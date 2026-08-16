Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondi

·12·Sport
Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondi
Qisqacha

Christos Tzolis Arsenal safidagi ilk rasmiy uchrashuvida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobidagi g'alabaga ikkita golli uzatma bilan katta hissa qo'shdi. Klub Bryuggedan 34 million funt sterling evaziga sotib olgan gretsiyalik vinger 90 daqiqa maydonda harakat qildi. U ikkinchi golda Kai Havertsga, uchinchi golda esa Martin Edegorga golli pas berdi, shuningdek, 42 ta to'pga tegib, ikkita imkoniyat va uchta kalit uzatma yaratdi.

Londonning Arsenal klubi mavsumoldi oʻyinida Manchester Siti ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozonib, Angliya Superkubogini qoʻlga kiritdi. Ushbu uchrashuvda jamoaning yangi transferi Christos Tzolis oʻzining yorqin oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi. Klub Bryuggedan 34 million funt sterling evaziga sotib olingan gretsiyalik vinger ilk rasmiy uchruzatyoq maydonda asosiy qahramonlardan biriga aylandi va bosh murabbiy Mikel Arteta ishonchini toʻla oqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, yozgi transferlar davrida London klubi Real Madrid hujumchisi Vinicius Junior ortidan quvib yurgani aytilgan edi. Biroq Christos Tzolis oʻzining ilk rasmiy rasmiy oʻyinidayoq bu pozitsiyani muvaffaqiyatli yopa olishini amalda isbotladi. Uchrashuv davomida toʻliq 90 daqiqa harakat qilgan futbolchi raqib himoyasiga tinchlik bermadi va ikkita muhim golli uzatmani amalga oshirdi.

Golli uzatmalar va maydondagi harakatlar

Uchrashuvning ikkinchi goli aynan Tzolisning faolligi evaziga yuzaga keldi. Martin Edegor oʻng qanotdan toʻpni jarima maydonchasiga uzatdi, Christos esa uni toʻgʻri ustun yonida boshi bilan Kai Havertsga uzatib berdi. Haverts yaqin masofadan darvozani ishgʻol qildi. Garchi darvozabon Gianluigi Donnarumma toʻpga qoʻl tekizgan boʻlsa-da, uni qaytara olmadi.

Shundan soʻng ham gretsiyalik futbolchi hujumlarni davom ettirib, oʻyin davomida 42 ta toʻpga tegish, ikkita yollik vaziyat yaratish va uchta kalit uzatma muallifi boʻlishga erishdi. Uchinchi gol vaqtida Tzolis yana oʻzini koʻrsatib, Edegorga qulay pas uzatdi. Jamoa sardori esa himoyachi Josko Gvardiolni aldab oʻtib, darvozabonni ojiz qoldirdi va toʻpni darvozaga kiritdi.

Mutaxassislar va muxlislar eʼtirofi

BBC Radio 5Live efirida sobiq futbolchi Pat Nevin bu vaziyatni yuqori baholab, Tzolisning Edegorga bergan pasi oʻta aqlli va oʻrinli boʻlganini alohida taʼkidladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Arsenal muxlislari yangi transferni qizgʻin qarshi olib, uning klub tarixidagi eng omadli xaridlardan biriga aylanishiga umid bildirishmoqda. Ulardan biri futbolchining Klub Bryuggedagi formasini eslab, jamoaga katta foyda keltirishini qayd etdi.

Bosh murabbiy Mikel Arteta ham oʻzining yangi shogirdining oʻyinidan mamnunligini yashirmadi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, futbolchi jamoaga juda tez moslashib ketgan va jamoadoshlari bilan yaxshi aloqa oʻrnatgan. Arteta muxlislarga murojaat qilib: "Oʻylaymanki, siz bu futbolchini juda yaxshi koʻrib qolasiz", — deya iliq fikrlarni bildirgan.

ArsenalChristos TzolisManchester CityMikel ArtetaSuperkubok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!Bugun, 21:26Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!Bugun, 21:10Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiButsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha