaning Bazel klubini 5:2 hisobida mag'lub etdi. Kataloniyaliklar uchrashuv boshidanoq tashabbusni qo'lga olib, Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim va Lamine Yamal gollari evaziga ustunlikka erishdi. Bessio dubl qayd etgan bo'lsa, Bazel safida Dukure gol urdi. Ikkinchi bo'limda Barselona o'z ustunligini to'liq namoyish etib, yirik g'alabasini ta'minladi.

Yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Barselona klubi Shveytsariyaning Bazel jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida 5:2 hisobida gʻalaba qozondi. Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, kataloniyaliklar uchrashuv boshidanoq tashabbusni oʻz qoʻliga olib, raqib darvozasi tomon xavfli hujumlarni uyushtirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning dastlabki oʻn daqiqaligidaqanoatlar orqali faol harakat qilgan Gordon va Karim Adeyemi raqib jarima maydonchasida bir nechta qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi. Shuningdek, Espartning jarima maydoni tashqarisidan yoʻllagan kuchli zarbasi toʻsin yuqorisidan oʻtib ketdi. Biroq vaqt oʻtishi bilan maydon egalari oʻyin tizginini oʻz qoʻliga ola boshladi.

Birinchi boʻlimdagi kurashlar

Bazel futbolchilari kataloniyaliklarning hujumlarini muvaffaqiyatli bartaraf etib, Aaron Malouda timsolida hisobni ochishga yaqin kelishdi. Shveytsariyaliklar oʻzlarining eng faol daqiqalarini oʻtkazayotgan bir paytda, Barselona oʻz soʻzini aytdi.

Rafinya qanotdan uzatgan toʻpni Karim Adeyemi chaqqonlik bilan egallab olib, chap oyogʻi bilan darvozani aniq nishonga oldi. Tanaffusga qadar Rafinya va Fermin hisobni oʻzgartirish uchun qulay imkoniyatlarga ega boʻlishgan boʻlsa-da, ulardan foydalana olishmadi.

Gollarga boy ikkinchi boʻlim

Fursatlardan foydalanmagan kataloniyaliklar buning evaziga darhol jazolanishdi. Himoyadagi xato va boʻshashtirilgan toʻpdan foydalangan Dukure muvozanatni tiklab, mahalliy muxlislarni xursand qildi.

Shunga qaramay, uchrashuvning qolgan qismida Barselona oʻzining ustunligini toʻliq namoyish etdi. Karim Adeyemi bilan bir qatorda Hamza Abdelkarim va Lamine Yamal raqib darvozasini ishgʻol qilishdi. Shuningdek, Bessio oʻz nomiga dubl yozdirib qoʻyib, kataloniyaliklarning bu uchrashuvdagi yirik gʻalabasini va ishonchli oʻyinini toʻliq taʼminladi.

BarselonaBazelKarim AdeyemiLamine YamalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!O‘zbek shousi: Fayzullayevdan assist, Shomurodovdan gol — «Bashakshehir»da g‘alaba!Bugun, 23:01«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51Liverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiLiverpul va Komo oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvida ogʻir jarohat qayd etildiBugun, 22:50«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha