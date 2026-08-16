«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi
O‘zbekiston Superligasining 17-turida «Paxtakor» Qarshida «Nasaf»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Gollarga 15-daqiqada Alibek Davronovning avtogoli, 48-daqiqada Sharof Muhiddinov va 72-daqiqada Oybek Bozorov mualliflik qildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Paxtakor» 38 ochko bilan 2-o‘rinni mustahkamladi, «Nasaf» esa 25 ochko bilan 6-pog‘onada qoldi.
O‘zbekiston Superligasining 17-turi doirasida milliy chempionatimizning eng prinsipial va shiddatli qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lib o‘tdi. Qarshidagi «Markaziy» stadionda amaldagi chempion «Nasaf» o‘z maydonida azaliy raqibi — Toshkentning «Paxtakor» klubini qabul qildi.
Murosasiz va dramatik voqealarga boy kechgan bahsda poytaxtning «sherlar»i 2:1 hisobida irodali va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
3 ta gol va maydondagi keskin kurash
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’atda kechdi:
Avtogol evaziga hisob ochildi: 15-daqiqada «Paxtakor»ning hujumi vaqtida «Nasaf» himoyachisi Alibek Davronov to‘pni o‘z darvozasiga yo‘naltirib qo‘ydi (0:1);
«Nasaf»dan muvozanatni tiklash: Ikkinchi bo‘lim boshida, 48-daqiqada qarshiliklarning mahoratli yarimhimoyachisi Sharof Muhiddinov muvozanatni tiklab, stadionga yig‘ilgan muxlislarni quvontirdi (1:1);
Bozorovdan g‘alaba to‘pi: Bahsning 72-daqiqasida aynan «Nasaf» safidan «Paxtakor»ga ko‘chib o‘tgan Oybek Bozorov sobiq jamoasi darvozasini aniq nishonga olib, toshkentliklarga muhim g‘alaba keltirdi (1:2).
Turnir jadvali: «Paxtakor» ta’qibni kuchaytirdi, «Nasaf» 6-o‘rinda qoldi
Mazkur markaziy to‘qnashuvdagi g‘alaba chempionlik poygasidagi vaziyatni yanada qizg‘in ko‘rinishga olib keldi:
«Paxtakor»ning ta’qibi: Toshkent klubi ochkolarini 38 taga yetkazib, 2-o‘rinni mustahkamladi va peshqadam «Neftchi» (42 ochko) bilan oradagi farqni 4 tagacha qisqartirdi;
«Nasaf»ning omadsizligi: Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari esa o‘z maydonidagi ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 25 ochko bilan turnir jadvalining 6-pog‘onasida qolib ketdi.
Superliga. 17-tur
«Nasaf» — «Paxtakor» — 1:2
16 avgust, Qarshi, «Markaziy» stadion
Gollar: Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, avtogol), Oybek Bozorov (72).
«Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Akrom Komilov (G‘olib G‘aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G‘ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.
«Paxtakor»: Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo‘jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).
Ogohlantirishlar: Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo‘jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G‘olib G‘aybullayev (88).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…