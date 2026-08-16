Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildi

·35·Dunyo
Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildi
Qisqacha

16 avgustga o'tar kechasi Rossiyaning 16 ta regioni va Qrim hududida havo hujumidan mudofaa kuchlari jami 822 ta dronni to'xtatdi. Rostov viloyatida 150 dan ortiq dron va raketa urib tushirildi, biroq 5 kishi halok bo'ldi, Moskva yo'nalishida esa 600 ta dron uchirilib, shundan 201 tasi urib tushirildi. Hujumlar oqibatida Podolskdagi 250 ming kv. metrlik Wildberries ombori yonib ketdi, Domodedovodagi 56 ming kv. metrlik farmatsevtika ombori to'liq vayron bo'ldi.

16 avgustga o‘tar kechasi Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi harbiy qarama-qarshilikda eng yirik va shiddatli dron hamda raketa hujumlaridan biri qayd etildi. Ikkala tomon ham bir vaqtning o‘zida muhim harbiy-sanoat korxonalari, logistika markazlari va energetika obyektlariga ommaviy zarbalar berdi.

Rossiya Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, mamlakatning 16 ta regioni va Qrim hududi bo‘ylab havo hujumidan mudofaa kuchlari jami 822 ta dronni to‘xtatishga muvaffaq bo‘lgan.

Rostovdagi harbiy kombinat va Moskva viloyatidagi yirik yong‘inlar

Rossiya hududida eng og‘ir zarbalar Moskva va Rostov viloyatlariga to‘g‘ri keldi:

  • Rostov viloyatidagi talafot: Region rahbari Yuriy Slyusar 150 dan ortiq dron va raketalar urib tushirilganini, biroq hujum oqibatida 5 kishi halok bo‘lganini ma’lum qildi. Ukraina Qurolli kuchlari Bosh shtabi Kamensk-Shaxtinskiy shahrida «Uragan», «Smerch» va «Tornado-S» tizimlari uchun qattiq yoqilg‘i ishlab chiqaruvchi «Kamenskiy» kombinati nishonga olinganini tasdiqladi;

  • Moskva yo‘nalishiga 600 ta dron: Poytaxt meri Sergey Sobyaninning xabar berishicha, viloyat yo‘nalishida 600 ta dron uchirilgan, shundan 201 tasi urib tushirilgan. Moskva viloyatida bir nafar 83 yoshli erkak halok bo‘lgan, kamida uch kishi yaralangan, MKAD hududida ham uch kishi jarohat olgan;

  • Wildberries'ning eng yirik ombori yonib ketdi: Podolskdagi «Koledino» sanoat parkida joylashgan 250 ming kv. metrlik markaziy logistika ombori dron kelib urilishi ortidan yonib ketdi. Bu mazkur majmuaga uyushtirilgan ikkinchi hujum bo‘lib, kompaniya logistik zanjirlarini shoshilinch qayta tuzishga majbur bo‘ldi. Shuningdek, Podolskdagi 110 ta xususiy uy elektrsiz qoldi;

  • Domodedovodagi dori-darmon ombori: Hujum natijasida Domodedovo shahridagi 56 ming kv. metrlik yirik farmatsevtika ombori to‘liq vayron bo‘ldi.

Ukraina shaharlariga zarbalar: 30 yillik kitob bozori va «ArselorMittal» kombinati

Rossiya Qurolli kuchlari ham tun davomida Ukrainaning Kiyev, Dnepropetrovsk va Poltava viloyatlariga zarbdor dronlar va qanotli raketalar bilan javob zarbalarini yo‘lladi:

  • Kiyevdagi «Pochayna» bozori: Poytaxtda 1997 yildan buyon faoliyat yuritib kelgan mashhur kitob va savdo pavilonlari, shuningdek, metro bekatiga kirish joyi zarba ostida qolib, butunlay yonib ketdi;

  • Kriviy Rihdagi yo‘qotishlar: «ArselorMittal» kon-metallurgiya korxonasiga uyushtirilgan raketa zarbasi oqibatida 2 kishi halok bo‘ldi, 14 kishi jarohatlandi (11 nafari shifoxonada). Ishlab chiqarish jarayonlari qisman to‘xtatilgan;

  • Rossiya Mudofaa vazirligi izohi: Rossiya tomoni Kiyevda «Flamingo» raketalari va zarbdor dronlar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi «Fayer Point» korxonasi, Kriviy Rihdagi metallurgiya sexlari hamda Kremenchug neftni qayta ishlash zavodi nishonga olinganini bildirdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

RossiyaUkrainaMoskvaWildberriesArcelorMittal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiUkraina Rossiya hududiga ilk bor Britaniya dronlari bilan zarba berdiBugun, 22:19Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Bugun, 17:53Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Butun bir shaharni sotib olib, 6 yildan beri yolg‘iz yashab kelayotgan AQSHlik tadbirkor hayoti!Bugun, 17:48Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Chiqindidan chiqqan narsalarni sotib oyiga 3000 ming dollar topayotgan ayol e’tibor markazida!Bugun, 17:43Har bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiHar bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiBugun, 17:22Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Bugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi