Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”
Ispaniya terma jamoasi va “Barselona” klubining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida oʻzining jismoniy holati va zimmasidagi ulkan masʼuliyat haqida fikr bildirdi. 19 yoshli futbolchi oʻz klubida afsonaviy 10-raqamni kiyishi va terma jamoaning asosiy yetakchisi boʻlishi unga qoʻshimcha kuch bagʻishlashini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tiempo de Juego nashriga bergan intervyusida Yamal muxlislarning undan kutilmalari yuqori ekanligini yaxshi tushunishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy futbolda eng hayajonli oʻyin koʻrsatadigan hujumkor futbolchilarga doimo katta eʼtibor qaratiladi. “Odamlar eng koʻp zavq beradigan futbolchidan natija kutishini tushunaman. Pedri va Rodri ajoyib oʻyinchilar, lekin mening zimmamdagi bosim boshqacha — men “Barselona”ning 10-raqamiman, qanot hujumchisiman. Bu bosimdan xursandman”, — dedi futbolchi.
Jismoniy holat va pley-off oʻyinlariga tayyorgarlikTurnirni kichik jarohat bilan boshlagan Yamal guruh bosqichida ehtiyotkorlik bilan maydonga tushirilgan edi. Biroq pley-off bosqichi oldidan u oʻzining toʻliq tayyorligini maʼlum qildi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi hozirda oʻzini ancha yaxshi his qilmoqda va murabbiy qaror qilsa, 90 daqiqa davomida harakat qilishga qodir.
“Men oʻzimni juda yaxshi his qilyapman va katta ishtiyoq bilan mashgʻulot oʻtamoqdaman. Hozirgi holatim 80-90 foiz atrofida va bu koʻrsatkich faqat yaxshilanib bormoqda. Maydonda toʻliq vaqt oʻynashga tayyorman. Albatta, yakuniy qarorni murabbiy qabul qiladi, men unga oʻz holatimni aytaman”, — deya qoʻshimcha qildi Lamine Yamal.
Ispaniya terma jamoasi turnirga asosiy favoritlardan biri sifatida tashrif buyurgan boʻlsa-da, ularning oʻyini tanqidchilar tomonidan turlicha baholanmoqda. Yamalning fikricha, hozirgi bosqichda chiroyli oʻyindan koʻra gʻalaba qozonish muhimroq. Uning taʼkidlashicha, “Barselona” safida koʻp marta yaxshi oʻyin koʻrsatib, magʻlub boʻlganidan koʻra, natijaga erishishni afzal koʻradi.
Jahon chempionatidagi ilk golini urgan yosh hujumchi bu tuygʻuni oʻzgacha ekanligini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻz mamlakati sharafini himoya qilish va dunyoning eng nufuzli turnirida oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻyish — uning faoliyatidagi eng baxtli lahzalardan biri boʻlgan.
Shunisi eʼtiborliki, Yamal oʻzining vazmin xarakteri bilan ajralib turadi. “Men hech qachon ortiqcha hayajonlanmayman va yigʻlamayman. Faqat jarohat olganimda yoki onamning yigʻlayotganini koʻrganimda koʻz yosh toʻkkanman. Agar Jahon chempionatida gʻolib chiqsak ham yigʻlamasam kerak, bu men uchun imkonsiz”, — deya yakunladi Ispaniya terma jamoasi aʼzosi.
…