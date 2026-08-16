Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildi
Mag'lubiyatsiz Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o'tkaziladigan UFC 333 turnirida Loner Kavana bilan jang qiladi. Reytingda Loner Kavana 6-o'rinda, Ramazon Temirov esa 7-pog'onada turibdi va g'alaba hamyurtimizga kuchli beshlikka kirish hamda kamar uchun da'vogarlik qilish imkonini beradi. Temirov muxlislarini duo qilishga chaqirib, «Alhamdulillah, xalqim, tarix yaratishimiz uchun yana bir qadam.
Dunyoning eng nufuzli MMA ligasi hisoblangan UFC tashkilotida mag‘lubiyatsiz yurishini davom ettirayotgan o‘zbekistonlik mahoratli jangchi Ramazon Temirovning navbatdagi jangi rasman tasdiqlandi.
Hamyurtimiz 24 oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabi shahridagi muhtasham «Etihad Arena»da tashkil etiladigan raqamli UFC 333 superturnirida oktagonga ko‘tariladi.
Top-5 sari ochiq yo‘l: Raqib — Loner Kavana
O‘ta yengil vazn toifasida kechadigan ushbu to‘qnashuv har ikki jangchi uchun ham chempionlik poygasida ulkan ahamiyatga ega:
Reytingdagi o‘rinlar: Ayni paytda angliyalik Loner Kavana divizion reytingida 6-o‘rinni, Ramazon Temirov esa 7-pog‘onani egallab turibdi;
To‘qnashuv ahamiyati: Mazkur jangdagi g‘alaba hamyurtimiz uchun divizionning kuchli beshligiga kirish va kelajakdagi kamar bahslariga to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogar bo‘lish imkonini beradi.
«Duo qilib turinglar»: Temirovning muxlislarga murojaati
Jang rasman e’lon qilinganidan so‘ng Ramazon Temirov o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida samimiy va ruhlantiruvchi postini qoldirdi:
«Alhamdulillah, xalqim, tarix yaratishimiz uchun yana bir qadam. Insha Alloh, duo qilib turinglar».
Orzu qilingan raqib va Abu-Dabidagi g‘alabali seriya
Ramazon uchun Abu-Dabi oktagoni juda qadrli va omadli arena hisoblanadi:
Erseg ustidan nokaut: 25 iyul kuni aynan Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan jangda Temirov divizion sobiq da’vogari, avstraliyalik kuchli sportchi Stiv Ersegni 1-raunddayoq dahshatli texnik nokautga uchratib, shov-shuv ko‘targan edi;
Kavana chorlovi: O‘sha bellashuvdan so‘ng oktagonda intervyu bergan hamyurtimiz o‘zi kabi «stoyka»da (tik turib) ochiq va tomoshabop jang qiladigan Loner Kavana bilan to‘qnash kelish istagi borligini ochiq aytgan edi. UFC rahbariyati esa ushbu qiziqarli rejani amalga oshirdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…