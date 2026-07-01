Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”

·0·Sport
Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”

Ispaniya terma jamoasi va “Barselona” klubining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida oʻzining jismoniy holati va zimmasidagi ulkan masʼuliyat haqida fikr bildirdi. 19 yoshli futbolchi oʻz klubida afsonaviy 10-raqamni kiyishi va terma jamoaning asosiy yetakchisi boʻlishi unga qoʻshimcha kuch bagʻishlashini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tiempo de Juego nashriga bergan intervyusida Yamal muxlislarning undan kutilmalari yuqori ekanligini yaxshi tushunishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda eng hayajonli oʻyin koʻrsatadigan hujumkor futbolchilarga doimo katta eʼtibor qaratiladi. “Odamlar eng koʻp zavq beradigan futbolchidan natija kutishini tushunaman. Pedri va Rodri ajoyib oʻyinchilar, lekin mening zimmamdagi bosim boshqacha — men “Barselona”ning 10-raqamiman, qanot hujumchisiman. Bu bosimdan xursandman”, — dedi futbolchi.

Jismoniy holat va pley-off oʻyinlariga tayyorgarlik

Turnirni kichik jarohat bilan boshlagan Yamal guruh bosqichida ehtiyotkorlik bilan maydonga tushirilgan edi. Biroq pley-off bosqichi oldidan u oʻzining toʻliq tayyorligini maʼlum qildi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi hozirda oʻzini ancha yaxshi his qilmoqda va murabbiy qaror qilsa, 90 daqiqa davomida harakat qilishga qodir.

“Men oʻzimni juda yaxshi his qilyapman va katta ishtiyoq bilan mashgʻulot oʻtamoqdaman. Hozirgi holatim 80-90 foiz atrofida va bu koʻrsatkich faqat yaxshilanib bormoqda. Maydonda toʻliq vaqt oʻynashga tayyorman. Albatta, yakuniy qarorni murabbiy qabul qiladi, men unga oʻz holatimni aytaman”, — deya qoʻshimcha qildi Lamine Yamal.

Ispaniya terma jamoasi turnirga asosiy favoritlardan biri sifatida tashrif buyurgan boʻlsa-da, ularning oʻyini tanqidchilar tomonidan turlicha baholanmoqda. Yamalning fikricha, hozirgi bosqichda chiroyli oʻyindan koʻra gʻalaba qozonish muhimroq. Uning taʼkidlashicha, “Barselona” safida koʻp marta yaxshi oʻyin koʻrsatib, magʻlub boʻlganidan koʻra, natijaga erishishni afzal koʻradi.

Jahon chempionatidagi ilk golini urgan yosh hujumchi bu tuygʻuni oʻzgacha ekanligini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻz mamlakati sharafini himoya qilish va dunyoning eng nufuzli turnirida oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻyish — uning faoliyatidagi eng baxtli lahzalardan biri boʻlgan.

Shunisi eʼtiborliki, Yamal oʻzining vazmin xarakteri bilan ajralib turadi. “Men hech qachon ortiqcha hayajonlanmayman va yigʻlamayman. Faqat jarohat olganimda yoki onamning yigʻlayotganini koʻrganimda koʻz yosh toʻkkanman. Agar Jahon chempionatida gʻolib chiqsak ham yigʻlamasam kerak, bu men uchun imkonsiz”, — deya yakunladi Ispaniya terma jamoasi aʼzosi.

Lamine YamalBarselonaIspaniyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:56Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiErling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiBugun, 00:20JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 00:09UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiUEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiKecha, 23:55Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiShomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiKecha, 23:55Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi