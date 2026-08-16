«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi

·9·Sport
«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi
Qisqacha

O‘zbekiston Superligasining 17-turida «Paxtakor» Qarshida «Nasaf»ni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Gollarga 15-daqiqada Alibek Davronovning avtogoli, 48-daqiqada Sharof Muhiddinov va 72-daqiqada Oybek Bozorov mualliflik qildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Paxtakor» 38 ochko bilan 2-o‘rinni mustahkamladi, «Nasaf» esa 25 ochko bilan 6-pog‘onada qoldi.

O‘zbekiston Superligasining 17-turi doirasida milliy chempionatimizning eng prinsipial va shiddatli qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lib o‘tdi. Qarshidagi «Markaziy» stadionda amaldagi chempion «Nasaf» o‘z maydonida azaliy raqibi — Toshkentning «Paxtakor» klubini qabul qildi.

Murosasiz va dramatik voqealarga boy kechgan bahsda poytaxtning «sherlar»i 2:1 hisobida irodali va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

3 ta gol va maydondagi keskin kurash

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’atda kechdi:

  • Avtogol evaziga hisob ochildi: 15-daqiqada «Paxtakor»ning hujumi vaqtida «Nasaf» himoyachisi Alibek Davronov to‘pni o‘z darvozasiga yo‘naltirib qo‘ydi (0:1);

  • «Nasaf»dan muvozanatni tiklash: Ikkinchi bo‘lim boshida, 48-daqiqada qarshiliklarning mahoratli yarimhimoyachisi Sharof Muhiddinov muvozanatni tiklab, stadionga yig‘ilgan muxlislarni quvontirdi (1:1);

  • Bozorovdan g‘alaba to‘pi: Bahsning 72-daqiqasida aynan «Nasaf» safidan «Paxtakor»ga ko‘chib o‘tgan Oybek Bozorov sobiq jamoasi darvozasini aniq nishonga olib, toshkentliklarga muhim g‘alaba keltirdi (1:2).

Turnir jadvali: «Paxtakor» ta’qibni kuchaytirdi, «Nasaf» 6-o‘rinda qoldi

Mazkur markaziy to‘qnashuvdagi g‘alaba chempionlik poygasidagi vaziyatni yanada qizg‘in ko‘rinishga olib keldi:

  • «Paxtakor»ning ta’qibi: Toshkent klubi ochkolarini 38 taga yetkazib, 2-o‘rinni mustahkamladi va peshqadam «Neftchi» (42 ochko) bilan oradagi farqni 4 tagacha qisqartirdi;

  • «Nasaf»ning omadsizligi: Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari esa o‘z maydonidagi ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 25 ochko bilan turnir jadvalining 6-pog‘onasida qolib ketdi.

Superliga. 17-tur

  • «Nasaf» — «Paxtakor» — 1:2

  • 16 avgust, Qarshi, «Markaziy» stadion

  • Gollar: Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, avtogol), Oybek Bozorov (72).

  • «Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Akrom Komilov (G‘olib G‘aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G‘ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.

  • «Paxtakor»: Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo‘riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo‘jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).

  • Ogohlantirishlar: Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo‘jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G‘olib G‘aybullayev (88).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!Bugun, 21:10Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiButsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 21:06Shomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev ilk turdayoq asosiy tarkibda o‘ynaydiBugun, 21:02João Cancelo Barselona safida tarixiy natijani qayd etishi mumkinJoão Cancelo Barselona safida tarixiy natijani qayd etishi mumkinBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha