Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?
UFC 330 turnirida «Kechaning eng yaxshi jangi» nominatsiyasi berilmadi va to'rt nafar jangchiga «Oqshomning eng yaxshi chiqishi» uchun 100 000 AQSH dollaridan bonus topshirildi. Jeremiya Uells, Charlz Jonson, Dastin Shtoltsfus va Jelin Tyorner ushbu mukofotlarga sazovor bo'ldi. Esteban Ribovich, Donte Jonson, Lukas Fernando va Nil Magni muddatidan oldingi g'alabalari uchun har biri 25 000 dollardan bonus oldi. Turnir AQSHning Filadelfiya shahrida o'tkazildi.
AQSHning Filadelfiya shahri mezbonlik qilgan dunyo yakkakurash olamining uzoq kutilgan UFC 330 superturniri yakunlanishi bilanoq tashkilot rahbariyati an’anaviy ravishda kechaning eng yaxshi chiqishlarini aniqladi va rekord darajadagi bonuslarni taqsimladi.
E’tiborli jihati, mazkur turnir doirasidagi hech bir to‘qnashuv «Kechaning eng yaxshi jangi» nominatsiyasiga loyiq ko‘rilmadi. Shu sababli barcha asosiy mukofot pullari yakka tartibda yorqin va muddatidan oldin g‘alaba qayd etgan sportchilarga «Oqshomning eng yaxshi chiqishi» (Performance of the Night) sifatida 100 000 AQSH dollari miqdorida taqdim etildi.
100 ming dollarlik superbonus sohiblari va kamyob usullar
Oktagonda raqiblarini noodatiy va tomoshabop usullar bilan mag‘lub etgan to‘rt nafar jangchi yirik mukofotga sazovor bo‘ldi:
Jeremiya Uells: Qirg‘izistonlik mahoratli jangchi Miktibek Oralbayga qarshi bahs olib borib, uni kam uchraydigan «ninja» bo‘g‘ish usuli bilan taslim etdi;
Charlz Jonson: Eduardo Enrike bilan to‘qnashuvda MMA tarixida kamdan-kam muvaffaqiyatli ijro etiladigan murakkab «tvister» usulini qo‘llab, muddatidan oldin g‘alabaga erishdi;
Dastin Shtoltsfus: Mansur Abdul-Malikka qarshi jangda raqibini orqadan bo‘g‘ish (rear-naked choke) usuli bilan mag‘lubiyatga uchratdi;
Jelin Tyorner: Kaui Fernandesni dahshatli va aniq zarba bilan nokautga uchratib, muxlislar olqishiga sazovor bo‘ldi.
Muddatidan oldingi g‘alabalar uchun 25 ming dollarlik rag‘bat
Asosiy 100 ming dollarlik chiqishlardan tashqari, promoushen o‘z raqiblarini hakamlar qaroriga qoldirmasdan to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan yana bir qator jangchilarni rag‘batlantirdi:
Esteban Ribovich, Donte Jonson, Lukas Fernando va tajribali Nil Magni muddatidan oldin qozonilgan g‘alabalari uchun har biri 25 000 dollardan qo‘shimcha kafolatlangan bonusga ega bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…