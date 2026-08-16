Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?

·10·Sport
Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?
Qisqacha

Islam Maxachev AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 markaziy jangida 1-raqamli da’vogar Yen Machado Gerri ni mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi. Beshinchi raund oldidan Habib Nurmagomedov unga bu raundni albatta yutishi kerakligini aytib, jang hali hal bo‘lmaganini anglatdi. Shu ko‘rsatmadan so‘ng Maxachev so‘nggi 5 daqiqalikda faolroq harakat qilib, hakamlar qarorini o‘z foydasiga hal etdi.

AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 superturnirining markaziy jangida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev 1-raqamli xavfli da’vogar Yen Machado Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.

Jang yakunlangach, rossiyalik chempion hal qiluvchi beshinchi raund oldidan burchakda sobiq yengilmas chempion Habib Nurmagomedov unga qanday ko‘rsatma berganini ochiqladi.

4 va 5-raundlar orasidagi muhim daqiqa

«Home of Fight» nashrining «X» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida e’lon qilingan xabarga ko‘ra, Maxachev burchakdagi qisqa, ammo hal qiluvchi suhbat haqida shunday dedi:

«Final raundigacha uchta raundda g‘alaba qozondim deb o‘ylagandim. Ammo Habib menga beshinchi raundni yutishim shartligini aytdi. Shundan so‘ng tushundimki, g‘alaba hali naqd emas.

Men uchinchi va to‘rtinchi raundlarda tempni biroz pasaytirgandim. Shuning uchun bo‘lsa kerak, beshinchi raundda energiyam ko‘proq qolgan edi».

Aynan Habib Nurmagomedovning ushbu ogohlantirishi va vaziyatni to‘g‘ri baholashi Islamga so‘nggi 5 daqiqalikda yanada faolroq harakat qilib, hakamlar qarorini o‘z foydasiga hal etishga yordam berdi.

29 ta g‘alaba: Nurmagomedov bilan tenglashgan natija

Mazkur muvaffaqiyat Islam Maxachevning professional yakkakurashdagi maqomini yanada yuqori pog‘onaga olib chiqdi:

  • Professional rekord: Endilikda Islam Maxachev hisobida 29 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat mavjud;

  • Habib rekordining takrorlanishi: Ushbu g‘alaba orqali Maxachev g‘alabalar soni bo‘yicha do‘sti va ustozi Habib Nurmagomedovning (29-0) ko‘rsatkichiga yetib oldi;

  • Tarixiy seriya: Shuningdek, rossiyalik jangchi UFC tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya (17 ta g‘alaba) bo‘yicha ham mutlaq rekordchiga aylandi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevKhabib NurmagomedovUFCPhiladelphiaIan Machado Garry
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?Bugun, 21:45Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha