Barselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdi
Barselona yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Shveytsariyaning Bazel klubini 5:2 hisobida mag'lub etdi. Kataloniyaliklar uchrashuv boshidanoq tashabbusni qo'lga olib, Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim va Lamine Yamal gollari evaziga ustunlikka erishdi. Bessio dubl qayd etgan bo'lsa, Bazel safida Dukure gol urdi. Ikkinchi bo'limda Barselona o'z ustunligini to'liq namoyish etib, yirik g'alabasini ta'minladi.
Yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Barselona klubi Shveytsariyaning Bazel jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida 5:2 hisobida gʻalaba qozondi. Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, kataloniyaliklar uchrashuv boshidanoq tashabbusni oʻz qoʻliga olib, raqib darvozasi tomon xavfli hujumlarni uyushtirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning dastlabki oʻn daqiqaligidaqanoatlar orqali faol harakat qilgan Gordon va Karim Adeyemi raqib jarima maydonchasida bir nechta qulay imkoniyatlarga ega boʻlishdi. Shuningdek, Espartning jarima maydoni tashqarisidan yoʻllagan kuchli zarbasi toʻsin yuqorisidan oʻtib ketdi. Biroq vaqt oʻtishi bilan maydon egalari oʻyin tizginini oʻz qoʻliga ola boshladi.
Birinchi boʻlimdagi kurashlarBazel futbolchilari kataloniyaliklarning hujumlarini muvaffaqiyatli bartaraf etib, Aaron Malouda timsolida hisobni ochishga yaqin kelishdi. Shveytsariyaliklar oʻzlarining eng faol daqiqalarini oʻtkazayotgan bir paytda, Barselona oʻz soʻzini aytdi.
Rafinya qanotdan uzatgan toʻpni Karim Adeyemi chaqqonlik bilan egallab olib, chap oyogʻi bilan darvozani aniq nishonga oldi. Tanaffusga qadar Rafinya va Fermin hisobni oʻzgartirish uchun qulay imkoniyatlarga ega boʻlishgan boʻlsa-da, ulardan foydalana olishmadi.
Gollarga boy ikkinchi boʻlimFursatlardan foydalanmagan kataloniyaliklar buning evaziga darhol jazolanishdi. Himoyadagi xato va boʻshashtirilgan toʻpdan foydalangan Dukure muvozanatni tiklab, mahalliy muxlislarni xursand qildi.
Shunga qaramay, uchrashuvning qolgan qismida Barselona oʻzining ustunligini toʻliq namoyish etdi. Karim Adeyemi bilan bir qatorda Hamza Abdelkarim va Lamine Yamal raqib darvozasini ishgʻol qilishdi. Shuningdek, Bessio oʻz nomiga dubl yozdirib qoʻyib, kataloniyaliklarning bu uchrashuvdagi yirik gʻalabasini va ishonchli oʻyinini toʻliq taʼminladi.
…