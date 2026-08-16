Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildi

·32·Sport
Ramazon Temirov Abu-Dabidagi UFC 333 jangi oldidan xalqqa murojaat qildi
Qisqacha

Mag'lubiyatsiz Ramazon Temirov 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena»da o'tkaziladigan UFC 333 turnirida Loner Kavana bilan jang qiladi. Reytingda Loner Kavana 6-o'rinda, Ramazon Temirov esa 7-pog'onada turibdi va g'alaba hamyurtimizga kuchli beshlikka kirish hamda kamar uchun da'vogarlik qilish imkonini beradi. Temirov muxlislarini duo qilishga chaqirib, «Alhamdulillah, xalqim, tarix yaratishimiz uchun yana bir qadam.

Dunyoning eng nufuzli MMA ligasi hisoblangan UFC tashkilotida mag‘lubiyatsiz yurishini davom ettirayotgan o‘zbekistonlik mahoratli jangchi Ramazon Temirovning navbatdagi jangi rasman tasdiqlandi.

Hamyurtimiz 24 oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabi shahridagi muhtasham «Etihad Arena»da tashkil etiladigan raqamli UFC 333 superturnirida oktagonga ko‘tariladi.

Top-5 sari ochiq yo‘l: Raqib — Loner Kavana

O‘ta yengil vazn toifasida kechadigan ushbu to‘qnashuv har ikki jangchi uchun ham chempionlik poygasida ulkan ahamiyatga ega:

  • Reytingdagi o‘rinlar: Ayni paytda angliyalik Loner Kavana divizion reytingida 6-o‘rinni, Ramazon Temirov esa 7-pog‘onani egallab turibdi;

  • To‘qnashuv ahamiyati: Mazkur jangdagi g‘alaba hamyurtimiz uchun divizionning kuchli beshligiga kirish va kelajakdagi kamar bahslariga to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogar bo‘lish imkonini beradi.

«Duo qilib turinglar»: Temirovning muxlislarga murojaati

Jang rasman e’lon qilinganidan so‘ng Ramazon Temirov o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida samimiy va ruhlantiruvchi postini qoldirdi:

«Alhamdulillah, xalqim, tarix yaratishimiz uchun yana bir qadam. Insha Alloh, duo qilib turinglar».

Orzu qilingan raqib va Abu-Dabidagi g‘alabali seriya

Ramazon uchun Abu-Dabi oktagoni juda qadrli va omadli arena hisoblanadi:

  • Erseg ustidan nokaut: 25 iyul kuni aynan Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan jangda Temirov divizion sobiq da’vogari, avstraliyalik kuchli sportchi Stiv Ersegni 1-raunddayoq dahshatli texnik nokautga uchratib, shov-shuv ko‘targan edi;

  • Kavana chorlovi: O‘sha bellashuvdan so‘ng oktagonda intervyu bergan hamyurtimiz o‘zi kabi «stoyka»da (tik turib) ochiq va tomoshabop jang qiladigan Loner Kavana bilan to‘qnash kelish istagi borligini ochiq aytgan edi. UFC rahbariyati esa ushbu qiziqarli rejani amalga oshirdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ramazan TemirovAbu-DabiUFCEtihad ArenaBirlashgan Arab Amirliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38Arsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdiArsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdiBugun, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha