Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!

·4·Sport
Dana Uayt Maxachev va Gerri jangi haqida shov-shuvli bayonot berdi!
Qisqacha

Islam Maxachev UFC 330 turnirining bosh jangida Yen Machado Gerri ustidan bir ovozdan g'alaba qozonib, yarim o'rta vazndagi chempionlik kamarini ilk bor himoya qildi. UFC prezidenti Dana Uayt jang oldidan sensatsiya bo'lishini kutganini, Yen esa bunga juda yaqin kelganini aytdi. Sal D'Amato va Mayk Bell bahsni 49-46, Erik Kolon esa 48-47 hisobida Maxachev foydasiga baholadi. Jang 5 raund, ya'ni 25 daqiqa davom etdi va Maxachev oktagondagi tashabbusni to'liq nazorat qildi.

AQSHning Filadelfiya shahrida yakuniga yetgan UFC 330 raqamli turnirining bosh jangi — yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev va 1-raqamli da’vogar Yen Machado Gerri o‘rtasidagi to‘qnashuv dunyo yakkakurash jamoatchiligida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Turnir yakunlanganidan so‘ng o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida UFC prezidenti Dana Uayt chempionlik bahsi oldidan kutilmagan natijani (apset) taxmin qilganini ochiq tan oldi.

«Islamga oson bo‘lmadi, Yen sensatsiyaga yaqin kelgandi»

Dana Uayt Islam Maxachevning sovuqqonlik bilan jang olib borganini e’tirof etgan holda, o‘zining shaxsiy taxminlari bilan o‘rtoqlashdi:

«Maxachev Gerrini nazorat qildi va uni to‘liq zararsizlantirdi. U jangda g‘alaba qozonish uchun aynan nima qilish kerak bo‘lsa, shuni bajardi. Men bugungi oqshom sensatsiya (apset) bo‘ladi deb hisoblagandim, o‘ylagandim. Bugun kutilmagan natija bo‘lishi mumkinligini sezgandim.

Chunki o‘rtaga juda ko‘p narsa tikilgandi — Islamning barcha rekordlari, Anderson Silvaning rekordini yangilashga urinish. Shundan kelib chiqib ham bugun kutilmagan natija bo‘lsa kerak deb kutgandim. Yen bunga juda yaqin ham keldi. Jang Islam uchun oson kechmaganini hamma ko‘rdi».

5 raundlik to‘qnashuv va hakamlarning bir ovozdan qarori

Da’vogarning kuchli qarshiligiga qaramay, amaldagi chempion oktagondagi tashabbusni boy bermadi va bahsni to‘liq 25 daqiqa o‘z nazoratida ushlab turdi:

  • Hakamlar bahosi: Yon hakamlar bir ovozdan g‘alabani rossiyalik chempionga taqdim etdi;

  • Aniq hisoblar: Ikki hakam — Sal D'Amato va Mayk Bell 49-46 hisobini Maxachev foydasiga qayd etgan bo‘lsa, uchinchi hakam Erik Kolon bahsni 48-47 hisobida Islamning g‘alabasi bilan baholadi.

Shu tariqa, Islam Maxachev nafaqat yarim o‘rta vazndagi chempionlik kamarini ilk bor himoya qildi, balki o‘z ustidagi ulkan psixologik va tarixiy bosimni muvaffaqiyatli yengib o‘tdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryDana WhiteUFCPhiladelphia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Pullar tarqatildi: UFC 330 turnirining bonuslari kimlarga nasib etdi?Bugun, 21:23«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdi«Nasaf» o‘z maydonida imkoniyatni boy berdi: «Sherlar» 3 ochkoni ilib ketdiBugun, 21:18Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Klub prezidenti: «Trabzonda hamma Saloh bilan uxlab, Saloh bilan uyg‘onmoqda»Bugun, 21:16Christos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiChristos Tzolis Arsenal safidagi debyutidaoq muxlislar mehrini qozondiBugun, 21:15«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!«Siti» tor-mor etildi: Mareska debyutda yutqazdi, «Arsenal» 18-bor kubok sohibi!Bugun, 21:10Butsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiButsalarni mixga iladimi? Ronaldu futboldan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha