Arsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdi

·15·Sport
Arsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdi
Qisqacha

Arsenal Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozonib, o'z tarixidagi o'ninchi Community Shield sovrinini qo'lga kiritdi. Mikel Arteta shogirdlari bahs davomida ustunlik qilib, raqib hujumlarini deyarli zararsizlantirdi. Arsenal sardori Martin Ødegaard 95 foizlik pas aniqligi bilan yorqin o'yin ko'rsatgan bo'lsa, Erling Xoland 7 marta to'pga tegib, ikkita zarbadan birini aniq amalga oshirdi.

Angliya futbolida yangi mavsumning rasmiy boshlanishi sanalgan bahsda Arsenal jamoasi oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri Manchester Siti ustidan yirik va ishonchli gʻalabaga erishdi. Uchta gol evaziga qoʻlga kiritilgan bu muvaffaqiyat londonliklarning oʻz tarixidagi oʻninchi Community Shield (Superkubok) sovrinini qoʻlga kiritishini taʼminladi. Mazkur uchrashuv shunchaki faxriy unvon uchun oʻyin boʻlib qolmay, balki Mikel Arteta shogirdlarining boʻlajak chempionat oldidan qanchalik yuqori sport formasida ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida maydonda toʻliq ustunlikka erishgan «toʻpchilar» raqibga deyarli imkon qoldirmadi. Oʻtgan mavsumdagi shiddatli chempionat poygasining mantiqiy davomi sifatida kechgan bu bahsda Arsenal raqibining hujumkor salohiyatini butunlay zararsizlantirib, uchrashuv taqdirini oʻz foydasiga hal qildi. Bu gʻalaba jamoaning nafaqat taktik jihatdan, balki ruhiy tomondan ham yangi mavsumga tayyor ekanidan dalolat beradi.

Martin Ødegaardning yorqin oʻyini va jamoa yetakchiligi

Uchrashuvning asosiy qahramonlaridan biri Arsenal sardori Martin Ødegaard boʻldi. Norvegiyalik yarimhimoyachi maydonda chinakam spektakl namoyish etib, jamoasining hujumlarini mohirlik bilan boshqardi. Uning maydondagi harakatlari mutaxassislar va muxlislar tomonidan yuqori baholandi.

Squawka statistika tarmogʻi maʼlumotlariga koʻra, Martin Ødegaard oʻyin davomida mukammal harakat qildi:

  • Uchinchi urinishdayoq barcha uchta driblingini muvaffaqiyatli yakunladi;
  • Ikkala zarbasi ham aniq chiqdi;
  • Paslar aniqligi 95 foizni tashkil etib, 58 ta uzatmaning 55 tasi jamoadoshlariga yetib bordi.
Ushbu koʻrsatkichlar yarimhimoyachining nafaqat hujumda, balki toʻpni nazorat qilishda ham qanchalik muhim figura ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Erling Xolandning omadsiz oqshomi

Agar Arsenal sardori kechaning qahramoniga aylangan boʻlsa, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland uchun bu uchrashuv esda qolarsiz va omadsiz oʻtdi. Norvegiyalik toʻpurar maydonda butunlay koʻrinmay qoldi va oʻzining odatiy xavfli oʻyinidan uzoqda harakat qildi. Londonliklar himoyachilari uni har tomonlama yopib qoʻyishdi va toʻp uzatish yoʻllarini toʻsishdi.

Manba xabar berishicha, Erling Xolandning statistik koʻrsatkichlari uning uchrashuv davomida qanchalik qiyinchilikka uchraganini yaqqol koʻrsatib turibdi. U oʻyin davomida bor-yoʻgʻi 7 marta toʻpga tegdi, 5 ta pas amalga oshirdi va ikkita zarba berdi (shundan biri aniq). Xoland raqib jarima maydonchasi ichida atigi ikki bor toʻpga tegib, yaqqol qulay imkoniyatni qoʻldan boy berdi. Shuningdek, u bitta vaziyatda oʻyindan tashqari holatda qolib, birorta ham yakkama-yakka kurashda gʻalaba qozona olmadi.

Yakunlangan bahs Arsenal uchun kelgusi mavsumda chempionlik unvoni uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlishini yana bir bor isbotladi. Manchester Siti esa oʻzining yetakchi hujumchisiga qarshi qoʻllanilgan samarali qarshi choralar ustida bosh qotirishga majbur boʻladi.

ArsenalManchester CityMartin ØdegaardErling XolandCommunity Shield
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Real» shousi: Madridliklar «Shalke»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:547 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!7 ta golli shou: Kataloniyaliklar «Bazel»ni yirik hisobda tor-mor etdi!Bugun, 22:51«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladi«Rahmat, o‘zbek muxlislari!»: «Lugano» O‘zbekistonga maxsus murojaat yo‘lladiBugun, 22:48Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Ekspertlar bahosi: Husanov va «Siti» yulduzlari «Arsenal»ga qarshi qanday o‘ynadi?Bugun, 22:42Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiBugun, 22:38Barselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdiBarselona Shveytsariya klubini yirik hisobda taslim etdiBugun, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha