Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdi

·27·Dunyo
Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdi
Qisqacha

Ukraina Rossiya hududidagi strategik obyektlarga zarba berishda ilk bor Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan yuqori aniqlikdagi dronlardan foydalangan. The Times manbalariga ko'ra, Volgograd va Yaroslavl yo'nalishidagi uzoq masofali nishonlarga Callen-Lenz kompaniyasining «Nyan» dronlari hamda Buyuk Britaniyaning yana bir harbiy kompaniyasi dronlari bilan hujum qilingan.

Ukraina Rossiya hududidagi strategik obyektlarga zarba berish amaliyotlarida ilk marotaba Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan yuqori aniqlikdagi uchuvchisiz uchish apparatlarini (dronlar) qo‘lladi.

Bu haqda Buyuk Britaniyaning nufuzli «The Times» nashri o‘z manbalariga tayangan holda ma’lum qildi.

Nishonga olingan shaharlar va qo‘llanilgan dron turlari

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Britaniya texnologiyalari yordamida turli masofalardagi bir nechta nishonlarga hujum uyushtirilgan:

  • Volgograd va Yaroslavl yo‘nalishi: Ukraina tomoni uzoq masofadagi nishonlarga zarba berish uchun Britaniyaning Callen-Lenz kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan «Nyan» dronlari hamda Buyuk Britaniyaning yana bir harbiy kompaniyasi dronlaridan foydalangan;

  • Xerson viloyatidagi amaliyot: Manbalarning xabar berishicha, shu yilning aprel oyida Xerson oblasti hududidagi obyektlarga zarba berishda Malloy Aeronautics kompaniyasining T-150 rusumli og‘ir droni muvaffaqiyatli qo‘llanilgan.

Moskvaning ehtimoliy javobi va NATO xavfi

Harbiy soha ekspertlari va tahlilchilari ushbu voqealar rivoji ortidan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ssenariylarni baholamoqda:

  • Ishlab chiqaruvchilarga qarshi choralar: Tahlilchilar Rossiya tomoni Britaniyaning mazkur qurol ishlab chiqaruvchi kompaniyalari va ta’minot zanjirlariga nisbatan javob choralari yoki nosimmetrik zarbalar ko‘rishi mumkinligini taxmin qilmoqda;

  • NATO bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuv: Shu bilan birga, ekspertlar ushbu holat sababli Rossiya va NATO alyansi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv yuzaga kelish ehtimolini juda past darajada baholamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UkraineGreat BritainRussiaNATOThe Times
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiTungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiBugun, 22:29Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Bugun, 17:53Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Bugun, 17:48Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Bugun, 17:43Har bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiHar bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiBugun, 17:22Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Bugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi