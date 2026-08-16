Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»

·23·Sport
Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»
Qisqacha

Muhammad Salohning «Trabzonspor» safiga qo'shilishi Trabzon shahri va muxlislarida katta hayajon uyg'otdi. Klub prezidenti Ertug'rul Dog'an Salohni dunyodagi eng muhim futbolchilardan biri deb atab, uning jamoaga kelishi bilan iliq muhit shakllanganini ta'kidladi. Uning fikricha, transfer Islom olami uchun faxr manbai bo'lishi, Misr va Turkiya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashi hamda Trabzonga misrlik va arab sayyohlari oqimini oshirishi mumkin.

Turkiya futbolida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan transferlardan biri — jahon futboli yulduzi Muhammad Salohning «Trabzonspor» safiga kelib qo‘shilishi nafaqat sport, balki ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda ham yangi to‘lqinni boshlab berdi.

Klub prezidenti Ertug‘rul Dog‘an «ON Sport» telekanaliga bergan maxsus intervyusida misrlik hujumchining jamoaga kelishi qanday qabul qilingani va uning klub hayotidagi ulkan o‘rni haqida to‘lqinlanib gapirdi.

Shahardagi bayramona kayfiyat va jamoadagi iliq muhit

Klub rahbarining ta’kidlashicha, Salohning kelishi Trabzon shahri ahli va muxlislarning kayfiyatini keskin ko‘tarib yuborgan:

  • Muxlislar hayajoni: «Trabzondagi turklar Muhammad Saloh nomi bilan uxlab, uning nomi bilan uyg‘onishyapti. Transfer amalga oshganidan so‘ng muxlislarimiz juda yuqori kayfiyatda yashamoqda»;

  • Dunyoning eng muhim shaxslaridan biri: «Biz bu baxtli lahzalarni katta ishtiyoq bilan boshdan kechiryapmiz. Saloh dunyodagi eng muhim futbolchilardan biri, balki eng muhimidir. U kelgan ilk kunidanoq jamoadoshlari bilan ajoyib va samimiy muhit yaratdi».

Futboldan tashqaridagi omil: Islom olami va sayyohlik ko‘prigi

Ertug‘rul Dog‘an mazkur transfer shunchaki sport bitimi emas, balki xalqaro aloqalar va iqtisodiyot uchun muhim vosita ekanini alohida qayd etdi:

  • Islom olami uchun faxr: «Muhammad Salohning bizga kelishi futboldan tashqari ko‘plab sohalarda ham klubimizni qo‘llab-quvvatlaydi. U butun islom olami uchun ulkan quvonch va faxr manbaidir»;

  • Misr va Turkiya o‘rtasidagi ko‘prik: Saloh ikki qardosh mamlakat o‘rtasidagi do‘stona aloqalar va yaqinlashuvni yanada mustahkamlashda o‘ziga xos ko‘prik vazifasini o‘taydi;

  • Sayyohlar oqimi: «Muhammad Salohni yashil maydonda o‘z ko‘zi bilan ko‘rish uchun Trabzon shahriga tashrif buyuradigan misrlik va arab sayyohlarining soni sezilarli darajada oshishini kutyapmiz».

Klub rahbariyati Muhammad Salohning mahorati va tajribasi Turkiya chempionatidagi chempionlik poygasida «Trabzonspor»ni mutlaq yetakchilardan biriga aylantirishiga to‘liq ishonch bildirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mohamed SalahTrabzonsporErtuğrul DoğanTrabzonTürkiye
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiRamazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildiBugun, 21:4878 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?78 taga 89 ta zarba: Islam Maxachev Yen Gerrini qanday mag‘lub etdi?Bugun, 21:45Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Burilish nuqtasi: Habib Maxachevni mag‘lubiyat xavfidan qanday qutqarib qoldi?Bugun, 21:38Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha