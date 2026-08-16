Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?

·0·Sport
Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?
Qisqacha

UFC 330 turnirida «Kechaning eng yaxshi jangi» nominatsiyasi berilmadi va to'rt nafar jangchiga «Oqshomning eng yaxshi chiqishi» uchun 100 000 AQSH dollaridan bonus topshirildi. Jeremiya Uells, Charlz Jonson, Dastin Shtoltsfus va Jelin Tyorner ushbu mukofotlarga sazovor bo'ldi. Esteban Ribovich, Donte Jonson, Lukas Fernando va Nil Magni muddatidan oldingi g'alabalari uchun har biri 25 000 dollardan bonus oldi. Turnir AQSHning Filadelfiya shahrida o'tkazildi.

AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilgan dunyo yakkakurash olamining uzoq kutilgan UFC 330 superturniri yakunlanishi bilanoq tashkilot rahbariyati an’anaviy ravishda kechaning eng yaxshi chiqishlarini aniqladi va rekord darajadagi bonuslarni taqsimladi.

E’tiborli jihati, mazkur turnir doirasidagi hech bir to‘qnashuv «Kechaning eng yaxshi jangi» nominatsiyasiga loyiq ko‘rilmadi. Shu sababli barcha asosiy mukofot pullari yakka tartibda yorqin va muddatidan oldin g‘alaba qayd etgan sportchilarga «Oqshomning eng yaxshi chiqishi» (Performance of the Night) sifatida 100 000 AQSH dollari miqdorida taqdim etildi.

100 ming dollarlik superbonus sohiblari va kamyob usullar

Oktagonda raqiblarini noodatiy va tomoshabop usullar bilan mag‘lub etgan to‘rt nafar jangchi yirik mukofotga sazovor bo‘ldi:

  • Jeremiya Uells: Qirg‘izistonlik mahoratli jangchi Miktibek Oralbayga qarshi bahs olib borib, uni kam uchraydigan «ninja» bo‘g‘ish usuli bilan taslim etdi;

  • Charlz Jonson: Eduardo Enrike bilan to‘qnashuvda MMA tarixida kamdan-kam muvaffaqiyatli ijro etiladigan murakkab «tvister» usulini qo‘llab, muddatidan oldin g‘alabaga erishdi;

  • Dastin Shtoltsfus: Mansur Abdul-Malikka qarshi jangda raqibini orqadan bo‘g‘ish (rear-naked choke) usuli bilan mag‘lubiyatga uchratdi;

  • Jelin Tyorner: Kaui Fernandesni dahshatli va aniq zarba bilan nokautga uchratib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.

Muddatidan oldingi g‘alabalar uchun 25 ming dollarlik rag‘bat

Asosiy 100 ming dollarlik chiqishlardan tashqari, promoushen o‘z raqiblarini hakamlar qaroriga qoldirmasdan to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan yana bir qator jangchilarni rag‘batlantirdi:

  • Esteban Ribovich, Donte Jonson, Lukas Fernando va tajribali Nil Magni muddatidan oldin qozonilgan g‘alabalari uchun har biri 25 000 dollardan qo‘shimcha kafolatlangan bonusga ega bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!Bugun, 21:10Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiButsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 21:06Shomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydiBugun, 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha