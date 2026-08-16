Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdi
Ukraina Rossiya hududidagi strategik obyektlarga zarba berishda ilk bor Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan yuqori aniqlikdagi dronlardan foydalangan. The Times manbalariga ko'ra, Volgograd va Yaroslavl yo'nalishidagi uzoq masofali nishonlarga Callen-Lenz kompaniyasining «Nyan» dronlari hamda Buyuk Britaniyaning yana bir harbiy kompaniyasi dronlari bilan hujum qilingan.
Ukraina Rossiya hududidagi strategik obyektlarga zarba berish amaliyotlarida ilk marotaba Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan yuqori aniqlikdagi uchuvchisiz uchish apparatlarini (dronlar) qo‘lladi.
Bu haqda Buyuk Britaniyaning nufuzli «The Times» nashri o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qildi.
Nishonga olingan shaharlar va qo‘llanilgan dron turlari
Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Britaniya texnologiyalari yordamida turli masofalardagi bir nechta nishonlarga hujum uyushtirilgan:
Volgograd va Yaroslavl yo‘nalishi: Ukraina tomoni uzoq masofadagi nishonlarga zarba berish uchun Britaniyaning Callen-Lenz kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan «Nyan» dronlari hamda Buyuk Britaniyaning yana bir harbiy kompaniyasi dronlaridan foydalangan;
Xerson viloyatidagi amaliyot: Manbalarning xabar berishicha, shu yilning aprel oyida Xerson oblasti hududidagi obyektlarga zarba berishda Malloy Aeronautics kompaniyasining T-150 rusumli og‘ir droni muvaffaqiyatli qo‘llanilgan.
Moskvaning ehtimoliy javobi va NATO xavfi
Harbiy soha ekspertlari va tahlilchilari ushbu voqealar rivoji ortidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ssenariylarni baholamoqda:
Ishlab chiqaruvchilarga qarshi choralar: Tahlilchilar Rossiya tomoni Britaniyaning mazkur qurol ishlab chiqaruvchi kompaniyalari va ta’minot zanjirlariga nisbatan javob choralari yoki nosimmetrik zarbalar ko‘rishi mumkinligini taxmin qilmoqda;
NATO bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuv: Shu bilan birga, ekspertlar ushbu holat sababli Rossiya va NATO alyansi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv yuzaga kelish ehtimolini juda past darajada baholamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…