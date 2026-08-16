Arsenal Manchester Siti ustidan ishonchli gʻalaba qozonib, mavsum oldidan jiddiy ogohlantirish berdi
Arsenal Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozonib, o'z tarixidagi o'ninchi Community Shield sovrinini qo'lga kiritdi. Mikel Arteta shogirdlari bahs davomida ustunlik qilib, raqib hujumlarini deyarli zararsizlantirdi. Arsenal sardori Martin Ødegaard 95 foizlik pas aniqligi bilan yorqin o'yin ko'rsatgan bo'lsa, Erling Xoland 7 marta to'pga tegib, ikkita zarbadan birini aniq amalga oshirdi.
Angliya futbolida yangi mavsumning rasmiy boshlanishi sanalgan bahsda Arsenal jamoasi oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri Manchester Siti ustidan yirik va ishonchli gʻalabaga erishdi. Uchta gol evaziga qoʻlga kiritilgan bu muvaffaqiyat londonliklarning oʻz tarixidagi oʻninchi Community Shield (Superkubok) sovrinini qoʻlga kiritishini taʼminladi. Mazkur uchrashuv shunchaki faxriy unvon uchun oʻyin boʻlib qolmay, balki Mikel Arteta shogirdlarining boʻlajak chempionat oldidan qanchalik yuqori sport formasida ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin davomida maydonda toʻliq ustunlikka erishgan «toʻpchilar» raqibga deyarli imkon qoldirmadi. Oʻtgan mavsumdagi shiddatli chempionat poygasining mantiqiy davomi sifatida kechgan bu bahsda Arsenal raqibining hujumkor salohiyatini butunlay zararsizlantirib, uchrashuv taqdirini oʻz foydasiga hal qildi. Bu gʻalaba jamoaning nafaqat taktik jihatdan, balki ruhiy tomondan ham yangi mavsumga tayyor ekanidan dalolat beradi.
Martin Ødegaardning yorqin oʻyini va jamoa yetakchiligiUchrashuvning asosiy qahramonlaridan biri Arsenal sardori Martin Ødegaard boʻldi. Norvegiyalik yarimhimoyachi maydonda chinakam spektakl namoyish etib, jamoasining hujumlarini mohirlik bilan boshqardi. Uning maydondagi harakatlari mutaxassislar va muxlislar tomonidan yuqori baholandi.
Squawka statistika tarmogʻi maʼlumotlariga koʻra, Martin Ødegaard oʻyin davomida mukammal harakat qildi:
- Uchinchi urinishdayoq barcha uchta driblingini muvaffaqiyatli yakunladi;
- Ikkala zarbasi ham aniq chiqdi;
- Paslar aniqligi 95 foizni tashkil etib, 58 ta uzatmaning 55 tasi jamoadoshlariga yetib bordi.
Erling Xolandning omadsiz oqshomiAgar Arsenal sardori kechaning qahramoniga aylangan boʻlsa, Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland uchun bu uchrashuv esda qolarsiz va omadsiz oʻtdi. Norvegiyalik toʻpurar maydonda butunlay koʻrinmay qoldi va oʻzining odatiy xavfli oʻyinidan uzoqda harakat qildi. Londonliklar himoyachilari uni har tomonlama yopib qoʻyishdi va toʻp uzatish yoʻllarini toʻsishdi.
Manba xabar berishicha, Erling Xolandning statistik koʻrsatkichlari uning uchrashuv davomida qanchalik qiyinchilikka uchraganini yaqqol koʻrsatib turibdi. U oʻyin davomida bor-yoʻgʻi 7 marta toʻpga tegdi, 5 ta pas amalga oshirdi va ikkita zarba berdi (shundan biri aniq). Xoland raqib jarima maydonchasi ichida atigi ikki bor toʻpga tegib, yaqqol qulay imkoniyatni qoʻldan boy berdi. Shuningdek, u bitta vaziyatda oʻyindan tashqari holatda qolib, birorta ham yakkama-yakka kurashda gʻalaba qozona olmadi.
Yakunlangan bahs Arsenal uchun kelgusi mavsumda chempionlik unvoni uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlishini yana bir bor isbotladi. Manchester Siti esa oʻzining yetakchi hujumchisiga qarshi qoʻllanilgan samarali qarshi choralar ustida bosh qotirishga majbur boʻladi.
…