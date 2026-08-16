Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?
Islam Maxachev AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 markaziy jangida 1-raqamli da’vogar Yen Machado Gerri ni mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildi. Beshinchi raund oldidan Habib Nurmagomedov unga bu raundni albatta yutishi kerakligini aytib, jang hali hal bo‘lmaganini anglatdi. Shu ko‘rsatmadan so‘ng Maxachev so‘nggi 5 daqiqalikda faolroq harakat qilib, hakamlar qarorini o‘z foydasiga hal etdi.
AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 330 superturnirining markaziy jangida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev 1-raqamli xavfli da’vogar Yen Machado Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Jang yakunlangach, rossiyalik chempion hal qiluvchi beshinchi raund oldidan burchakda sobiq yengilmas chempion Habib Nurmagomedov unga qanday ko‘rsatma berganini ochiqladi.
4 va 5-raundlar orasidagi muhim daqiqa
«Home of Fight» nashrining «X» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida e’lon qilingan xabarga ko‘ra, Maxachev burchakdagi qisqa, ammo hal qiluvchi suhbat haqida shunday dedi:
«Final raundigacha uchta raundda g‘alaba qozondim deb o‘ylagandim. Ammo Habib menga beshinchi raundni yutishim shartligini aytdi. Shundan so‘ng tushundimki, g‘alaba hali naqd emas.
Men uchinchi va to‘rtinchi raundlarda tempni biroz pasaytirgandim. Shuning uchun bo‘lsa kerak, beshinchi raundda energiyam ko‘proq qolgan edi».
Aynan Habib Nurmagomedovning ushbu ogohlantirishi va vaziyatni to‘g‘ri baholashi Islamga so‘nggi 5 daqiqalikda yanada faolroq harakat qilib, hakamlar qarorini o‘z foydasiga hal etishga yordam berdi.
29 ta g‘alaba: Nurmagomedov bilan tenglashgan natija
Mazkur muvaffaqiyat Islam Maxachevning professional yakkakurashdagi maqomini yanada yuqori pog‘onaga olib chiqdi:
Professional rekord: Endilikda Islam Maxachev hisobida 29 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat mavjud;
Habib rekordining takrorlanishi: Ushbu g‘alaba orqali Maxachev g‘alabalar soni bo‘yicha do‘sti va ustozi Habib Nurmagomedovning (29-0) ko‘rsatkichiga yetib oldi;
Tarixiy seriya: Shuningdek, rossiyalik jangchi UFC tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya (17 ta g‘alaba) bo‘yicha ham mutlaq rekordchiga aylandi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…