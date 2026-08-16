Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondi
Christos Tzolis Arsenal safidagi ilk rasmiy uchrashuvida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobidagi g'alabaga ikkita golli uzatma bilan katta hissa qo'shdi. Klub Bryuggedan 34 million funt sterling evaziga sotib olgan gretsiyalik vinger 90 daqiqa maydonda harakat qildi. U ikkinchi golda Kai Havertsga, uchinchi golda esa Martin Edegorga golli pas berdi, shuningdek, 42 ta to'pga tegib, ikkita imkoniyat va uchta kalit uzatma yaratdi.
Londonning Arsenal klubi mavsumoldi oʻyinida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozonib, Angliya Superkubogini qoʻlga kiritdi. Ushbu uchrashuvda jamoaning yangi transferi Christos Tzolis oʻzining yorqin oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi. Klub Bryuggedan 34 million funt sterling evaziga sotib olingan gretsiyalik vinger ilk rasmiy uchruzatyoq maydonda asosiy qahramonlardan biriga aylandi va bosh murabbiy Mikel Arteta ishonchini toʻla oqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, yozgi transferlar davrida London klubi Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior ortidan quvib yurgani aytilgan edi. Biroq Christos Tzolis oʻzining ilk rasmiy rasmiy oʻyinidayoq bu pozitsiyani muvaffaqiyatli yopa olishini amalda isbotladi. Uchrashuv davomida toʻliq 90 daqiqa harakat qilgan futbolchi raqib himoyasiga tinchlik bermadi va ikkita muhim golli uzatmani amalga oshirdi.
Golli uzatmalar va maydondagi harakatlarUchrashuvning ikkinchi goli aynan Tzolisning faolligi evaziga yuzaga keldi. Martin Edegor oʻng qanotdan toʻpni jarima maydonchasiga uzatdi, Christos esa uni toʻgʻri ustun yonida boshi bilan Kai Havertsga uzatib berdi. Haverts yaqin masofadan darvozani ishgʻol qildi. Garchi darvozabon Gianluigi Donnarumma toʻpga qoʻl tekizgan boʻlsa-da, uni qaytara olmadi.
Shundan soʻng ham gretsiyalik futbolchi hujumlarni davom ettirib, oʻyin davomida 42 ta toʻpga tegish, ikkita yollik vaziyat yaratish va uchta kalit uzatma muallifi boʻlishga erishdi. Uchinchi gol vaqtida Tzolis yana oʻzini koʻrsatib, Edegorga qulay pas uzatdi. Jamoa sardori esa himoyachi Josko Gvardiolni aldab oʻtib, darvozabonni ojiz qoldirdi va toʻpni darvozaga kiritdi.
Mutaxassislar va muxlislar eʼtirofiBBC Radio 5Live efirida sobiq futbolchi Pat Nevin bu vaziyatni yuqori baholab, Tzolisning Edegorga bergan pasi oʻta aqlli va oʻrinli boʻlganini alohida taʼkidladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Arsenal muxlislari yangi transferni qizgʻin qarshi olib, uning klub tarixidagi eng omadli xaridlardan biriga aylanishiga umid bildirishmoqda. Ulardan biri futbolchining Klub Bryuggedagi formasini eslab, jamoaga katta foyda keltirishini qayd etdi.
Bosh murabbiy Mikel Arteta ham oʻzining yangi shogirdining oʻyinidan mamnunligini yashirmadi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, futbolchi jamoaga juda tez moslashib ketgan va jamoadoshlari bilan yaxshi aloqa oʻrnatgan. Arteta muxlislarga murojaat qilib: "Oʻylaymanki, siz bu futbolchini juda yaxshi koʻrib qolasiz", — deya iliq fikrlarni bildirgan.
…