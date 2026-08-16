Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»
Muhammad Salohning «Trabzonspor» safiga qo'shilishi Trabzon shahri va muxlislarida katta hayajon uyg'otdi. Klub prezidenti Ertug'rul Dog'an Salohni dunyodagi eng muhim futbolchilardan biri deb atab, uning jamoaga kelishi bilan iliq muhit shakllanganini ta'kidladi. Uning fikricha, transfer Islom olami uchun faxr manbai bo'lishi, Misr va Turkiya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashi hamda Trabzonga misrlik va arab sayyohlari oqimini oshirishi mumkin.
Turkiya futbolida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan transferlardan biri — jahon futboli yulduzi Muhammad Salohning «Trabzonspor» safiga kelib qo‘shilishi nafaqat sport, balki ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda ham yangi to‘lqinni boshlab berdi.
Klub prezidenti Ertug‘rul Dog‘an «ON Sport» telekanaliga bergan maxsus intervyusida misrlik hujumchining jamoaga kelishi qanday qabul qilingani va uning klub hayotidagi ulkan o‘rni haqida to‘lqinlanib gapirdi.
Shahardagi bayramona kayfiyat va jamoadagi iliq muhit
Klub rahbarining ta’kidlashicha, Salohning kelishi Trabzon shahri ahli va muxlislarning kayfiyatini keskin ko‘tarib yuborgan:
Muxlislar hayajoni: «Trabzondagi turklar Muhammad Saloh nomi bilan uxlab, uning nomi bilan uyg‘onishyapti. Transfer amalga oshganidan so‘ng muxlislarimiz juda yuqori kayfiyatda yashamoqda»;
Dunyoning eng muhim shaxslaridan biri: «Biz bu baxtli lahzalarni katta ishtiyoq bilan boshdan kechiryapmiz. Saloh dunyodagi eng muhim futbolchilardan biri, balki eng muhimidir. U kelgan ilk kunidanoq jamoadoshlari bilan ajoyib va samimiy muhit yaratdi».
Futboldan tashqaridagi omil: Islom olami va sayyohlik ko‘prigi
Ertug‘rul Dog‘an mazkur transfer shunchaki sport bitimi emas, balki xalqaro aloqalar va iqtisodiyot uchun muhim vosita ekanini alohida qayd etdi:
Islom olami uchun faxr: «Muhammad Salohning bizga kelishi futboldan tashqari ko‘plab sohalarda ham klubimizni qo‘llab-quvvatlaydi. U butun islom olami uchun ulkan quvonch va faxr manbaidir»;
Misr va Turkiya o‘rtasidagi ko‘prik: Saloh ikki qardosh mamlakat o‘rtasidagi do‘stona aloqalar va yaqinlashuvni yanada mustahkamlashda o‘ziga xos ko‘prik vazifasini o‘taydi;
Sayyohlar oqimi: «Muhammad Salohni yashil maydonda o‘z ko‘zi bilan ko‘rish uchun Trabzon shahriga tashrif buyuradigan misrlik va arab sayyohlarining soni sezilarli darajada oshishini kutyapmiz».
Klub rahbariyati Muhammad Salohning mahorati va tajribasi Turkiya chempionatidagi chempionlik poygasida «Trabzonspor»ni mutlaq yetakchilardan biriga aylantirishiga to‘liq ishonch bildirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…